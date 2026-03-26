春天氣溫逐漸回暖，不少家庭開始整理衣櫃，把厚重的冬季外套與毛衣收納起來，換上較輕薄的春季服裝。許多人會把重點放在外套、毛衣或長袖上衣的更換，但貼身衣物往往沒有一起檢視。事實上，貼身衣物是與皮膚接觸時間最長的一層衣物，在氣溫逐漸回暖的季節，穿著材質與透氣度的差異，往往更容易被身體感受到。

圖說：貼身衣物的柔軟度與透氣性，在季節轉換時更容易被身體感受到。

台灣三月常出現早晚偏涼、白天回暖的情況，早上出門通勤時氣溫可能只有17度，中午外出時卻接近25度。外套可以隨時穿脫，但貼身衣物若較厚或透氣度不足，當身體開始活動時，衣物內的熱氣便容易累積。不管是通勤走到捷運站，或是爬樓梯或午餐外出時，很多人會發現背部或胸口開始悶熱，而回到室內冷氣環境時又需要重新適應溫度變化。這種體感落差，往往與貼身衣物的材質有關。

貼身衣物對體感的影響，往往在通勤與久坐的生活型態中更容易被察覺。早上通勤時走路、搭車或轉乘捷運，身體活動量增加，衣物內部溫度會逐漸升高；進入辦公室後長時間坐著工作，活動量下降，若布料不夠柔軟或貼合度不佳，肩帶、下胸或腰際位置就容易出現壓迫或悶熱感。

在季節轉換、早晚溫差仍明顯的時期，貼身衣物若能兼顧彈性舒適與透氣特性，較能減少活動與久坐之間的體感落差。例如有些貼身衣物會以柔軟貼合與輕量布料作為設計方向，讓穿著在通勤移動或長時間辦公時，仍能維持穩定舒適的體感。WIWI 的貼身衣物系列，多以輕量與柔軟布料為特色，讓貼身層在日常穿著中更容易保持舒適。

貼身衣物通常是衣櫃中使用頻率最高的一類衣物。隨著反覆穿著與清洗，布料的彈性與透氣表現可能逐漸產生變化。有些人在整理衣櫃時會發現，某些穿了很久的內褲，即使外觀看起來仍然完整，但包覆感或貼合度已經與剛購買時不同，活動時容易出現悶感或摩擦感。像遠紅外線抑菌中腰內褲這類設計，會透過穩定包覆與日常穿著的舒適度考量，成為不少人在檢視貼身衣物時會重新評估的選擇。

春季換季整理衣櫃，不只是把厚衣服收起來，也是重新檢視日常穿著習慣的機會。當貼身衣物能維持柔軟、透氣與穩定包覆，外層衣物的搭配也會變得更輕鬆。對許多人來說，從貼身衣物開始調整衣櫃配置，往往比單純更換外套更容易改善整體穿著感受，也讓春季日常生活中的通勤與活動更加自在。

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原文出處：換季整理衣櫃：貼身衣物也影響日常穿著舒適度