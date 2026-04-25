山藥雞肉枸杞五穀粥

2026-04-25 11:30 isa小眼睛

 

山藥雞肉枸杞五穀粥是一道營養豐富又溫潤的粥品，

白米與五穀米慢慢熬煮成粥底，

鬆軟山藥與鮮嫩雞腿肉，

再搭配枸杞增添自然的甜甜，

大人小孩都喜歡，

非常適合日常滋養或想吃清爽餐點時享用。

 

【預備食材】

白米 加 五穀米 1.5杯

山藥 100g

枸杞 1小把

雞腿肉 100g

鹽巴 1小匙

香菜 4小片

 

【料理步驟】

1. 山藥去皮切塊，雞肉要先川燙過後切塊(照片是川燙並冷凍過的樣子)。


2. 把山藥、雞肉、枸杞、五穀米 + 白米、鹽放進電鍋一起燉。


3. 加上香菜。


4. 完成。


 

isa小眼睛

isa小眼睛

我是isa小眼睛，在女子漾的青春敘事，希望大家會喜歡，謝謝~ 美食製作人/專欄作家/商品體驗員/美食部落客 合作邀約 isaisa0913@gmail.com https://isaisa0913.mystrikingly.com/

#營養 #香菜 #山藥

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為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

2026-04-22 15:04 女子漾／編輯許智捷
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels
為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度。圖片來源：pexels

有網友在社群發問：「很好奇歐美片為什麼都可以不戴套，日本或台灣的都會戴？」一句話瞬間把留言區炸成大型成人片冷知識教室。有人猜是「其實有戴，只是剪接看不出來」，也有人開玩笑說歐美人是不是連成人片都走一個自由奔放路線，還有人把話題拉到日本成人片的打碼文化與拍攝環境。

其中，一名自稱從業人員的網友出面解釋，歐美成人片常見無套畫面，並不只是因為尺度比較開放，也不是演員膽子特別大，而是和檢驗制度、拍攝規範、市場喜好有關。簡單來說，鏡頭前看起來很放飛，鏡頭後其實有一整套產業邏輯在運作。

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歐美成人片為什麼常見無套？從業人員點出關鍵

這名從業人員在留言中指出，美國成人產業對演員的健康檢驗頻率相對高，常見做法是演員需要定期檢驗，並持有有效報告才能拍攝。也就是說，歐美成人片畫面看起來很直接，但拍攝前其實不是「人來了就上」，而是要先確認健康狀態。

他進一步提到，美國常見檢驗頻率約為14天一次，而且檢驗內容相當詳細；即使這14天內完全沒有拍片、也沒有發生性行為，仍然必須重新檢驗。驗一次大約落在200至350美元之間，費用會依照報告出爐速度有所不同。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

他也分享，歐洲的要求多為7天內有效報告，甚至有些檢驗所會因介紹他人前往檢驗而提供折扣。雖然不同公司、平台與地區規定不一定完全相同，但核心概念很明確：演員上工前，健康報告就是重要門檻。

不是完全沒風險 而是靠制度降低風險

不過，定期檢驗不等於百分之百零風險。成人影像本來就是高接觸工作，就算有檢驗制度，也只能降低風險，不能讓風險完全消失。

所以從業人員這番話的重點，並不是「歐美比較安全，所以可以不戴」，而是「歐美成人產業比較常用高頻率檢驗來支撐這種拍攝模式」。換句話說，無套畫面背後不是靠勇氣硬衝，而是靠檢驗、規範、合約與產業習慣一起撐起來。

圖片來源：pexels
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如果把成人片想成一場商業拍攝，那麼健康報告就有點像演員的通行證。沒有通行證，就算人已經到了現場，也未必能正式開工。

日本成人片為什麼常見戴套？打碼文化也是原因之一

至於日本成人片，留言區的討論也延伸到拍攝現場的實際狀況。有網友分享，曾看過男優受訪提到，拍攝前發現女優身體狀況明顯不佳，甚至從分泌物顏色、氣味等狀態判斷可能已有健康疑慮。但即便如此，對方仍拿出檢驗報告表示自己沒有問題，現場一度準備照拍。最後因男優不敢冒險，拍攝才沒有完成。

圖片來源：pexels
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這段說法讓不少網友相當震驚，直呼「都已經這樣了還可以上陣？」也有從業者補充，日本成人產業的檢驗項目不會固定檢驗俗稱「菜花」的HPV相關項目。或許也正因檢驗制度與現場風險控管仍有落差，日本或台灣作品中較常看到戴套拍攝，背後不只是畫面風格選擇，也可能是為了降低拍攝風險。

