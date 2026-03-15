探索兒童睡眠問題解方：科學探索深層壓力如何舒緩過動症兒童的入睡難題

2026-03-15 10:03 潮健康

　

對於許多育有注意力不足過動症（ADHD）兒童的家長而言，夜晚往往不是休息的開始，而是另一場戰役的序幕。孩子在床上翻來覆去、抗拒入睡、半夜頻繁醒來，甚至因為睡眠不足導致隔日過動症狀加劇，形成惡性循環。

　

面對這些困境，除了依賴傳統藥物治療，科學界正積極探討物理性介入的可能性。一項刊登於PubMed (NCBI) 上備受矚目的臨床大型研究「Sweet Dreams」正試圖透過科學實證，確認「加重毯（Weighted Blankets）」所產生的深層壓力刺激，是否能成為改善 ADHD 兒童睡眠品質的關鍵拼圖。

　

高達七成過動兒受睡眠所苦，非藥物介入成迫切需求

ADHD 是兒童時期最常見的神經發展障礙之一。根據CHADD (美國注意力缺陷過動症協會)表示，高達 75% 的 ADHD 兒童伴隨有睡眠問題，包括入睡困難、總睡眠時間縮短及睡眠片斷化。睡眠不足不僅影響孩子的身體發育，更會直接惡化其核心症狀：注意力不集中與衝動控制能力，同時也讓主要照顧者（通常是父母）承受巨大的身心壓力。

　

雖然褪黑激素（Melatonin）等藥物治療在庫存有一定的效果，但許多家長仍對長期用藥的副作用感到擔憂，因此對於非侵入性、低風險的輔助療法需求日益增加。在職能治療領域中，運用重量帶來的「深層壓力刺激（Deep Pressure Stimulation, DPS）」概念已行之有年，被認為有助於調節感覺統合失調，達到安撫神經系統的效果。然而，過去關於加重毯在 ADHD 兒童睡眠上的應用，缺乏大規模且嚴謹的隨機對照試驗支持，這也是目前科學家致力突破的重點。

　

Sweet Dreams 試驗：以黃金標準檢視睡眠科學

為了填補醫學證據的空白，位於丹麥的兒童青少年精神醫學中心展開了一項名為「庫存 Sweet Dreams」的隨機臨床試驗（The Sweet Dreams trial）。這項預計於 2026 年 4 月完成的研究，目標招募 340 名 5 至 12 歲、確診為 ADHD 且同時面臨睡眠問題的兒童。

　

該研究採用醫學界公認證據等級最高的「隨機對照試驗（RCT）」設計。參與的兒童將被隨機分配使用「加重毯（內含不鏽鋼鍊或重力珠）」或外觀相同但無重量的「控制毯」。為了確保數據的客觀性，研究團隊不單依賴家長的主觀回報，更結合了穿戴式裝置：腕動計（Actigraphy），以科學儀器測量孩子在連續四週內的總睡眠時間（Total Sleep Time）、入睡潛伏期以及夜間覺醒次數。

　

這項研究之所以重要，在於它試圖將一種生活化的輔助用品，提升至具備臨床實證等級的治療選項。如果研究結果證實加重毯能顯著增加睡眠時間並減少夜間躁動，將為全球臨床醫師提供強有力的指引，讓家庭在藥物之外，多了一項基於科學證據的安全選擇。

　

從生理機制看深層壓力：擁抱般的安全感

為何單純的「重量」可能改善睡眠？其核心機制在於自律神經系統的調節。深層壓力刺激（DPS）的原理類似於擁抱或襁褓的感覺。當身體大面積感受到均勻且適度的重量壓迫時，會向大腦傳遞這是一種「安全環境」的訊號；加重毯即是運用模擬擁抱般的安全感，旨在透過減少外在焦慮源，協助使用者身心放鬆，進而提升整體的睡眠品質與生活滿意度。這類設計思維正逐漸從特殊醫療輔具走向大眾健康領域，反映出「減壓」已成為現代人追求好眠的重要關鍵。

　

家長行動指南：建立儀式感與環境優化

在等待大型研究最終結果出爐的同時，可先從建立良好的「睡眠衛生（Sleep Hygiene）」著手。針對 ADHD 兒童的特性，規律性至關重要。

　

