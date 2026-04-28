黑胡椒雞肉炒菇菇

2026-04-28 12:00 isa小眼睛

 

黑胡椒雞肉炒菇菇將雞肉與多種菇類一同拌炒，

口感層次豐富。

金針菇、杏鮑菇、白精靈菇與黑木耳各自帶出不同的Q彈口感，

再以粗粒黑胡椒提味，簡單調味就能炒出美味。

 

【預備食材】

雞肉 120g

金針菇 1/2包

杏鮑菇 2根

白精靈菇 4根

黑木耳 3朵

粗粒黑胡椒粉 1大匙

鹽 1小匙

醬油 1匙

水 1匙

油 適量

 

【料理步驟】

1. 片好的雞肉加黑胡椒、一點點鹽稍微抓醃一下，所有的菇菇都切段或片。


2. 先用油把雞肉煎到微金黃。


3. 加入菇菇，一匙水一匙醬油調味，炒到收汁。


4. 完成。


isa小眼睛

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我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#黑木耳

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為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

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歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
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他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
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如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
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這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
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也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

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2026-04-16 14:06 女子漾／編輯許智捷
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總說沒時間運動的人，這次真的沒藉口了。最新研究與醫師觀點指出，一種每天不到2分鐘就能完成的高強度運動，不只幫助減脂，連最難消的內臟脂肪也可能明顯下降，甚至在沒有刻意節食的情況下，也能看到體態變化。關鍵運動其實很日常，就是「爬樓梯衝刺」。

圖片來源：pexels
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22秒就有感！爬樓梯衝刺成燃脂黑馬

功能醫學醫師劉曜增分享，爬樓梯衝刺是一種高效率的高強度運動。根據刊登在《Endocrine Journal》的隨機對照試驗，研究團隊針對久坐且有肥胖問題的族群進行12週訓練，每週4天、每次僅約22.7秒的爬樓梯衝刺，但運動時心率可達每分鐘118下，已達高強度標準。

圖片來源：pexels
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也就是說，不需要長時間運動，只要短短幾十秒，就能讓身體進入燃脂狀態，對忙碌族群來說相當有吸引力。

不用節食也瘦！體重、體脂同步下降

研究結果顯示，在未刻意控制飲食的情況下，受試者12週後平均體重減少2.52公斤，體脂下降約2%，整體脂肪量減少2.45公斤，連內臟脂肪也明顯降低。

這代表關鍵不只是「有沒有運動」，而是「運動強度夠不夠」。當強度達標，即使時間很短，也可能帶來顯著效果。

不只燃脂，還可能改變身體代謝機制

研究也觀察到血液中的代謝物出現變化，其中甘胺酸與絲胺酸與內臟脂肪下降高度相關，顯示這類高強度運動可能進一步影響脂肪代謝。

圖片來源：pexels
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換句話說，它不只是幫助消耗熱量，更可能讓身體進入更有效率的「燃脂模式」，這也是為什麼短時間運動仍能產生明顯效果的原因之一。

高強度運動效率更高！1分鐘抵多分鐘

另一項發表於《Nature Communications》的大型研究，分析超過7.3萬名成人、長達8年的數據後發現，高強度運動的健康效益其實被低估。

研究指出，若以時間效率來看：

1分鐘高強度運動約等於4分鐘中強度運動的效果（降低死亡率）
預防心血管疾病約為1比5
預防第二型糖尿病甚至可達1比9

這也意味著，比起單純拉長運動時間，適度提升強度，反而更有效率。

醫師提醒：別硬衝，分段做更安全

不過醫師也提醒，高強度運動並非人人適合直接進行。醫師王思恒建議，高齡者或體重較高者，可以先從分段式開始，例如快走上樓、短時間衝刺，逐步增加強度，以降低關節負擔。

圖片來源：pexels
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同時也可以將這類運動融入日常，例如利用通勤、上班空檔進行幾組簡單的爆發性動作，避免一次運動過量造成傷害。

「運動零食」成新趨勢，碎片時間也能瘦

醫師指出，這類短時間高強度運動其實就是近年流行的「運動零食」概念。也就是把運動拆成零碎片段，在日常生活中完成。

像是爬樓梯衝刺、深蹲跳、快走上樓等，都屬於這類型運動。對於沒有時間長時間運動的人來說，反而更容易持續，也更貼近現代生活節奏。

圖片來源：pexels
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#減肥 #減脂 #減重

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最乖的孩子被殺了！新北割頸案少年保護官發聲：如果制度一路保護加害者，誰來救好孩子？