再加上日本成人片長期受到打碼文化影響，畫面呈現本來就和歐美成人片不同。簡單來說，歐美作品常給人「直接感」強烈的印象，日本作品則更受到打碼、剪接、鏡位與平台規範影響，兩邊不是單純誰比較大膽，而是產業環境和市場習慣本來就不一樣。

台灣成人片則是另一套生態

至於台灣成人片，情況又和歐美、日本不同。有從業者提到，台灣常見檢驗項目多集中在愛滋、淋病、梅毒，以及俗稱「菜花」的HPV相關檢查，報告期限大約落在1至3個月內。不過，由於台灣成人內容產業規模、拍攝模式與平台生態相對分散，實際規範仍可能依個別團隊、平台或演員要求而有所不同。

圖片來源：pexels
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也就是說，台灣不像歐美有較常被討論的產業檢驗系統，也不像日本有非常鮮明的打碼文化傳統，許多拍攝細節更接近「各團隊自行規範」。這也是為什麼網友討論時，常常會出現不同說法。

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2026-04-16 14:06 女子漾／編輯許智捷
比跑步更有效！醫推「爬樓梯衝刺」22秒啟動燃脂模式 每天不到2分鐘就瘦。圖片來源：pexels
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總說沒時間運動的人，這次真的沒藉口了。最新研究與醫師觀點指出，一種每天不到2分鐘就能完成的高強度運動，不只幫助減脂，連最難消的內臟脂肪也可能明顯下降，甚至在沒有刻意節食的情況下，也能看到體態變化。關鍵運動其實很日常，就是「爬樓梯衝刺」。

圖片來源：pexels
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22秒就有感！爬樓梯衝刺成燃脂黑馬

功能醫學醫師劉曜增分享，爬樓梯衝刺是一種高效率的高強度運動。根據刊登在《Endocrine Journal》的隨機對照試驗，研究團隊針對久坐且有肥胖問題的族群進行12週訓練，每週4天、每次僅約22.7秒的爬樓梯衝刺，但運動時心率可達每分鐘118下，已達高強度標準。

圖片來源：pexels
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也就是說，不需要長時間運動，只要短短幾十秒，就能讓身體進入燃脂狀態，對忙碌族群來說相當有吸引力。

不用節食也瘦！體重、體脂同步下降

研究結果顯示，在未刻意控制飲食的情況下，受試者12週後平均體重減少2.52公斤，體脂下降約2%，整體脂肪量減少2.45公斤，連內臟脂肪也明顯降低。

這代表關鍵不只是「有沒有運動」，而是「運動強度夠不夠」。當強度達標，即使時間很短，也可能帶來顯著效果。

不只燃脂，還可能改變身體代謝機制

研究也觀察到血液中的代謝物出現變化，其中甘胺酸與絲胺酸與內臟脂肪下降高度相關，顯示這類高強度運動可能進一步影響脂肪代謝。

圖片來源：pexels
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換句話說，它不只是幫助消耗熱量，更可能讓身體進入更有效率的「燃脂模式」，這也是為什麼短時間運動仍能產生明顯效果的原因之一。

高強度運動效率更高！1分鐘抵多分鐘

另一項發表於《Nature Communications》的大型研究，分析超過7.3萬名成人、長達8年的數據後發現，高強度運動的健康效益其實被低估。

研究指出，若以時間效率來看：

1分鐘高強度運動約等於4分鐘中強度運動的效果（降低死亡率）
預防心血管疾病約為1比5
預防第二型糖尿病甚至可達1比9

這也意味著，比起單純拉長運動時間，適度提升強度，反而更有效率。

醫師提醒：別硬衝，分段做更安全

不過醫師也提醒，高強度運動並非人人適合直接進行。醫師王思恒建議，高齡者或體重較高者，可以先從分段式開始，例如快走上樓、短時間衝刺，逐步增加強度，以降低關節負擔。

圖片來源：pexels
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同時也可以將這類運動融入日常，例如利用通勤、上班空檔進行幾組簡單的爆發性動作，避免一次運動過量造成傷害。