健康管理師張恆恩分享可以透過建立固定的睡前儀式（Bedtime Routine）。例如：首先在睡前一小時關閉電視與平板，避免藍光抑制褪黑激素分泌；改以閱讀繪本、溫水澡或簡單的伸展運動取代高強度的遊戲。其次，優化睡眠環境。保持臥室黑暗、涼爽且安靜，若孩子對光線或聲音敏感，可使用遮光窗簾或白噪音機。

　

最後，若家長考慮嘗試加重毯等輔具，一般建議毯子的重量約為使用者體重的 10% 左右為宜，並需確保孩子有能力自行移開毯子。

　

展望未來：為家庭帶來寧靜的夜晚

「Sweet Dreams」試驗的進行，象徵著學界對於過動兒睡眠問題的重視已從症狀控制轉向生活品質的提升。若這項非藥物療法被證實有效，不僅能改善 ADHD 兒童的學習專注力與情緒穩定度，更能大幅減輕照顧者的焦慮與疲憊，讓整個家庭重拾寧靜的夜晚與健康的生活節奏。

　

圖說：熟睡的兒童

　

圖說：看著孩子安穩入睡，是父母最珍貴的時刻

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

延伸閱讀：

精選文章

睡眠大科學

　

　

　

資料來源：

1. PubMed-Impact of weighted blankets on sleep disturbance among children with attention deficit hyperactivity disorders (ADHD): study protocol for a pragmatic randomised controlled trial

2. CHADD-ADHD and Sleep Disorders

原文出處：探索兒童睡眠問題解方：科學探索深層壓力如何舒緩過動症兒童的入睡難題

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#睡眠 #藥物治療 #褪黑激素

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
往下滑看更多精彩文章
他不會說中文，卻比很多人更像台灣隊！費爾柴德：代表媽媽出生的國家出賽，是一件很榮幸的事

