B5為何成為熱門保養成分？從乾燥保養到肌膚調理一次了解

2026-03-22 10:01 潮健康

　

周輝政 醫師／婦產專科與皮膚保養顧問

從乾燥脫屑、泛紅刺痛，到醫美術後的屏障修復，B5之所以能歷久不衰，是因為它同時兼具保濕、修復與舒緩三大核心功能。今天，就從醫學角度，帶大家深入解析B5在保養中的實際定位。

　

　

一、選擇B5產品的關鍵因素

B5的作用機制，是在皮膚中轉化為泛酸，參與肌膚正常代謝過程。選擇產品時，周醫師會建議注意以下幾點：

　

  • 濃度與穩定度：有效濃度通常需達一定比例，才能發揮調理與舒緩作用。

  • 是否搭配保濕基底：B5本身屬於親水性成分，若結合玻尿酸或多元保濕因子，可形成較完整的補水架構。

  • 配方是否溫和：對於敏弱肌膚，避免高酒精或強刺激防腐成分。

  • 劑型形態：精華、乳液或面膜等不同質地，影響使用時機與吸收速度，應依膚況與需求選擇。

　

  • 二、B5與玻尿酸、神經醯胺哪個更保濕？

    這三種成分常被比較，但功能定位並不相同：

    　

    • 玻尿酸：強吸水型保濕成分，主要負責抓住水分。

    • 神經醯胺：脂質型成分，負責修補角質層結構，鎖住水分。

    • B5：兼具保濕與修復，促進屏障重建並減少水分流失。

    　

    若用建築來比喻：玻尿酸是「水源」，神經醯胺是「磚牆」，B5則是「修復工人」。周醫師更傾向讓保養品的多成分協同使用，而不是單打獨鬥。這邊需要較注意的主要是配方整體刺激性和濃度，比較不是成分上的化學衝突。

    　

    三、敏感肌可以安心使用B5嗎？

    多數情況下可以。B5長期被用於調理與舒緩產品中，耐受性高、刺激性低；對於常出現泛紅、乾癢或換季敏感的人來說，B5能幫助穩定角質層、降低發炎反應。不過仍需注意整體配方，若同時含有高濃度酸類或香精，仍可能造成不適。建議初次使用時，先局部測試，再逐步增加使用頻率。

    　

    四、B5的適用時機與搭配指南

    • 日常保養：早晚皆可使用，尤其在乾燥環境或冷氣房中。

    • 換季敏感期：可作為密集肌膚調理主力。

    • 搭配酸類或A醇保養時：可在後續使用B5舒緩降低刺激感。

    • 防曬後：有助減少曬後乾燥不適。

    　

    若選擇面膜形式，則適合在皮膚明顯缺水或壓力狀態時加強使用。

    　

    五、醫美術後護理：B5的修復與屏障加強作用

    在雷射、光療或換膚療程後，皮膚會進入短暫屏障受損狀態。此時最重要的不是「美白」或「抗老」，而是舒緩；B5能促進角質層脂質生成、加速表皮再生，同時降低刺痛與緊繃感。在術後護理中，溫和的B5產品常被納入基礎調理流程。

    　

    六、敏感肌調理：B5對紅腫、刺痛的舒緩效果

    當皮膚處於敏感或刺激狀態時，神經末梢活性升高，產生刺痛與灼熱感。B5能協助肌膚改善屏障結構與降低敏感反應，幫助肌膚恢復穩定狀態；對於長期戴口罩、熬夜或壓力型泛紅族群，也能作為基礎穩定保養的一環。

    　

    近期周醫師也觀察到市面上森田藥粧的B5面膜，結合高滲透結構與多重保濕成分，在短時間內提升肌膚含水量與舒適度。對於需要快速穩定膚況的人來說，它是值得優先考慮的穩膚選擇。

    　

    　

    總結：B5的保濕與屏障具備明確價值，其轉化機制與皮膚正常代謝過程相關

    B5主要幫助肌膚回到穩定、健康的基礎狀態。當屏障完整及油水平衡時，肌膚自然呈現較佳狀態。理解成分角色與配方邏輯，才能理性選擇適合自己的產品，讓保養回歸穩定與安全的原則。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。