最乖的孩子被殺了！新北割頸案少年保護官發聲：如果制度一路保護加害者，誰來救好孩子？

2026-04-23 09:52 失敗要趁早-張念慈

「一個社會，真正該先保護的是負責任、自律的好孩子，而不是因為我年紀小，所以殺人也沒關係的傲慢孩子！」

​今天到女兒學校聽親職講座，基隆地院少年保護官吉靜如提到新北割頸案時，語氣沉痛到幾乎壓不住怒氣。

​這起案件戳破了很多大人心裡，最不想承認的現實。原來有時候，守規矩的人，未必會被好好保護，反而是最懂事、最願意替別人著想的孩子會成為犧牲者。

那個孩子，是整個家的光

​遇害的楊姓國中生，絕對是老天送給全家的一份禮物。

因為姊姊是無法自理的身心障礙者，母親為了照顧女兒辭去工作，父親長年撐著一家人的生活，心裡一直有很多苦。

​直到有了這個兒子，爸爸才覺得，自己的人生終於有一點亮光。兒子從小自動自發，沒有人盯，也會自己念書；除了課業表現好，還會主動幫忙照顧姊姊。父親曾感嘆：「我覺得老天終於看見我了，把一個全世界最好的孩子交給我。」兒子是他對未來唯一的盼望，既是支柱也是希望，是整個家庭往前走的理由。

他連放棄資優班，都是為了爸爸少辛苦一點

​這個孩子到底貼心到什麼程度？保護官透露，楊同學從小就是資優班學生，原本國中也該一路銜接資優課程。

但身心障礙的姊姊必須到土城的清水高中就讀，他的資優班卻在板橋。兒子不忍父親每天要在兩地奔波接送，竟然主動跟父親說：「爸爸，我要放棄資優班。」「我要自己念，那個教材給我，我可以自己自學……我不要你那麼辛苦。」

​這份放棄資優班資格的申請送到新北市教育局，大家都很震驚，學校老師勸了很多次還是沒用。

​教育局最後為他破例，安排他週末到板橋高中上專門課程。​每個週末，他總是全校第一個到，主動開教室門、拿教具、整理環境。下課後，他又永遠是最後一個走，把教室和辦公室的東西排好、打掃好，才安安靜靜離開。

悲劇發生後，老師們都情緒潰堤：「你覺得哪個孩子願意做這些事情？誰心甘情願這樣做？沒有人教他，他就這樣做，你知道我們有多愛他嗎？」

這樣一個貼心的孩子，竟然沒能有機會好好長大。

另一邊，是被一路縱容出來的惡

​和這個孩子形成強烈對照的，是加害者的成長環境。吉靜如在法庭長年觀察到，很多偏差嚴重的少年，面對學校管教時，態度總是充滿挑釁和敵意。

​出了事，不願意負責，也不把規範放在眼裡。學校常常束手無策，處理到最後，只剩一條路，就是轉學。七年級換一間，八年級再換一間，九年級繼續換。只要捲入霸凌或違規事件，拍拍屁股離開，彷彿一切就能重新歸零。

​可是，問題從來沒有真的消失。前一所學校鬆了一口氣，下一所學校卻開始承受新的混亂。原本安穩的班級，被帶歪；原本正常的校園秩序，被攪爛。​惡意像被搬家一樣，一站一站轉移，最後終於釀成大禍。

​更令人髮指的，是一些加害者背後的家庭教育。吉靜如直言，很多惡性重大的孩子，後面都有比流氓還囂張的家長。警察或學校想介入，家長先衝進來嗆聲：「我兒子幹什麼了？你小心一點。」等到事情真的進到法庭，又兩手一攤，說孩子早就講不聽。

這樣的孩子，一路活在一種錯覺裡。犯規沒關係，闖禍有人扛。對別人造成傷害，最後也總能找到藉口。日子久了，底線就被踩爛了，規矩變成笑話，別人的痛苦也變得一文不值。

開庭當沒事 法庭上喊冤

割頸案發生後，行兇的乾哥、唆使的女學生態度依舊囂張。兩人大搖大擺地走進法庭，完全沒有主動道歉，涉案的郭姓少年甚至恐嚇秘密證人：「等我出去你就知道。」

少年犯可以教化嗎？我們來看看兩個人被收容一年多後，發生了什麼事。當時快過年了，他們的律師說，兩人因為被關押，沒能回家過年，年邁的阿公看不到孫子太悲哀了。兩人錯過國中會考和畢業典禮，成為人生很大的遺憾，少年的權利被剝奪，希望法官能讓他們回家過年。

​那一刻，被害孩子的父親終於忍不住了。

​他死死盯著律師和加害少年，撕心裂肺地反擊：「請問你們兩個沒有參加國中會考，我兒子參加了嗎？請問你們兩個沒有回家過年，我兒子回家了嗎？請問你們兩個沒有參加畢業典禮，我兒子參加了嗎？」

