2026-03-21 10:03 潮健康
身體也在下雨嗎？擺脫「內濕」困擾：找回輕盈體質的居家養生術
每逢季節交替或是連日大雨，許多人常會感到四肢沉重、食慾不振，甚至連思考都變得有些遲鈍。在傳統養生觀念中，這就是典型的「濕氣」上身。但你知道嗎？濕氣不只來自環境的陰雨綿綿，更多時候是我們「吃」出來或「坐」出來的。
為什麼身體會「積水」？
健康的生活狀態應該像一條流動的小溪，代謝順暢。然而，現代人普遍偏好冰冷飲品、甜食，加上長期久坐冷氣房、缺乏運動，導致身體的代謝速度趕不上廢物的累積。這種體內的「內濕」，就像是讓身體穿上了一件洗過沒擰乾的毛衣，怎麼甩也甩不掉那種沉重感。
對於一般人來說，身體累積過多濕氣容易感到情緒焦躁、體力透支；對長輩而言，則可能反映在關節的緊繃不適上。而女性最在意的，莫過於早起時那消不掉的「泡泡臉」，這些其實都是身體在發出訊號：你的排水與防護系統需要幫忙了！
打造「防潮」體質的日常關鍵
要改善這種狀態，「飲食」是第一道防線。建議減少攝取精緻澱粉與生冷食物，可以多選擇紅豆、薏仁等幫助循環的食材。此外，規律的排汗運動是物理除濕的最佳方式，透過溫和的出汗，能帶走積累在表層的負擔。
而在眾多的營養補給中，多醣體扮演著優雅的協調者角色。多醣體並非藥物，它廣泛存在於菇蕈類（如靈芝、黑木耳）或穀物中。在維持健康的環節裡，它能協助調節生理機能，強化我們對抗環境變化的底氣。當身體的基礎防禦力穩固了，自然更能應對潮濕氣候帶來的不適。
關於「濕氣」對於健康的影響，健管師葉宇強表示：「濕氣重」其實反映的是身體的代謝平衡出現了缺口。許多 3C 族群與上班族長期低頭、久坐，導致局部循環不佳。從健康管理的角度來看，除了透過飲食去濕，更該關注「核心防護」的建立。
健管師葉宇強提醒，特別是對於規律運動族群，運動後的收操與補水非常重要，此時若能適量補充多醣體保健食品，其特性有助於維持生理機能的穩定性，幫助身體在排濕代謝的過程中，依然保有足夠的防禦力。請記住，保健品是「輔助」而非「主力」，優質的作息與均衡營養才是根本。
結語
健康不是一蹴可幾的工程，而是日常細節的累積。面對環境的潮濕與體內的負擔，我們不需要過度焦慮，而是要從規律作息、清淡飲食做起。偶爾藉由優質的保健品如多醣體來協助微調，讓身體這台精密的儀器維持在最佳運行狀態。告別沉重感，就從今天的一杯溫開水和適度的伸展開始吧！
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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