「運動零食」成新趨勢，碎片時間也能瘦

醫師指出，這類短時間高強度運動其實就是近年流行的「運動零食」概念。也就是把運動拆成零碎片段，在日常生活中完成。

像是爬樓梯衝刺、深蹲跳、快走上樓等，都屬於這類型運動。對於沒有時間長時間運動的人來說，反而更容易持續，也更貼近現代生活節奏。

圖片來源：pexels
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#減肥 #減脂 #減重

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最乖的孩子被殺了！新北割頸案少年保護官發聲：如果制度一路保護加害者，誰來救好孩子？

最乖的孩子被殺了！新北割頸案少年保護官發聲：如果制度一路保護加害者，誰來救好孩子？

2026-04-23 09:52 失敗要趁早-張念慈

「一個社會，真正該先保護的是負責任、自律的好孩子，而不是因為我年紀小，所以殺人也沒關係的傲慢孩子！」

​今天到女兒學校聽親職講座，基隆地院少年保護官吉靜如提到新北割頸案時，語氣沉痛到幾乎壓不住怒氣。

​這起案件戳破了很多大人心裡，最不想承認的現實。原來有時候，守規矩的人，未必會被好好保護，反而是最懂事、最願意替別人著想的孩子會成為犧牲者。

那個孩子，是整個家的光

​遇害的楊姓國中生，絕對是老天送給全家的一份禮物。

因為姊姊是無法自理的身心障礙者，母親為了照顧女兒辭去工作，父親長年撐著一家人的生活，心裡一直有很多苦。

​直到有了這個兒子，爸爸才覺得，自己的人生終於有一點亮光。兒子從小自動自發，沒有人盯，也會自己念書；除了課業表現好，還會主動幫忙照顧姊姊。父親曾感嘆：「我覺得老天終於看見我了，把一個全世界最好的孩子交給我。」兒子是他對未來唯一的盼望，既是支柱也是希望，是整個家庭往前走的理由。

他連放棄資優班，都是為了爸爸少辛苦一點

​這個孩子到底貼心到什麼程度？保護官透露，楊同學從小就是資優班學生，原本國中也該一路銜接資優課程。

但身心障礙的姊姊必須到土城的清水高中就讀，他的資優班卻在板橋。兒子不忍父親每天要在兩地奔波接送，竟然主動跟父親說：「爸爸，我要放棄資優班。」「我要自己念，那個教材給我，我可以自己自學……我不要你那麼辛苦。」

​這份放棄資優班資格的申請送到新北市教育局，大家都很震驚，學校老師勸了很多次還是沒用。

​教育局最後為他破例，安排他週末到板橋高中上專門課程。​每個週末，他總是全校第一個到，主動開教室門、拿教具、整理環境。下課後，他又永遠是最後一個走，把教室和辦公室的東西排好、打掃好，才安安靜靜離開。

悲劇發生後，老師們都情緒潰堤：「你覺得哪個孩子願意做這些事情？誰心甘情願這樣做？沒有人教他，他就這樣做，你知道我們有多愛他嗎？」

這樣一個貼心的孩子，竟然沒能有機會好好長大。

另一邊，是被一路縱容出來的惡

​和這個孩子形成強烈對照的，是加害者的成長環境。吉靜如在法庭長年觀察到，很多偏差嚴重的少年，面對學校管教時，態度總是充滿挑釁和敵意。

​出了事，不願意負責，也不把規範放在眼裡。學校常常束手無策，處理到最後，只剩一條路，就是轉學。七年級換一間，八年級再換一間，九年級繼續換。只要捲入霸凌或違規事件，拍拍屁股離開，彷彿一切就能重新歸零。

​可是，問題從來沒有真的消失。前一所學校鬆了一口氣，下一所學校卻開始承受新的混亂。原本安穩的班級，被帶歪；原本正常的校園秩序，被攪爛。​惡意像被搬家一樣，一站一站轉移，最後終於釀成大禍。

​更令人髮指的，是一些加害者背後的家庭教育。吉靜如直言，很多惡性重大的孩子，後面都有比流氓還囂張的家長。警察或學校想介入，家長先衝進來嗆聲：「我兒子幹什麼了？你小心一點。」等到事情真的進到法庭，又兩手一攤，說孩子早就講不聽。

