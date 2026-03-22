2026-03-22 10:03 潮健康
嘴巴破洞越變越大？反覆發作恐是免疫警訊！快補4大營養素
圖說：嘴破總是反覆發作？小心這是身體發出的免疫力警訊！
嘴巴破洞（正式名稱為口瘡）雖然不是大病，但痛起來卻要人命，連說話、喝水都成了折磨。很多人以為嘴破只是「火氣大」或「咬到」，但如果傷口超過兩週未癒，或是反覆發作，可能代表你的身體正發出免疫力低下的警訊。
《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師整理：嘴巴破洞的6大主因、必備的4大修復營養素，並破解常見的「鹽巴塗抹」迷思，讓你告別痛楚，重拾進食的快樂。
嘴破痛到崩潰？營養師揭6大主因
嘴巴破洞（口瘡）雖不是大病，痛起來卻連說話、進食都折磨。營養師指出，嘴破不只是「火氣大」，更可能是免疫力發出的警訊。
為什麼會嘴破？這6類人最容易發生
嘴巴一直反覆破洞？4大強效修復營養素清單
營養師參考食品成分數據，整理出生活中最常接觸的糖類。
透過下表讓你快速掌握哪種糖最適合你：
圖說：補對幫助修復嘴破的營養素，是告別嘴破痛感的關鍵。
嘴破別亂抹！破解3大常見網路偏方
許多人在嘴破時會嘗試民間療法，但小心可能適得其反：
鹽巴直接塗抹傷口會引起細胞脫水，造成強烈劇痛並刺激黏膜，對復原並無幫助。
部分市售西瓜霜成分不明或重金屬殘留疑慮，建議選用具衛福部核可字號之藥品。
檸檬酸度極高，對已經潰瘍的傷口具有強大刺激性，可能導致惡化。
嘴巴破洞痛5大居家護理指南
除了補充足夠的修復營養素，正確的居家護理能有助於緩解痛感並防止惡化。
《豐傑生醫》營養師整理出5個簡單好上手的居家保養技巧：
多喝溫水能有助於避免口腔黏膜乾燥，建議喝水時可以使用「吸管」，避開水流直接衝擊傷口，減少進食與飲水時的摩擦痛。
當傷口紅腫灼熱感強烈時，可以適量食用一點「冰優格」或「冰淇淋」。低溫能暫時減輕痛感，優格還能提供修復傷口所需的蛋白質。
每天務必維持口腔清潔，建議搭配使用牙線。避免食物殘渣或菜渣殘留在傷口周圍，以免引發細菌感染導致癒合變慢。
嘴破期間，建議暫時更換為「刷毛較為柔軟」的牙刷，減少刷牙時物理性碰撞傷口造成的二次傷害。
可以使用具備抗菌效果的漱口水，但請務必挑選「不含酒精、不刺激」的款式，避免酒精產生的劇烈刺痛感傷害脆弱的潰瘍處。
關於嘴巴破洞的常見Q&A
Q1：嘴巴破洞一定要看醫生嗎？
一般的口瘡通常在1~2週內會自行癒合。但若傷口超過2週未好、範圍過大（超過1公分）、反覆在同一部位發作，或伴隨發燒、淋巴結腫大，應立即就醫檢查是否為口腔癌前兆或系統性疾病。
Q2：如何預防嘴巴反覆破洞？
除了補充足夠營養，建議維持規律作息（不熬夜）、每天飲水2000c.c.、保持口腔清潔，並選用刷毛較軟的牙刷，減少物理性損傷的機會。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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