他不會說中文，卻比很多人更像台灣隊！費爾柴德：代表媽媽出生的國家出賽，是一件很榮幸的事

2026-03-08 19:16 失敗要趁早 - 張念慈

這天的東京巨蛋經典賽場上，空氣沉得像鉛塊。

中華隊首戰輸澳洲，第二戰對日本被打到零比十三提前結束，連續16局沒有得分，如果對上捷克再輸怎麼辦？球場氣氛緊繃到幾乎令人窒息。

一個很多台灣球迷剛認識的名字，卻翻轉了整個局勢。他是效力大聯盟的台美混血球星「費仔」費爾柴德

前一天對日本，他曾打出一顆幾乎是全壘打的深遠飛球，結果最後成了一顆界外球，他很懊惱：「那球真的超級可惜，我以為是全壘打。」

但今天費爾柴德立刻調整情緒，沒有再想那一球。投手失投，他揮棒，球像子彈一樣衝上中外野看台。

滿貫全壘打！那一刻，整座東京巨蛋像歡聲雷動。

這不只是分數，而是士氣。中華隊整場像被喚醒一樣，最後以十四比零提前扣倒捷克。

費爾柴德那一轟，不只讓比分改變，也讓整支球隊重新活過來。

▋一個連中文都不會說的人，卻說「我們」

費爾柴德出生在西雅圖，母親 Mimi 雖然是台中人，但12歲就移民，離開台灣已經超過50年，家裡幾乎不講中文，費爾柴德一句中文都不會說。

費爾柴德在這次經典賽之前，從來沒有來過台灣。他的台灣印象，只有母親煮的菜，還有小時候聽過的故事。

當中華隊宣布他加入時，很多人都納悶：這個人真的跟台灣有關嗎？

但費仔一句話讓人熱淚盈眶：「能代表我媽媽出生的國家台灣出賽，是一件非常榮幸的事。」

中文說不好沒關係，他把台灣當「我們」，「我們」就是「team Taiwan」

▋完成大學學業比打職棒重要

費爾柴德6歲開始打棒球，10歲那年，他曾經想放棄。原因很簡單，挫折太多。

他不喜歡輸球，也不喜歡那種一直失敗的感覺。是父親鼓勵他留下來，繼續打。

他的選秀路也跟其他人很不同。

進入預校就讀期間就是備受矚目的新人，但在大聯盟選秀卻直到第38輪才入選。好不容易被選上了，他卻沒有馬上進職棒。

費仔堅持完成大學學業。對他來說，棒球是工作，教育是人生，直言「大學是我人生中最棒的三年，用什麼都不換」。

有一次，大學比賽時，母親飛了 2428 英里到球場看他。他說：「如果這不是愛，那我不知道什麼才是。」

後來，費仔在大學期間獲得全美第一隊、ACC年度球員等榮譽，當他再戰選秀時，第2輪就入選辛辛那提紅人隊。

▋大聯盟邊緣人的生存法則

很可惜，費爾柴德在大聯盟的路並不順遂。

很多時候，他整場坐在板凳上，只等那一次打席。如果沒打好，下一次機會可能就消失。

2022年，短短4個月他連續遭到亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人等球隊「指定讓渡」，直到最後回到紅人隊才稍微站穩腳步。

2025年，他剛報到光芒隊，第一天就拉傷右側腹斜肌，整季報銷。

但就像當年父親鼓勵他的一樣，費仔知道，繼續打就有機會。

那個10歲時想放棄棒球的孩子、那個曾被多次交易的大聯盟邊緣人，後來站在東京巨蛋，轟出滿貫全壘打。

▋謝謝你願意和我們成為台灣隊

費仔去年結婚，他說：「我娶了我最好的朋友。」這次經典賽，妻子來了；父母親也為了見證兒子身披中華隊戰袍，從西雅圖飛到東京加油。

費仔說，能代表母親出生的國家出賽，是一件很榮幸的事。但東京巨蛋這一天，很多台灣球迷其實也在心裡說了一句話。

不是你榮幸，是我們很榮幸。因為在這個差點讓人喘不過氣的一天，是你站在打擊區，把整支球隊從谷底拉回來。

有些人不會說中文，但做的所有事，比任何語言都更像台灣隊。

希望費仔能夠再訪台灣，喝珍奶、吃小籠包、嗑雞排。謝謝你，願意和我們一起成為台灣隊。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大聯盟 #台灣隊 #中華隊 #經典賽 #費爾柴德

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！
往下滑看更多精彩文章
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬

2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖
3月政府補助入帳！勞保局19筆給付時間一次看　年金平均領1.9萬 圖片來源：AI製圖

政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

1、生育給付

凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

若為多胞胎，給付也會倍數增加：

雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

2、喪葬給付

若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

依照勞保局的發放規則：

1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

勞保局3月給付入帳時間表:

圖片來源：女子漾編輯製圖
圖片來源：女子漾編輯製圖

勞保局提醒：記得確認入帳

勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

#年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！
往下滑看更多精彩文章
早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？

早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？

2026-03-10 17:41 女子漾／編輯許智捷
早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife
早餐吃錯恐傷腎！醫師揭「7大地雷早餐」排行榜：燕麥、綠拿鐵都上榜 第一名竟是它？圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife

「醫生，我明明戒菸戒酒，每天早上都吃健康早餐，為什麼腎功能還是惡化？」這句話，是腎臟科門診最常出現的疑問之一。

不少人認為自己已經過著非常健康的生活：不碰油炸、不吃重鹹，每天早上用果汁機打蔬果汁、泡全穀麥片，甚至還會加入堅果粉補充營養。但當抽血報告出來時，血鉀、磷酸鹽數值卻異常升高，腎功能甚至一路下滑。問題往往不是「不夠健康」，而是健康方式用錯了對象。

醫師洪永祥在社群發文提醒，慢性腎衰竭飲食控制的核心原則是：限磷、限鉀、適度蛋白質，但仍要維持足夠熱量與營養。也整理「慢性腎衰竭7大地雷早餐排行榜」，一起來看看你每天的早餐，是否也默默在增加腎臟負擔。

編輯推薦

慢性腎衰竭早餐地雷排行榜

第7名：水餃、煎餃與包餡類食物

圖片來源：吉村千恵子・隆一 手作餃子店
圖片來源：吉村千恵子・隆一 手作餃子店

高脂高鈉的隱形陷阱

不少人認為水餃有肉、有菜、有澱粉，看似營養均衡，甚至常被當作清淡早餐。但問題在於內餡。多數店家為了口感多汁，常使用油脂比例很高的五花絞肉，脂肪含量甚至可能接近50%。再加上醬油或辣油，整體鈉含量很容易超過1000毫克。

研究刊登於《Journal of the American Society of Nephrology》指出，長期攝取高紅肉與飽和脂肪飲食，與末期腎病風險增加相關。

