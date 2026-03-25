現代人離不開手機電腦，一整天盯螢幕超過十小時已成常態，隨著年輕族群長時間使用 3C、遠距工作與過度用眼，黑眼圈、淚溝也跟著提早找上門。近年在醫美圈爆紅的「熊貓針」，就是在這波眼周危機中竄起的話題療程。

粹究美學診所黃馨儀醫師指出，這股黑眼圈年輕化的趨勢，正是推動熊貓針熱潮的關鍵。熊貓針是專為眼周凹陷、暗沉與改善膚質所設計的膠原蛋白填補劑，訴求自然又安全，因此在競爭激烈的醫美市場裡脫穎而出，成為現代人修復黑眼圈的熱門新選擇。

圖說：黃馨儀醫師指出，這股黑眼圈年輕化的趨勢，正是推動熊貓針熱潮的關鍵。

黑眼圈過去常被歸因於睡眠不足或與年齡、體質相關，然而黃馨儀醫師觀察，近年「黑眼圈年輕化」趨勢愈加明顯，甚至不少20出頭的大學生或職場新鮮人，因為「用眼過度」出現眼周老化而前來求診。

圖說：不少20出頭的大學生或職場新鮮人，因為「用眼過度」出現眼周老化而前來求診。

黃醫師表示，長時間盯著電腦與手機、熬夜追劇，加上乾眼與過敏體質，讓眼周皮膚長期處於疲勞與缺水狀態，暗沉、細紋與凹陷自然提早報到。由於黑眼圈、淚溝變成年輕人無法忽視的外貌焦慮，也間接催化了醫美眼周療程的興起，其中聲量最高的，就屬熊貓針這類以膠原蛋白為基礎的眼周注射產品。

坊間標榜改善黑眼圈的方案眾多，然而傳統的眼霜、保養品或光療，對於結構型或混合型黑眼圈往往效果有限；以玻尿酸補淚溝的方法，雖然能撫平凹陷帶來的眼下陰影，但遇到容易水腫的體質、選用產品或注射層次不正確，則可能出現眼袋感加重、浮腫、青藍透光感明顯等問題，甚至有人覺得「淚溝越補越老」而後悔莫及。

相較之下，熊貓針的成分為與人體相似度高達99.9%的第一型膠原蛋白，貼近眼周細緻、循環較弱、皮膚較薄的特性。加上膠原蛋白有乳白色的立即遮瑕力，又具備誘導肌膚新生與淡化黑色素的作用，因此在溫和填補凹陷的同時，還可以兼顧膚質細緻度與明亮度。

圖說：熊貓針持續補充膠原蛋白，可刺激真皮層的膠原產生修復與再生作用，讓肌膚更健康。

黃馨儀醫師分析，近年主動詢問熊貓針的患者明顯增加，尤其以20到30歲、在意眼周細節的年輕族群成長最快。對於不想依賴化妝厚重遮瑕、又怕玻尿酸打完容易浮腫「拋拋感」的族群來說，熊貓針的確極具吸引力。

「熊貓針的爆紅現象，代表民眾開始認真看待眼周的狀態和質感。」黃醫師肯定這股趨勢，但也直言熊貓針並非萬能神針，最終效果的好壞，關鍵仍在於醫師是否做好準確分型與專業評估。

黃醫師舉例，像是血管型的青紫色黑眼圈，或者結合重度眼袋的結構型黑眼圈，光靠熊貓針往往不足。若是狀態嚴重，建議搭配晶亮瓷再生針，或新一代結構更強韌的白金熊貓針，以「三明治眼袋微整」的方式支撐深層蘋果肌，也可考慮輔以熊貓光、眼周電音波等療程，依照個人條件量身客製，打造更為整體的全方位規劃。

醫美的本質從來不是追逐流行，黃馨儀醫師呼籲，在考慮熊貓針之前，務必與醫師釐清自己的黑眼圈類型、成因與期待效果，並選擇合法產品、正規醫療院所與具經驗的專業醫師，才能在醫美市場資訊紛雜之中，找出最穩健且理性的決策方向。

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原文出處：20歲就有淚溝黑眼圈？ 醫揭「熊貓針」席捲Z世代主因