2026-03-24 12:03 潮健康
年後痔瘡不只是老年人問題？職場久坐族症狀升高，醫師提醒：別忽視身體訊號
年後開工後，不少上班族回到長時間久坐的工作型態，搭配節慶期間飲食油膩、作息不規律尚未完全調整，肛門不適、排便疼痛，甚至出血或腫脹等情況逐漸浮現；佳思優醫美整形診所大腸直腸外科賴依伶醫師指出，痔瘡早已不是老年族群的專利，現代職場久坐文化、排便習慣不佳與生活壓力，反而讓上班族成為近年痔瘡問題的高風險族群。
不少民眾一聽到痔瘡，仍直覺聯想到年長者，對於年輕族群出現相關症狀，往往選擇忍耐或自行處理。賴依伶醫師提醒，痔瘡其實是肛門周邊血管長期承受壓力所造成的結果，與年齡並無絕對關聯，若忽略身體發出的警訊，反而可能讓症狀反覆惡化，影響生活品質。
圖說：佳思優醫美整形診所大腸直腸外科賴依伶醫師提醒，痔瘡並非老年族群專利，久坐與生活習慣才是關鍵誘因。
久坐、飲食與排便習慣，是常見誘因
針對年後症狀增加的原因，佳思優醫美整形診所大腸直腸外科林琪鈞醫師分析，長時間久坐會影響下半身血液循環，使肛門靜脈壓力升高；再加上年節後常見的高油、高鹽、低纖維飲食，容易導致便秘，排便時用力過度，更進一步加重肛門負擔。
林琪鈞醫師指出，部分上班族因工作忙碌，習慣憋便或長時間滑手機上廁所，這些看似日常的小習慣，其實都可能成為誘發痔瘡的重要因素。值得注意的是，痔瘡初期症狀不一定劇烈，常以排便出血、異物感或輕微腫脹表現，容易被誤認為暫時性狀況而延誤處理。
破除迷思：痔瘡不是忍一忍就會好
林琪鈞醫師也補充，久坐與便秘被認為是臨床上常見的痔瘡誘發因素，相關觀察亦與衛福部衛教資料中所提及的風險因子相符。
痔瘡並非單純的局部問題，而是長期生活型態失衡的反映，從飲食內容、排便習慣到久坐行為，都需要一併檢視與調整，不少人因尷尬或害羞，選擇自行購買藥膏或拖延就醫。賴依伶醫師表示，短期輕微症狀在調整生活習慣後確實可能改善，但若出現反覆出血、疼痛加劇、腫脹影響坐立，或症狀持續未改善，就不應再拖延，應盡早由專業醫師評估。
從生活調整做起，必要時尋求專業協助
林琪鈞醫師建議，年後調整生活型態是預防與改善痔瘡的重要關鍵，包括增加膳食纖維與水分攝取、避免長時間久坐、養成規律排便習慣，並適度起身活動促進血液循環。
對於已出現明顯不適的族群，仍應尋求專業醫師評估，依個人狀況選擇合適的治療方式，避免因拖延而影響健康與日常生活；賴依伶醫師也提醒，痔瘡雖常見，但並非小事。當身體反覆發出訊號時，與其忍耐，不如正視問題、及早處理，才能守住長期健康與生活品質。
圖說：佳思優醫美整形診所大腸直腸外科林琪鈞醫師與賴依伶醫師
免責聲明：本文為健康資訊與醫療知識分享，非作為醫療診斷或替代治療依據。實際狀況與治療方式仍須由專業醫師依個人體質與病況評估，如有持續不適，建議諮詢專業醫療機構。
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