第6名：鐵板麵

圖片來源：鐵板麵
圖片來源：鐵板麵

醬汁裡的高鈉風暴

鐵板麵是許多早餐店的人氣餐點，看似簡單，但關鍵問題其實在醬料。

黑胡椒醬與蘑菇醬通常含有大量鹽、油脂與糖，加上增稠劑與加工澱粉，一份鐵板麵的鈉含量可能就超過1200毫克。過量鈉會導致水分滯留與血壓升高，長期會對腎絲球造成壓力。

第5名：燕麥與早餐麥片

圖片來源：GETTY
圖片來源：GETTY

磷與糖的甜蜜陷阱

燕麥常被視為健康早餐，但對腎臟病患者來說未必適合。許多市售麥片會添加磷酸鹽添加物，而全穀類本身也含有較高天然磷。

腎功能下降時，磷排不出去，可能導致：

皮膚搔癢
骨質流失
血管鈣化

《Journal of Renal Nutrition》研究指出，食品添加的無機磷吸收率可高達90%至100%，對腎臟負擔更大。

第4名：燒餅油條

圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife
圖片來源：台灣高鐵車上刊物TLife

高油高熱量的傳統地雷

燒餅油條是許多人熟悉的台式早餐，但對腎臟病患者來說並不理想。

油條在製作過程中常使用含鋁或含磷的膨鬆劑，再加上高油脂與高熱量，容易造成代謝負擔。

《American Journal of Kidney Diseases》研究指出，肥胖與代謝症候群會提高蛋白尿風險，進而加速腎功能惡化。

第3名：清粥小菜

圖片來源：HUG網路超市
圖片來源：HUG網路超市

清淡外表下的高鈉危機

清粥小菜常被認為是最養生的早餐，但問題其實在配菜。常見的醬瓜、肉鬆、豆腐乳、鹹蛋等，都屬於高鹽醃製食品。再加上稀飯本身升糖指數高，很容易造成血糖波動。

美國心臟協會（AHA）指出，過量鈉攝取會增加腎臟排泄壓力並導致水分滯留。

第2名：綠拿鐵與精力湯

圖片來源：BLOG - 綠藤生機
圖片來源：BLOG - 綠藤生機

鉀離子的隱形炸彈

許多人每天早上喝綠拿鐵，希望排毒養生，但對腎臟病患者而言，這可能是高風險飲品。

常見食材如：

菠菜
香蕉
奇異果
酪梨

都是高鉀食物。當腎功能下降時，鉀離子排不出去，就可能引發高血鉀症，嚴重時甚至造成心律不整或心跳停止。

《Kidney International Reports》研究指出，高血鉀是腎病患者最危險的併發症之一。

第1名：漢堡熱狗配奶茶

圖片來源：Foodpanda
圖片來源：Foodpanda

加工食品的危險組合

排名第一的地雷早餐，是許多人每天都在吃的組合：漢堡＋熱狗＋奶茶。

這份早餐幾乎集齊所有傷腎因素。漢堡肉排、熱狗與培根都屬於加工肉，世界衛生組織旗下的國際癌症研究機構（IARC）已將加工肉列為第一類致癌物。

其次是鈉含量。一份漢堡或熱狗堡加醬料，鈉含量就可能接近1000毫克。而早餐店常見的奶茶與紅茶含糖量高，長期攝取與肥胖與糖尿病風險增加有關。

研究刊登於《Clinical Journal of the American Society of Nephrology》指出，高度加工飲食與慢性腎臟病惡化有明顯關聯。

資訊來源：臉書 洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#腎臟 #早餐

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！
往下滑看更多精彩文章
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty

當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

編輯推薦

男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

什麼是「強迫性性行為」？

又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

醫師點出三大可能原因

針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

1.神經與精神因素

有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

2.身體疾病影響

例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

3.藥物或物質影響

有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#身體 #性行為

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！
往下滑看更多精彩文章
現在放棄比賽就輸了！中華隊20年的不放棄，成功寫下經典賽對韓新歷史