​接著，他說了所有人都必須認清的真相：「我兒子沒有參加，是因為你們兩個！你們兩個沒有參加，是你們自己造成的！真正被剝奪權利的，是我的兒子！」

為什麼每次被失去的，都是最好的孩子

大家都認同，法律應該保護未成年人，社會也該給偏差少年改過的機會。但當制度一路講保護、講教化、講未來，最後最讓那個最善良、最守規矩、最值得被留下的孩子被殺了，這樣公平嗎？

​如今行兇的少男、教唆的少女分別被判刑12年、11年，現在正被關押在少年監獄中。

​他們兩人有悔改嗎？據說，女學生被關兩年後，看著別人一個個出去，自己卻每天過著一模一樣的生活很崩潰，為了宣洩不滿，開始寫信投訴少觀所老師。這是有悔改嗎？壞掉的孩子，長大後只會成為壞掉的大人。或許他們服刑服好服滿，假釋永遠不會通過，才會對社會最好的保護。

新北割頸案照出的社會問題

​新北割頸案最可怕的地方，是它像一面鏡子，把我們的教育、家庭、校園管教和司法保護機制問題通通照了出來。

​某些家長的失職、部分學校的無力、制度面對真正惡性事件時的遲緩，也照出一個最令人心寒的訊號：有時候，受苦最深的，是最守分寸的人。

​家長們都畏懼，自己拼命教孩子善良、守規矩、替別人著想，到最後社會卻沒有給這些好孩子一個夠硬的保護網。

真正該被護住的，不能再一個一個倒下

​新北割頸案悲劇的源頭之一，是整個大環境的問題，尤其是「學校老師管教權的限縮」。現在的教育現場，只要老師稍微嚴格管教，動輒就被家長投訴。投訴的結果是什麼？是「一大堆老師全部收手」

家長必須信任、支持，把明確的管教權還給學校，讓老師在面對偏差行為時，能夠放心、勇敢地管教。成長本來就是辛苦的，孩子是需要被訓練跟被要求的。

此外，《少年事件處理法》也應該盡速修法。現行《少年事件處理法》的保護，很多時候已經變成無差別對待，反而是犯罪的人才能真正感受到被保護；循規蹈矩、努力守分寸的孩子，卻只能成為受害者。

針對惡性重大的少年犯，就應該「保留前科紀錄、限縮人權、長期監禁」。這個社會應該守護的，是那些體貼的孩子、是那些努力把自己活好的孩子。

​如果現在的我們連這樣的事都做不到，那未來我們會失去的，就不只是一條一條年輕的生命，而是對善良、對教育、對規矩、對公道，最後那一點點還願意相信的心。

​祝願每個善良溫柔的孩子，都能好好長大。


失敗要趁早-張念慈

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2026-04-25 22:41 Belinda的玩美甜蜜窩

#所謂魅力❤

從來不是刻意討好誰

而是在自己的世界閃閃發光

討厭妳的人

不管你怎麼做就是看不順眼

討好說妳作、不理又說沒禮貌

最好的做法真的就是遠離

不用浪費時間跟能量在這些人身上

當開始認真過生活

只關注於經營自己

期待的關係跟機會

自然就都會靠過來

不用乞求他人的認同

活的有底氣、眼裡有光

自然會被尊重

連小人都變的不敢靠近

小人向來挑人踩

不僅怕壞人，也迎合非善類

這類髒水潑來真的不要回應

就讓髒水直接落地

不接話、沒反應，直接漠視

被落地個幾次，小人自然也散了

但風水輪流轉~欺負人早晚要還囉!!

#關注自己#心靈成長#小人應對

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

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2026節能補助懶人包！冷氣、冰箱汰舊換新最高現省5000元 申請資格、期限、退稅一次看懂

2026節能補助懶人包！冷氣、冰箱汰舊換新最高現省5000元 申請資格、期限、退稅一次看懂

2026-04-23 12:02 女子漾／編輯許智捷
2026節能補助懶人包！冷氣、冰箱汰舊換新最高現省5000元　申請資格、期限、退稅一次看懂。圖片來源：pexels
2026節能補助懶人包！冷氣、冰箱汰舊換新最高現省5000元　申請資格、期限、退稅一次看懂。圖片來源：pexels

準備換冷氣、冰箱的人看過來！2026年住宅家電汰舊換新節能補助上路了，只要把家中老舊冷氣或電冰箱換成一級能效新機，每台就能申請3000元補助，再搭配財政部節能家電退還貨物稅，最高還能再領2000元，等於一台家電最高現省5000元。

尤其夏天即將到來，這波補助不只幫你省購機費，長期還能降低電費支出。這篇一次整理相關資訊。

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2026節能補助什麼品項？

經濟部推動的「住宅家電汰舊換新節能補助」，目的是鼓勵民眾淘汰高耗能舊家電，改用節能效果更好的新機，降低家庭用電負擔，也達到節能減碳效果。只要汰換舊冷氣或舊冰箱，並購買能源效率分級標示第一級能效新機且完成安裝，就能申請補助。