這樣的孩子，一路活在一種錯覺裡。犯規沒關係，闖禍有人扛。對別人造成傷害，最後也總能找到藉口。日子久了，底線就被踩爛了，規矩變成笑話，別人的痛苦也變得一文不值。

開庭當沒事 法庭上喊冤

割頸案發生後，行兇的乾哥、唆使的女學生態度依舊囂張。兩人大搖大擺地走進法庭，完全沒有主動道歉，涉案的郭姓少年甚至恐嚇秘密證人：「等我出去你就知道。」

少年犯可以教化嗎？我們來看看兩個人被收容一年多後，發生了什麼事。當時快過年了，他們的律師說，兩人因為被關押，沒能回家過年，年邁的阿公看不到孫子太悲哀了。兩人錯過國中會考和畢業典禮，成為人生很大的遺憾，少年的權利被剝奪，希望法官能讓他們回家過年。

​那一刻，被害孩子的父親終於忍不住了。

​他死死盯著律師和加害少年，撕心裂肺地反擊：「請問你們兩個沒有參加國中會考，我兒子參加了嗎？請問你們兩個沒有回家過年，我兒子回家了嗎？請問你們兩個沒有參加畢業典禮，我兒子參加了嗎？」

​接著，他說了所有人都必須認清的真相：「我兒子沒有參加，是因為你們兩個！你們兩個沒有參加，是你們自己造成的！真正被剝奪權利的，是我的兒子！」

為什麼每次被失去的，都是最好的孩子

大家都認同，法律應該保護未成年人，社會也該給偏差少年改過的機會。但當制度一路講保護、講教化、講未來，最後最讓那個最善良、最守規矩、最值得被留下的孩子被殺了，這樣公平嗎？

​如今行兇的少男、教唆的少女分別被判刑12年、11年，現在正被關押在少年監獄中。

​他們兩人有悔改嗎？據說，女學生被關兩年後，看著別人一個個出去，自己卻每天過著一模一樣的生活很崩潰，為了宣洩不滿，開始寫信投訴少觀所老師。這是有悔改嗎？壞掉的孩子，長大後只會成為壞掉的大人。或許他們服刑服好服滿，假釋永遠不會通過，才會對社會最好的保護。

新北割頸案照出的社會問題

​新北割頸案最可怕的地方，是它像一面鏡子，把我們的教育、家庭、校園管教和司法保護機制問題通通照了出來。

​某些家長的失職、部分學校的無力、制度面對真正惡性事件時的遲緩，也照出一個最令人心寒的訊號：有時候，受苦最深的，是最守分寸的人。

​家長們都畏懼，自己拼命教孩子善良、守規矩、替別人著想，到最後社會卻沒有給這些好孩子一個夠硬的保護網。

真正該被護住的，不能再一個一個倒下

​新北割頸案悲劇的源頭之一，是整個大環境的問題，尤其是「學校老師管教權的限縮」。現在的教育現場，只要老師稍微嚴格管教，動輒就被家長投訴。投訴的結果是什麼？是「一大堆老師全部收手」

家長必須信任、支持，把明確的管教權還給學校，讓老師在面對偏差行為時，能夠放心、勇敢地管教。成長本來就是辛苦的，孩子是需要被訓練跟被要求的。

此外，《少年事件處理法》也應該盡速修法。現行《少年事件處理法》的保護，很多時候已經變成無差別對待，反而是犯罪的人才能真正感受到被保護；循規蹈矩、努力守分寸的孩子，卻只能成為受害者。

