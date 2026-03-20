2026-03-20 10:01 潮健康
不是保養品不夠好，是你忽略了去角質這一步！
「明明擦了高效精華，為什麼膚況還是沒有起色？」這是許多人在保養過程中的共同疑問。當保養品吸收變慢、膚色顯得暗沉粗糙，往往不是產品不夠好，而是肌膚表層的老廢角質正在影響整體吸收與質感。
肌膚最外層的角質層，是防禦與保濕的重要關卡。正常情況下，肌膚約28天完成一次自然代謝循環。但隨著年齡增長、壓力累積、作息不規律與環境污染影響，代謝速度可能減緩，導致老廢角質堆積，使肌膚看起來失去光澤、觸感粗糙，甚至影響後續保養吸收。
根據衛福部食藥署《藥物食品安全週報》指出： 角質細胞源自表皮細胞生長層，在將基底層細胞轉化為角質細胞的過程，就稱為細胞的「角質化作用」。角質層正常的代謝時間為28天左右，亦即28天就會自動去除老廢角質。
當角質細胞健康時，它們會緊密堆疊，保持適當的水分含量，使皮膚看起來光滑又有光澤。相反的，若角質層代謝異常，可能會導致角質過度增生，使皮膚變得暗沉、脫屑和粗糙
角質堆積，會帶來哪些問題？
當角質層過厚時，常見現象包括：
- 膚色暗沉、蠟黃無光
- 保養品不易吸收、易起屑
- 粉刺與毛孔粗大問題反覆出現
- 上妝不服貼、卡粉浮粉
這些表面問題，其實都與角質代謝失衡息息相關。適度去角質，能幫助肌膚回到平滑細緻的狀態，為後續保養打開吸收通道。
各膚質去角質頻率建議
健康管理師張恆恩表示：去角質並非頻率越高效果越佳，過度去角質反而可能破壞肌膚屏障，使水分流失加劇，出現乾燥、泛紅、刺痛等敏感反應。
一般建議依照膚質調整頻率：
- 油性肌膚：約每週1–2次
- 中性肌膚：約每週1次
- 乾性或敏弱肌膚：約2週1次
同時，選擇溫和代謝型產品，例如低濃度酸類或酵素型配方，減少過度摩擦造成的刺激，並在去角質後加強保濕與修護，才能維持肌膚穩定。
回歸基礎，讓保養真正發揮價值
台灣專業保養品牌FARMELL法媚兒提醒：保養並是建立健康穩定的膚況基礎。當角質代謝恢復正常節奏，肌膚自然能呈現透亮與細緻光澤。與其不斷更換產品，不如先檢視是否忽略了這個關鍵步驟。適度、正確的去角質，正是讓保養發揮最大效益的重要起點。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
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