2026-03-19 18:01 潮健康
身體疲憊卻難入睡？營養師解析壓力與日常營養攝取的關係
明明身體已經累癱，躺在床上腦袋卻像裝了馬達轉不停？好不容易入睡，卻又淺眠多夢，越睡越累？許多30多歲的女性常將這些症狀歸咎於「工作壓力大」、「想太多」，甚至懷疑自己是「提早更年期」。然而，資深營養師余朱青點出，這其實可能是大腦缺乏「天然鎮定劑」：鈣與鎂所發出的健康警訊。
大腦無法「關機」？關鍵在神經傳導
余朱青營養師解釋，多數人以為缺鈣只會影響骨骼，卻忽略了鈣質在神經系統中的重要角色。當體內鈣質充足時，能協助維持神經傳導與生理機能的正常運作，讓大腦更容易進入休息與睡眠狀態；而鎂則有助於神經與肌肉放鬆，使身心較容易穩定下來。事實上，衛生福利部國民健康署資料也指出，鎂與神經與肌肉的正常功能密切相關，當攝取不足時，可能影響神經系統的平衡與身心放鬆狀態。
30+女性缺鈣危機：咖啡因、外食與荷爾蒙
余朱青特別提醒，許多30世代的女性，不管是上班族或自媒體創作者，往往為了提神而咖啡不離手。過量的咖啡因不僅利尿，還會加速體內鈣、鎂流失；加上頻繁外食導致營養攝取不均，以及年過三十後荷爾蒙逐漸波動，這三大因素交織，讓輕熟女成為「隱性缺鈣」與「睡眠障礙」的重災區。
睡前補給兩招，找回易入睡體質
想擺脫數羊的無奈，營養師建議直接從「睡前補給」著手：
掌握睡前黃金一小時
余朱青營養師總結，補鈣的時機與配方一樣重要。將補充液態鈣鎂的時間安排在「睡前一小時」，此時胃酸分泌較少、空腹吸收效率佳，鈣鎂的鎮定作用更能直接幫助大腦與肌肉放鬆，有效提升深層睡眠品質，一早就能精神飽滿迎接新的一天。
免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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