25歲男被診斷青光眼！ 一旦罹病「恐永久視力喪失」 醫坦言：滑手機是原因之一

潮健康／林昱彣

「右眼視野只剩一半，看東西像破碎畫面，不能閉左眼，不然幾乎看不到。」32歲的蘇先生回憶，25歲準備做近視雷射時意外診斷出青光眼。他開始點眼藥水治療，絲毫沒察覺視野功能悄悄惡化，三年後一次健康檢查意外發現右眼視力急遽下降，轉診至醫學中心後才知道眼壓已飆升至40mmHg，視野缺損值 (MD，Mean Deviation) 明顯下滑，顯示視神經功能正快速流失。若僅以藥物控制，恐難以有效減緩惡化速度，必須儘速手術減緩視野功能惡化。

「聽到要手術時，我整個嚇傻。」蘇先生坦言，第一時間很難接受，但在醫師說明恢復期與治療選項後，他考量工作與生活影響，選擇傷口較小、恢復較快的微創導管濾泡手術，兩眼先後接受手術，術後眼壓逐漸穩定，至今未再惡化，讓他終於鬆了一口氣。然而，右眼已損傷的視野無法回復，也讓他深刻體會，若能更早警覺視野惡化並與醫師討論治療方案，或許能守住更多視力。



全台青光眼患者破52萬人 從MD值看出視神經受損程度

每年三月第二週是世界青光眼週，台灣青光眼關懷協會理事長暨三軍總醫院青光眼專科醫師呂大文醫師指出，截至2024年底，全台青光眼患者已超過52.5萬人，且每年平均以約5%的速度增加。青光眼是視神經慢性退化疾病，一旦受損無法恢復，也是全球造成不可逆失明的第一大原因。

更令人憂心的是，臨床估計高達50%至80%的患者並不知道自己罹病，多數是在體檢或因其他眼疾就醫時才意外發現。受高度近視與長時間使用3C產品影響，根據113年統計資料，50歲以下青光眼患者人數高達122,659人，占整體患者23.3%，等同於約1/4為年輕型青光眼患者。

「很多人以為眼壓正常就沒事，但亞洲族群有高達85%屬於正常眼壓型青光眼，比例遠高於全球平均 (40%) 。」呂大文醫師強調，真正關鍵不只是眼壓，而是視神經功能是否正在惡化，而這必須透過視野檢查中的視野缺損值（MD值）來評估。



每1dB都要珍惜守護 醫警示留心MD值惡化速度

不少病患像蘇先生一樣診斷出青光眼後，沒有注意到視神經功能持續惡化，三軍總醫院青光眼專科醫師陳怡豪醫師表示，視野缺損值（MD值）是判斷青光眼嚴重程度與惡化速度的重要指標。MD值的負值越大，代表視野功能越差。0 dB到-6 dB之間屬輕度，-6到-12 dB為中度，小於-12dB則為重度，若接近-30 dB則已逼近失明。

「青光眼的治療目標不是恢復視力，而是讓MD值的變化曲線踩煞車，才能守住未來視野。」陳怡豪醫師進一步指出，青光眼治療不能只看單次檢查，而是要看「惡化速度」，MD值變化可以看出青光眼的惡化趨勢。若MD值每年下降超過1 dB，代表病情正在加速惡化，10至20年內可能出現嚴重視損。假設一名30歲患者MD值為-10 dB，若每年下降超過1 dB，20年後50歲時就可能接近高度失明風險。但若將惡化速度控制在每年0.2至0.3 dB，趨近於水平線，多數患者有機會一輩子不會失明。



穩控視野惡化速度 微創手術讓患者兼顧視力與生活

林口長庚紀念醫院青光眼科醫師李泳松醫師指出，青光眼有藥物、雷射、手術等多元治療，應依照病情程度對應治療策略。第一線治療為點眼藥水，但最新國際指引建議最多不使用超過三種藥物，當藥物帶來的乾澀、紅癢等副作用難以耐受、已使用兩至三種藥物仍控制不佳，或眼壓波動大時，患者應和主治醫師討論評估進階治療。

過去許多患者抗拒手術，主要擔心傷口大、恢復期長與住院負擔。隨著青光眼治療的進展，現階段有新型「微創導管濾泡手術」，幾乎不會破壞眼睛組織，透過精準植入導管建立房水引流通道，傷口小、安全性高，多為門診手術，不需住院，恢復期約1至2週，大幅降低手術對生活與工作影響。李泳松醫師表示，微創手術特別適合年輕患者、需快速恢復者，以及畏懼傳統手術的族群，幫助患者在惡化早期就能積極介入，延緩視野持續流失。

呂大文醫師提醒，青光眼屬終身疾病，即使術後仍需長期追蹤。因此，關鍵不是「現在看得清不清楚」，而是未來還能看多久。也提醒高度近視、家族史與長期使用類固醇者更應定期檢查。唯有早期發現、精準治療，穩定控制MD值變化，才能真正保持視野清晰不惡化、延續視界光彩。

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