補助品項主要有兩種：

冷氣（冷暖氣機）
電冰箱

每台補助3000元，而且不限申請次數、也不限台數。

補助申請期限到什麼時候？

目前補助適用期間為：

新機發票日期：2023年1月1日至2026年12月31日
申請截止日：2027年1月31日（含）

不過要特別注意的是，經濟部明確表示「若補助經費用罄，將提前截止」。也就是說，不是拖到最後一天就一定還能申請，越早辦越安全。

誰可以申請？房客也能領嗎？

申請人必須符合以下條件：

一般自然人（一般民眾）、本國人或外國人皆可

不包含公司、法人、行號，家電安裝地點必須是「表燈非營業用」住宅用戶。

很多租屋族最在意的是：「我不是屋主，可以申請嗎？」答案是：可以。申請人不一定要和電費帳單上的名字相同。

例如：

子女可幫父母申請
房客經房東同意後，也可使用房東的電號申請

所以即使是租屋族，只要條件符合，也能順利領補助。

哪些冷氣、冰箱符合資格？

舊冷氣規定：

窗型、箱型、分離式、移動式冷暖氣機

而且額定總冷氣能力需在：

8000仟卡／小時（kcal/h）以下或9300瓦（W）以下

不包含水冷式冷氣、安裝於汽車、船舶、飛機上的冷氣設備。

舊冰箱規定：

容量必須在800公升以下，且屬於：壓縮式、電動吸收式

不包含展示櫃、開放式冷藏櫃、工作檯式冰箱、醫療、生物用途冷藏設備。

新家電規定：

冷氣與冰箱都必須符合能源效率分級第一級

其中冷氣若是2025年後購買，必須符合最新一級能效標準。建議購買前先上官方網站查詢「補助產品型號」，避免買錯不能申請。

一台能領多少？最多可領多少？

經濟部住宅家電補助每台3000元，且不限次數及申請台數。

例如：

買2台一級能效冰箱＋回收2台舊冰箱，就能領：3000元 × 2台＝6000元

財政部退稅怎麼領？最高再拿2000元

除了經濟部補助，財政部也有「購買節能電器退還減徵貨物稅」。符合條件者，可再申請最高2000元退稅。

適用產品包括：

第一級冷暖氣機
第二級冷暖氣機
第一級電冰箱
第二級電冰箱
第一級除濕機
第二級除濕機

申請期限為購買次日起6個月內，此政策延長至2029年12月31日。也就是說經濟部補助3000元＋財政部退稅最高2000元，總共最高可領5000元，這也是大家最常說的「節能補助＋退稅雙重省」。

圖片來源：財政部稅務入口網
圖片來源：財政部稅務入口網

圖片來源：財政部稅務入口網
圖片來源：財政部稅務入口網

申請補助要準備哪些文件？

申請住宅家電汰舊換新補助，必備文件共有：

身分證／護照／居留證影本
本人銀行存摺封面影本
最新一期台電電費單影本（或台電App截圖）
統一發票或電子發票證明
產品保證書或保固卡
廢四機回收聯單第三聯（消費者收執聯）

圖片來源：住宅家電汰舊換新節能補助官網
圖片來源：住宅家電汰舊換新節能補助官網

線上申請流程怎麼做？

目前最推薦使用線上申請，流程最快也最方便。

線上申請6步驟

1.進入「住宅家電汰舊換新節能補助」官網
2.點選「線上申請／補件」
3.手機驗證身份
4.上傳證件、存摺封面、電費單
5.上傳發票、保固卡、回收聯單
6.核對資料後送出

圖片來源：住宅家電汰舊換新節能補助官網
圖片來源：住宅家電汰舊換新節能補助官網

郵寄申請怎麼辦？

如果不習慣線上申請，也可選擇郵寄掛號。流程如下：

1.列印申請表（官網下載或超商列印）
2.填寫個人資料與產品資訊
3.黏貼所有證明文件影本
4.附上電費單影本

掛號寄至板橋郵政第8-17號信箱，收件人填寫：經濟部住宅家電汰舊換新節能補助 收。

圖片來源：住宅家電汰舊換新節能補助官網
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舊家電回收要收費嗎？

建議直接請購買家電的店家、物流配送單位、經銷商協助回收。原則上通常免費回收。但最重要的是一定要拿到「廢四機回收聯單第三聯」，且一台家電＝一張回收聯單，少一張都不行。

補助款多久會入帳？

審核通過後，補助金會直接電匯至申請人本人帳戶，匯款名稱通常會顯示：家電汰換補助款，若突然看到一筆陌生款項，不用太緊張，很可能就是補助金到了。

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#補助 #節能補助

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