針對惡性重大的少年犯，就應該「保留前科紀錄、限縮人權、長期監禁」。這個社會應該守護的，是那些體貼的孩子、是那些努力把自己活好的孩子。

​如果現在的我們連這樣的事都做不到，那未來我們會失去的，就不只是一條一條年輕的生命，而是對善良、對教育、對規矩、對公道，最後那一點點還願意相信的心。

​祝願每個善良溫柔的孩子，都能好好長大。


失敗要趁早-張念慈

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合不來的同事，不用修好關係，只要保護好自己

合不來的同事，不用修好關係，只要保護好自己

2026-04-20 12:30 Qinote

一早通勤完，踏進辦公室就看到那個合不來的同事，心情瞬間往下掉。

不是他真的做錯了什麼，

但你就是不想跟他說話。

做事節奏對不上，講話總是接不起來，

有時候只是眼神對到，都覺得有點尷尬。

下班已經夠累了，

還要花力氣消化這些人際摩擦。

回到家，連好好說話的力氣都沒有。

很多女生跟我說，她們不是討厭對方，

只是每天都覺得自己在被消耗。

那種消耗很安靜，

但會慢慢把人拖垮。

其實，這不是你不會相處。

而是你太習慣，把每一段關係都當成「應該變好」。

但有些人，本來就不適合靠近。

同事，不一定要變成朋友。

能好好把事情完成，就已經夠了。

如果你也正在被這樣的關係消耗，

可以試著從這幾件小事開始調整。

1. 先調整心態：能共事，就已經很好了

你不需要喜歡他。

真的不用。

很多壓力，其實來自於「以為一定要相處融洽」。

但職場本來就是不同個性的人被放在同一個地方工作。

當你不再期待變熟，

反而會輕鬆很多。

2. 把自己的部分做好，是最穩的自保方式

你唯一能完全控制的，是自己。

把工作做好、準時回覆、態度專業，

會讓很多不必要的摩擦自然消失。

當你越穩，別人能影響你的就越少。

3. 理解對方的節奏，而不是改變對方

有些人講話直接，有些人習慣反覆確認。

有些人追求效率，有些人重視細節。

你不需要認同，

但多了解一點，很多卡住的地方會自然鬆開。

不是為了配合對方，

而是讓自己少一點消耗。

4. 為自己留一點距離

不一定要每天一起吃飯，

也不用每一場聚會都參加。

有時候一句「我今天有點事，下次再一起」，就夠了。

那不是疏遠，

而是把力氣留給更重要的地方。

5. 說話可以溫和，但不需要沒有立場

當意見不同的時候，不用急著對抗。

你可以說：「我傾向這樣做，我們要不要試試看？」

也可以說：「這個做法我再想一下，看看怎麼調整比較適合。」

很多事情，不需要硬碰硬，

但也不需要委屈自己。

6. 當事情影響到你，就不要只靠忍耐

如果相處已經影響到工作進度，

甚至讓你開始抗拒上班，那就不要再撐。

把事情寫清楚、用訊息確認分工，

讓溝通回到有依據的狀態。

必要的時候，也可以找主管或信任的人聊一聊。

不是為了誰對誰錯，

只是讓事情回到該有的軌道。

其實，職場從來就不是一個會讓人完全舒服的地方。

你會遇到合得來的人，

也一定會遇到怎麼都對不上頻率的人。

但慢慢你會學會一件事。

不是每一段關係都需要變好。

有些關係，只需要剛剛好的距離。

當你不再把力氣花在「要不要修好關係」這件事上，

你會多出很多空間，去照顧真正重要的東西。

包括你的工作，也包括你的生活。

還有你回家之後，願意好好說話的那個自己。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#上班族 #工作職場 #職場工作態度 #職場生存法則

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TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

TVBS百人遭裁員資深主播也在內？多數人的職場困境：把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

2026-04-13 09:02 失敗要趁早-張念慈

TVBS爆出裁員潮，百名員工遭資遣，最新證實遭裁員的，是許多人從小看到大的資深主播，讓大家心疼又意外。

公司要瘦身的時候 資深價值成為成本表

​TVBS不是小公司。它是台灣媒體產業的龍頭，也是很多人心中條件不錯、制度完整、值得長待的企業代表。可是就算是這樣的公司，也撐不住媒體寒冬。短短兩年內，已經有近百人失業。

​新聞裡最刺眼的不是裁員人數，而是企業優先開刀的，常常不是剛進來的新人，而是薪資比較高、年資比較深的老員工。

這則新聞之所以引發關注，是因爲很多人的職涯信仰都是如此：進一家好公司，認真付出奉獻，公司不會虧待你。

你在公司表現傑出，但到了公司要瘦身的時候，資深和專業不再是資產和貢獻，只等於高昂的人事成本。

這也是很多職場人的共同處境。平常忙到沒有力氣想未來，也沒有空替自己鋪第二條路。每天都在完成公司的工作，卻很少有人認真問自己：如果有一天名片上的公司名稱拿掉了，還剩下什麼？

真正能救職涯的，不是鐵飯碗，是名字本身的份量

​我自己也走過這樣茫然的日子。過去20年，我的人生只有工作。

​為了不耽誤新聞採訪調度，懷孕陣痛時還開電腦發稿怕專題開天窗、要生第二胎又怕撞到年底九合一選舉，直接去做人工受孕。癌症開刀後明明醫師叮囑要休息，我只休息5天就回去上班。

