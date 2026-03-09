只是考美術班，卻和女兒聊了一場人生哲學。考試只是過程，我更在意她成為什麼樣的人。

苳即將要升國中，最近幫她報考國中美術班。

雖然去考，但我們心裡都知道，

她只是去見見世面、增加經驗，

考上機會大概就跟2月有30天一樣 XDD。

因為她就是抱著佛系考美術班的態度，

對比其它可能兩三年前就開始準備的孩子，

她只有半年前開始學素描，回家也沒有練習。

當初會問她要不要考美術班，純粹因為不打算讓她唸我們學區內的國中，

可是又遲遲沒有決定，到底該幫她把戶籍遷去哪裡。

我就跟她說：「不然妳去考美術班吧！那間學校的升學率不錯，用美術班的名義進去也好！」

不過後來事情有了變化。

我們所在的這一區，因為近幾年人口爆炸，蓋了新國中，而且剛好在115年招生。

原本想要唸的國中，似乎不需要遷戶籍也可以就讀了。

於是我們決定先不動，沒意外的話，應該可以順利念到我原本希望她去的學校，

頓時好像也不一定需要考美術班了。

「那我考這個有什麼意義？我又考不上，就算考上了，也不會去唸。」前幾天苳這樣問我。

「怎麼會沒有意義？人生每件事情都有它的意義。妳就是去培養經驗、見見世面。

如果照妳的講法，人終究會死，既然結果都是死，人生有什麼意義？」我回她。

沒想到她居然回了一句很哲學的話：

「其實我之前有想過這個問題耶！既然我們都會死，死了也不記得之前的事，那活著是要幹嘛？」

「所以人生就是一場遊戲，重要的是過程。既然知道最終大家都走向一樣的路，

那妳想空虛過一生，還是精彩過一生呢？」

還好媽媽我對哲學也是略懂，立馬回她。

她現在這個年紀，也開始遇到一些成長的課題。

像是女生之間的小團體、同學之間的相處問題。

每次聽她分享班上同學對老師的態度，甚至有孩子動不動就罵出髒話等行為，

老實說聽完以後，我完全可以理解，

為什麼越來越少人想當老師，現在的老師確實是辛苦了。

班上也開始出現一些情況：

有些同學明明沒有做錯什麼事，可能只是行為比較特別，或者因為外觀的關係，就被大家排擠。

像前幾天苳跟我說，班上有一個女生被大家排擠。

那個女生對她很好，但當別人在兇那女生的時候，

她也不知道該怎麼辦，尤其兇人的還是她自己很要好的朋友。

團體生活很容易變成這樣，

當一個人被三、五個人討厭以後，

本來沒有立場的人，往往為了融入團體，

會選擇放棄自己的想法，跟著多數人行動。

甚至有些人會擔心，如果不跟著排擠，

下一個被攻擊的人可能就是自己，所以乾脆選擇加入，或者冷眼旁觀。

我告訴苳，妳不需要當什麼正義使者，

也不需要試著改變其它同學對那個女生的態度。

但我希望妳做一個善良的人。

大家不跟她做朋友，不代表妳就要跟著排擠她。

更何況她也沒有做錯什麼事，還對妳這麼好。

如果說人生就像我告訴她的，是一趟體驗的旅程，

那最重要的是，在這個過程中，妳選擇成為什麼樣的人。

當妳用善意面對世界，世界終究也會用善意回應妳。

當然，當遇到非善意的人，懂得硬起來保護自己，也是必須。