2026-03-18 10:03 潮健康
醫師解析口服A酸重點：痘痘族必懂的保濕、防曬與飲食管理重點
反覆粉刺與痘痘困擾，讓不少愛美族群與上班族長期為膚況所苦。口服A酸作為常見的痘痘治療方式之一，雖有助於調整出油與毛孔阻塞問題，但療程期間的保濕、防曬與飲食管理同樣重要；本篇由四季皮膚科醫師團隊整理，如何掌握正確照護原則，才能在改善膚況的同時維持皮膚穩定。
痘痘反覆生成的關鍵：從「三多一阻」談起
許多上班族與愛美族群最在意的就是毛孔裡那些顆粒感明顯的粉刺。黃勇學醫師總結，青春痘與粉刺的生成機制可以歸納為 「3多1阻」：分別是出油多、細菌多、發炎多，以及最關鍵的毛孔阻塞。
當皮脂腺活性偏高、油脂分泌增加，若清潔與代謝未能維持平衡，老廢角質堆積於毛孔出口，便容易形成粉刺。若毛孔內環境悶熱封閉，細菌滋生後引發發炎反應，就可能轉變為紅腫型痘痘。黑頭粉刺則多與油脂接觸空氣後氧化有關。
口服A酸的作用機轉，主要在於調整皮脂分泌與角質代謝，使毛孔環境趨於穩定。不過，藥物使用仍須由醫師評估與追蹤，並搭配生活管理，才能降低不適並維持療程順利。
乾燥與脫皮怎麼辦？保濕策略是療程關鍵
皮膚乾燥與嘴唇龜裂，是口服A酸期間常見的情況。由於皮脂分泌減少，皮膚的天然保護屏障暫時變得較為脆弱，因此日常保養須更加留意。
保濕原則在於減少刺激、強化鎖水。建議選擇配方單純、避免含酒精、香精或高濃度酸類的產品；清潔時水溫不宜過高，避免過度去脂。洗臉後於肌膚微濕時塗抹乳霜，有助於減少水分散失。
嘴唇部位因缺乏皮脂腺，更容易乾裂，隨身攜帶護唇產品並適時補充，可降低不適。若出現局部脫皮或乾癢，可暫時簡化保養步驟，讓肌膚回歸穩定。
在相關衛教活動中，四季皮膚科診所也提醒民眾：療程期間應以基礎保濕與溫和清潔為核心，不宜頻繁更換產品或進行刺激性保養，以免增加皮膚負擔。
光敏感提升：物理性遮蔽不可少
服用A酸後，角質更新速度加快，新生角質層較薄，對紫外線的耐受度下降。若未做好防曬，容易出現泛紅、曬傷或色素沉著。
防曬應採取「外用加遮蔽」的雙重策略。外出前適量塗抹防曬產品，戶外活動時每2至3小時補擦；同時搭配遮陽帽、陽傘或太陽眼鏡等物理性遮蔽，可降低紫外線直接曝曬。即使是通勤或短時間外出，也應養成防曬習慣。
療程期間並非完全不能從事戶外活動，而是需建立穩定且規律的防曬觀念，使皮膚在代謝加快的情況下仍能維持穩定。
結語：建立長期保健觀念 讓療程更安心
對於長期受粉刺與痘痘困擾的族群而言，建立正確的健康觀念，比追求短期改變更為重要。透過醫師評估、定期追蹤與自我管理並行，讓皮膚在安全條件下逐步恢復平衡，才是維持良好膚況的長遠之道。
免責聲明：本文僅供健康資訊參考，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。
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