​後來，我撐不住了，我決定轉職重新出發，但卸下名片上的主管職位時，我慌得不得了，抱頭痛哭。

20年的媒體資歷，我從沒想自己喜歡什麼？還可以做什麼？我的退路在哪裡？我花了很多時間，才終於透過建立粉專，慢慢找回自己。

所以我更深刻體會到，建立個人品牌，真的不是加分題，而是生存題。

不是要你當網紅、包裝自己。對我來說，個人品牌最重要的關鍵是，當你離開一家公司、一個職稱後，還有沒有人因為相信你的專業、認同你的價值、記得你的名字，而願意繼續跟著你。

簡單來說，個人品牌就是讓市場認識你，而不是只認識你背後那家公司。

沒個人品牌的人會失去工作 有個人品牌的人只是失去一個平台

​有個人品牌和沒有個人品牌，這中間差在哪裡？

第一個，是你有主動權。

當你的價值只能綁在單一雇主身上，公司一變動，你只能等通知、等安排、等命運決定。但當你有個人品牌，你可以接合作、接顧問、接授課、接專案，也可以自己做內容、出產品、開服務。你不一定馬上暴富，但你至少不會在同一個瞬間，整個人被抽空。

第二個差別，是可見度。

你有個人品牌，不用默默等被主管看見，因為市場會先看見你。有人會主動推薦你，有人會點名找你，有人會因為讀過你的文章、聽過你的分享、看過你的作品，而記住你。當你的名字開始能獨立流通，職涯就不再只剩升遷表和考績表。

第三個差別，是選擇權。

​一直待在公司系統裡的人，職涯選擇通常只能仰望主管。

但當你在自己領域有口碑，能走的路會忽然變多。寫書、授課、顧問、自媒體、品牌合作、創業、接案、培訓，哪怕不是每一條都走，也至少不會只剩一條。

別把人生拿來成就公司 卻沒有留下自己的名字

很多人不是不夠厲害，是把所有厲害都用來成就公司，卻沒留下自己的名字，這是最可惜的地方。如果你的能力長年只用在公司內部，最後成果都掛在部門、掛在主管、掛在品牌下面，外界根本不知道這些事是誰做的。

但建立個人品牌必須要立刻裸辭、拍影片、當講師、衝自媒體嗎？真的不用。

最理想的個人品牌建立，從來不是失業後才慌忙開始，而是在還有穩定薪水的時候，慢慢替自己鋪路。你可以利用下班後的時間寫文章，分享專業觀點；可以固定經營一個社群平台，累積辨識度；可以上Podcast、錄短影音、做電子報，讓更多人知道你的專長和思考方式。

不用每個平台都做，也不用一開始就做很大。重點只有一個：讓外界開始知道，這件事是你可以做得好，這個問題可以找你，這個領域裡你的名字值得相信。

你當然要繼續認真工作，因為穩定的薪水可以維持生活。可真正決定職涯下半場會不會慌的，是工作之外，有沒有另一套屬於自己的影響力系統。

經營個人品牌 現在可以開始的3件小事

怎麼開始做個人品牌？我們可以先從3件小事開始：

第一件事，是找出自己的專業獨特性。

不是空泛地想「我有什麼優勢」，而是思考：別人遇到什麼問題時最常來找你？你最擅長處理什麼？你的經驗裡哪一塊最有含金量？也許是溝通、也許是管理、也許是教學，那就是起點。

第二件事，是選一個能長期做下去的平台。

​可以是臉書，可以是IG，可以是部落格，可以是YouTube，也可以是Podcast。重點是能不能持續；做得久，比做得花俏完美更有用。

第三件事，是開始穩定輸出價值。

​把知道的事寫下來，把看過的案例整理出來，把走過的坑分享出來，慢慢把信任慢慢累積成社群聲量。

讓人心慌的，從來不是失去工作，是失去工作之後，沒有人知道你是誰。你把最好的歲月交給公司，到了被迫離開的那一刻，竟然還得重新想像未來要怎麼開始。這件事，真的不要等到那一天才面對。

別等別人幫你定義價值

​TVBS的裁員潮不是個案。AI的衝擊、產業的轉型、經濟的波動、企業的策略調整，沒有一個是我們可以掌控的。今天是媒體，明天可能是金融、科技、教育、零售，誰都不能說自己一定安全。

別再只想著怎麼做才不會被裁員。更該想的是，怎麼做，才能讓自己的專業離開公司之後，還照樣有價值。公司給的安全感，說收回就收回；只有一點一滴經營出來的名字、信任和影響力，才會真的跟著你走。今天你不替自己建立品牌，明天就只能等別人替自己定價。


失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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