現在放棄比賽就輸了！中華隊20年的不放棄，成功寫下經典賽對韓新歷史

2026-03-08 19:14 失敗要趁早 - 張念慈

不騙你，中華隊迎戰南韓這一場，我緊張、害怕到不敢看。

長達20年對上韓國4連敗，如果只看條件，中華隊打南韓根本就是小蝦米對抗大鯨魚，但中華隊硬是5：4 贏了南韓。

不光場上球員爆哭、所有台灣人也都哭了。「現在放棄，比賽就結束了。」這句話，中華隊用實際作為教會我們。

▋20年的心理枷鎖

對韓國贏球曾經是一件多困難的事。

自 2006 年世界棒球經典賽創立以來，中華隊對韓國幾乎一路挨打。

2006 年 0：2。2009 年 0：9。2013 年 2：3。2017 年 8：11。二十年，四連敗。

這不只是比分的問題。長年輸球之後，球員心裡會出現沉重的枷鎖。

當你站上打擊區，對面是韓國投手，心裡多少會閃過一句話：我們真的贏得了嗎？

這種習得性無助，讓人不知道該怎麼面對，很多人還沒開始就放棄了。

總教練曾豪駒穩定軍心起了關鍵作用。

他說，自己是比賽結束後，才知道這是 WBC 賽史對韓首勝。經典賽事中，全隊只專注在當下每一球，而不是過去20年的紀錄。

因為不看過去，只看當下，所以才有辦法無所畏懼。

▋幾乎沒有人看好

這場球賽開始之前，中華隊真的時運不濟。

重砲龍恩、李灝宇接連因傷退賽，隊長陳傑憲還在第一場就手指骨裂。當時國際轉播甚至揶揄，這支 Taipei 隊現在應該叫做「Tai-Pain」。

中華隊前兩場比賽輸得很慘。首戰輸澳洲，第二戰被日本打到 0：13 提前結束。連續 16 局沒有得分，整個球隊陷入 0 勝 2 敗的淘汰邊緣。

好不容易贏了捷克，卻遇上南韓隊背水一戰，直接排出柳賢振、郭彬與唐寧三名先發級投手輪流壓制。

如果只看紙面戰力，差距巨大。

但比賽開打之後，中華隊沒有任何人表現出「已經輸了」的表情。

先發投手古林睿煬頂住壓力，投出 4 局僅失 1 分的內容，手還破皮流血。

他眼眶泛紅說：「我也相信自己的能力，我覺得我們真的不比他們差，今天上場就用最少球數去抓最多出局數。」

▋全壘打，讓比賽還活著

面對韓國王牌投手群，中華隊沒有退縮。張育成、鄭宗哲、費爾柴德，分別在第2、6、8局，轟出陽春砲與關鍵兩分砲，咬住比分。

每一次開轟，都像在告訴對手一件事：這場比賽還沒結束。

當比賽進入延長賽，球場上每個人都知道，只要一個小失誤，整場球就結束。

10 局上，中華隊選擇了一個膽子極大的戰術。江坤宇執行「強迫取分」，短打成功，跑者衝回本壘。5：4，台灣贏了！

▋穿上國家隊制服的重量

左手食指骨裂的陳傑憲，在延長賽突破僵局制時仍然上場代跑，他說自己只剩下跑的功能「我當然是最佳人選。」。

10 局站上二壘的那一刻，他幾乎是用意志在跑壘，還是以受傷的左手先一步觸壘，下一秒才意識到太危險。

賽後他談到那一刻，情緒完全忍不住：「知道球隊處於劣勢，但大家都沒有放棄，球員沒有放棄，台灣球迷也沒有放棄，真的很感動大家把東京巨蛋變成我們的主場。」

接下來這句話，更是讓人直接哭爆：「從小看 WBC 就知道好像沒贏過韓國，長大自己穿上國家隊衣服，我們更有使命、更有責任。」

被日本 13：0 打爆之後，中華隊其實承受了很多輿論壓力。有人說球員不長進，有人說實力差距太大有人甚至開始點名批評。但球員在賽後受訪時，幾乎都說同一件事：只專注在球場。

總教練曾豪駒也坦言，賽前就知道中華隊的機會處於弱勢，但球隊的心態很明確：

「我們掌握機會，把機會留下來。我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂，我們一開始走得不順利，但到最後可以將大家凝聚在一起，共同打下最後兩場勝利。」

