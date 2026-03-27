隨著學測成績公布，高三學生陸續進入繁星推薦、申請入學與分科測驗準備的關鍵階段。面對落點分析、志願排序與備考規劃等多重任務，不少學生感受到明顯的心理壓力，長時間處於大量選擇與資訊判斷的情境下，容易出現所謂的「決策疲勞（Decision Fatigue）」，可能影響情緒穩定與學習專注度，因此適度的心理調適與生活管理格外重要。

近年升學管道多元化，學生在短時間內需要處理大量資訊，包括校系資料、落點分析結果與志願排序等。當學生長時間反覆比較不同數據與選項時，容易出現思緒反覆、難以做出決定的情況，進而產生心理疲憊感。

在壓力累積的情況下，部分學生可能出現入睡困難、注意力下降或讀書效率降低等情形。健康管理師張恆恩分享：自己也曾因反覆查詢落點資料而影響睡眠，「腦中一直在想志願怎麼排，隔天讀書時很難集中精神。」這類情況在升學階段並不罕見，重點在於建立合適的資訊管理方式與休息節奏。

面對升學選擇時，可透過簡化資訊與分段決策來降低心理負擔。以下幾項做法有助於維持良好的學習狀態：

固定時間整理資訊

每天安排固定時段處理升學資訊，例如30至60分鐘，其餘時間專注於課業準備，避免整天反覆搜尋資料造成壓力。

將志願分級思考

可將校系分為「挑戰」、「穩定」與「保留」三種類型，逐步縮小選擇範圍，減少一次面對過多選項所帶來的心理負擔。

維持規律生活作息

保持固定睡眠時間，並安排適度運動或戶外活動，有助於舒緩壓力並維持專注力。

在準備分科測驗的同時，學生也需要同步處理志願規劃與升學資訊，因此時間管理顯得格外重要。善用具系統化架構的學習資源，例如線上課程或評量工具，有助於學生將龐大的複習內容拆分成階段性目標，逐步掌握學習進度。

市面上有工具例如翰林雲端學院透過階段性的練習與自我評估，學生較容易了解自身學習狀況，也能避免在準備過程中反覆嘗試不同方法而增加焦慮感。

健康管理師張恆恩最後提醒：升學過程除了考驗學生的學習能力，也需要家長與師長的支持。家長在陪伴孩子面對升學選擇時，可多關注孩子的生活作息與情緒狀態，鼓勵適度休息與運動，並協助孩子建立合理的讀書與決策節奏。

升學規劃固然重要，但維持穩定的生活習慣與心理狀態，同樣是長期學習的重要基礎。當學生能在備考期間保持身心平衡，面對升學挑戰時也更能從容應對。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

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原文出處：分科測驗升學壓力升高：專家提醒應留意「決策疲勞」