探索兒童睡眠問題解方：科學探索深層壓力如何舒緩過動症兒童的入睡難題

對於許多育有注意力不足過動症（ADHD）兒童的家長而言，夜晚往往不是休息的開始，而是另一場戰役的序幕。孩子在床上翻來覆去、抗拒入睡、半夜頻繁醒來，甚至因為睡眠不足導致隔日過動症狀加劇，形成惡性循環。

面對這些困境，除了依賴傳統藥物治療，科學界正積極探討物理性介入的可能性。一項刊登於PubMed (NCBI) 上備受矚目的臨床大型研究「Sweet Dreams」正試圖透過科學實證，確認「加重毯（Weighted Blankets）」所產生的深層壓力刺激，是否能成為改善 ADHD 兒童睡眠品質的關鍵拼圖。

ADHD 是兒童時期最常見的神經發展障礙之一。根據CHADD (美國注意力缺陷過動症協會)表示，高達 75% 的 ADHD 兒童伴隨有睡眠問題，包括入睡困難、總睡眠時間縮短及睡眠片斷化。睡眠不足不僅影響孩子的身體發育，更會直接惡化其核心症狀：注意力不集中與衝動控制能力，同時也讓主要照顧者（通常是父母）承受巨大的身心壓力。

雖然褪黑激素（Melatonin）等藥物治療在庫存有一定的效果，但許多家長仍對長期用藥的副作用感到擔憂，因此對於非侵入性、低風險的輔助療法需求日益增加。在職能治療領域中，運用重量帶來的「深層壓力刺激（Deep Pressure Stimulation, DPS）」概念已行之有年，被認為有助於調節感覺統合失調，達到安撫神經系統的效果。然而，過去關於加重毯在 ADHD 兒童睡眠上的應用，缺乏大規模且嚴謹的隨機對照試驗支持，這也是目前科學家致力突破的重點。

為了填補醫學證據的空白，位於丹麥的兒童青少年精神醫學中心展開了一項名為「庫存 Sweet Dreams」的隨機臨床試驗（The Sweet Dreams trial）。這項預計於 2026 年 4 月完成的研究，目標招募 340 名 5 至 12 歲、確診為 ADHD 且同時面臨睡眠問題的兒童。

該研究採用醫學界公認證據等級最高的「隨機對照試驗（RCT）」設計。參與的兒童將被隨機分配使用「加重毯（內含不鏽鋼鍊或重力珠）」或外觀相同但無重量的「控制毯」。為了確保數據的客觀性，研究團隊不單依賴家長的主觀回報，更結合了穿戴式裝置：腕動計（Actigraphy），以科學儀器測量孩子在連續四週內的總睡眠時間（Total Sleep Time）、入睡潛伏期以及夜間覺醒次數。

這項研究之所以重要，在於它試圖將一種生活化的輔助用品，提升至具備臨床實證等級的治療選項。如果研究結果證實加重毯能顯著增加睡眠時間並減少夜間躁動，將為全球臨床醫師提供強有力的指引，讓家庭在藥物之外，多了一項基於科學證據的安全選擇。

為何單純的「重量」可能改善睡眠？其核心機制在於自律神經系統的調節。深層壓力刺激（DPS）的原理類似於擁抱或襁褓的感覺。當身體大面積感受到均勻且適度的重量壓迫時，會向大腦傳遞這是一種「安全環境」的訊號；加重毯即是運用模擬擁抱般的安全感，旨在透過減少外在焦慮源，協助使用者身心放鬆，進而提升整體的睡眠品質與生活滿意度。這類設計思維正逐漸從特殊醫療輔具走向大眾健康領域，反映出「減壓」已成為現代人追求好眠的重要關鍵。

在等待大型研究最終結果出爐的同時，可先從建立良好的「睡眠衛生（Sleep Hygiene）」著手。針對 ADHD 兒童的特性，規律性至關重要。

健康管理師張恆恩分享可以透過建立固定的睡前儀式（Bedtime Routine）。例如：首先在睡前一小時關閉電視與平板，避免藍光抑制褪黑激素分泌；改以閱讀繪本、溫水澡或簡單的伸展運動取代高強度的遊戲。其次，優化睡眠環境。保持臥室黑暗、涼爽且安靜，若孩子對光線或聲音敏感，可使用遮光窗簾或白噪音機。

最後，若家長考慮嘗試加重毯等輔具，一般建議毯子的重量約為使用者體重的 10% 左右為宜，並需確保孩子有能力自行移開毯子。

「Sweet Dreams」試驗的進行，象徵著學界對於過動兒睡眠問題的重視已從症狀控制轉向生活品質的提升。若這項非藥物療法被證實有效，不僅能改善 ADHD 兒童的學習專注力與情緒穩定度，更能大幅減輕照顧者的焦慮與疲憊，讓整個家庭重拾寧靜的夜晚與健康的生活節奏。

圖說：熟睡的兒童

圖說：看著孩子安穩入睡，是父母最珍貴的時刻

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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資料來源：

1. PubMed-Impact of weighted blankets on sleep disturbance among children with attention deficit hyperactivity disorders (ADHD): study protocol for a pragmatic randomised controlled trial

2. CHADD-ADHD and Sleep Disorders

原文出處：探索兒童睡眠問題解方：科學探索深層壓力如何舒緩過動症兒童的入睡難題