當一支球隊能在全世界都看衰的時候，依然照著自己的節奏打球，那代表心理素質真的很強。

▋為什麼這場球很多人看到哭

古林睿煬、張育成等球員贏球後放聲大哭，因為這不是一場完美的勝利。

球隊有傷兵、有連敗、有巨大壓力，甚至很多人早就判定結果。可是當比賽打到最後一刻，你會發現場上每個人還在拚。

「現在放棄，比賽就結束了。」這句話在很多地方看起來像心靈雞湯，但在東京巨蛋，那是真的。

因為只要還沒放棄，就還可以再拚一球。

只要還有一球，就還有機會。

而有些奇蹟，就是這樣打出來的。

陳傑憲這段話很實在：「我們很努力、靠實力、也靠運氣打贏韓國，對年輕世代是很大的信心。下次在國際舞台遇到，我們不會懼怕，我們會有信心，也謝謝那麼棒的對手讓我們打出這麼精彩的比賽。」

雖然中華隊能否順利晉級，接下來無法掌握在自己手裡，但中華隊已經完成了「自己可以掌控的部分」，未來面對強權將不再懼怕。

謝謝中華隊所有人的努力。

只要擁有強大的心理素質，即使起步跌跌撞撞、全世界都不看好你，只要堅持到底不放棄，終能寫下感動自己與他人的奇蹟篇章。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

《逐玉》人物關係太複雜？10大角色關係一次看懂，誰是敵人誰是盟友一次搞懂
hotNews__list__item--img

張凌赫再度上榜！盤點中台TOP5「學霸男星」，台灣這位超強學歷曝光
hotNews__list__item--img

AA制男友星座排行榜！約會最愛「各付各的」TOP3曝光，這星座意外上榜
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

比女人還美？！盤點陸劇中6大粉衣古裝男神，龔俊《山河令》俊美、羅雲熙《水龍吟》封神！

最新文章

探索兒童睡眠問題解方：科學探索深層壓力如何舒緩過動症兒童的入睡難題

探索兒童睡眠問題解方：科學探索深層壓力如何舒緩過動症兒童的入睡難題

#藥物治療 #褪黑激素 #睡眠

潮健康 2026.03.15 10
害怕視力悄悄被偷走？六大「青光眼成因」要小心！

害怕視力悄悄被偷走？六大「青光眼成因」要小心！

#網路聲量 #健康檢查 #心血管疾病

Social Lab社群實驗室 2026.03.15 13
童顏針會失敗嗎？醫師解析常見風險與照護重點

童顏針會失敗嗎？醫師解析常見風險與照護重點

#膠原蛋白

潮健康 2026.03.15 12
馬拉松新手該注意什麼？網友熱議六大QA一次看

馬拉松新手該注意什麼？網友熱議六大QA一次看

#運動傷害 #跑步 #網友

Social Lab社群實驗室 2026.03.15 16
2026蔓越莓益生菌評比｜四款高含量A型前花青素營養品開箱｜熟齡女性日常保養補給挑選

2026蔓越莓益生菌評比｜四款高含量A型前花青素營養品開箱｜熟齡女性日常保養補給挑選

#益生菌 #西班牙

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記 2026.03.14 19
熟齡族壓力調適與身心健康：從自然旅行找回生活節奏

熟齡族壓力調適與身心健康：從自然旅行找回生活節奏

#立山黑部 #旅行 #空中纜車

潮健康 2026.03.14 17
只因長得像阿嬤！台中狠母怨恨投射　女童額頭被寫「小偷」、被關浴室餓死

只因長得像阿嬤！台中狠母怨恨投射　女童額頭被寫「小偷」、被關浴室餓死

#食物 #女孩

失敗要趁早 - 張念慈 2026.03.14 1004
大數據揭現代人健康困擾排行：第一名不是失眠、胃痛！ 醫曝「2生活型態」最傷身體

大數據揭現代人健康困擾排行：第一名不是失眠、胃痛！ 醫曝「2生活型態」最傷身體

#身體

潮健康 2026.03.14 26
被打呼聲吵到崩潰？網友熱議六大「打呼改善方式」

被打呼聲吵到崩潰？網友熱議六大「打呼改善方式」

#網路聲量 #減重 #網友

Social Lab社群實驗室 2026.03.14 37
隆乳安全怎麼顧？選對專科醫師加上放鬆方式：打造安心術後管理

隆乳安全怎麼顧？選對專科醫師加上放鬆方式：打造安心術後管理

#隆乳手術

潮健康 2026.03.14 15
18+