    原文出處：B5為何成為熱門保養成分？從乾燥保養到肌膚調理一次了解

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    2026-03-13 09:50 女子漾／編輯周意軒
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    政府發錢了，本月記得刷存摺！勞動部勞工保險局已公布 2026年3月給付行事曆，包含勞保年金國民年金、生育給付、喪葬給付與老農津貼等，共有 19筆款項陸續入帳。其中最受關注的就是 勞保年金，目前全台請領人數已突破 207萬人，平均每人每月可領 約1萬9126元，預計將在 3月30日與3月31日迎來發放高峰。勞保局提醒，民眾可留意帳戶入帳時間，避免錯過重要給付。

    3月「19筆錢」接力入帳，生育給付調高至4.2萬元

    受到 2026年國民年金投保金額調整影響，多項相關補助同步提高。自2026年1月起，國保月投保金額已由 1萬9761元調升至2萬1103元，也讓生育與喪葬給付金額跟著增加。

    1、生育給付

    凡在國保加保期間分娩或早產的女性，可一次領取 2個月投保金額。新制實施後，金額由 3萬9522元提高至4萬2206元。

    若為多胞胎，給付也會倍數增加：

    雙胞胎可領 4個月投保金額，三胞胎則為 6個月，以此類推。

    2、喪葬給付

    若被保險人在 65歲前於國保期間死亡，由負責殯葬費用者申請，可領 5個月投保金額。新制最高約可領 10萬5515元。需要注意的是，生育給付的請求權時效為5年，若超過期限未申請，補助將無法再領取。另外，若已申請勞保或農保等相同性質給付，也不能重複領取。

    勞保年金207萬人領取，月底入帳高峰登場

    除了生育補助之外，本月最大筆的給付仍是 勞保年金。根據勞保局統計，目前領取勞保年金的民眾已超過 207萬人，平均每人可領 約1萬9126元。對許多退休族來說，這筆年金是每月最重要的生活收入來源之一。

    依照勞保局的發放規則：

    1、勞保年金通常於 月底前一個工作日入帳

    2、國民年金各項給付則多在 月底最後一個工作日發放

    因此本月的入帳高峰，將集中在 3月30日與3月31日。

    勞保局3月給付入帳時間表:

    圖片來源：女子漾編輯製圖
    圖片來源：女子漾編輯製圖

    勞保局提醒：記得確認入帳

    勞保局提醒，相關給付會依 申請審核時間與銀行入帳作業略有差異，若未在當天入帳，可隔日再確認。若長時間未收到款項，也可向勞保局查詢申請進度。

    隨著3月給付陸續發放，不少民眾也笑稱「月底又有一筆生活費進帳」，提醒符合資格者記得留意帳戶，避免錯過政府補助。

    #年金 #勞保局 #國民年金 #勞保年金

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    2026-03-08 19:16 失敗要趁早 - 張念慈

    這天的東京巨蛋經典賽場上，空氣沉得像鉛塊。

    中華隊首戰輸澳洲，第二戰對日本被打到零比十三提前結束，連續16局沒有得分，如果對上捷克再輸怎麼辦？球場氣氛緊繃到幾乎令人窒息。

    一個很多台灣球迷剛認識的名字，卻翻轉了整個局勢。他是效力大聯盟的台美混血球星「費仔」費爾柴德

    前一天對日本，他曾打出一顆幾乎是全壘打的深遠飛球，結果最後成了一顆界外球，他很懊惱：「那球真的超級可惜，我以為是全壘打。」

    但今天費爾柴德立刻調整情緒，沒有再想那一球。投手失投，他揮棒，球像子彈一樣衝上中外野看台。

    滿貫全壘打！那一刻，整座東京巨蛋像歡聲雷動。

    這不只是分數，而是士氣。中華隊整場像被喚醒一樣，最後以十四比零提前扣倒捷克。

    費爾柴德那一轟，不只讓比分改變，也讓整支球隊重新活過來。

    ▋一個連中文都不會說的人，卻說「我們」

    費爾柴德出生在西雅圖，母親 Mimi 雖然是台中人，但12歲就移民，離開台灣已經超過50年，家裡幾乎不講中文，費爾柴德一句中文都不會說。

    費爾柴德在這次經典賽之前，從來沒有來過台灣。他的台灣印象，只有母親煮的菜，還有小時候聽過的故事。

    當中華隊宣布他加入時，很多人都納悶：這個人真的跟台灣有關嗎？

    但費仔一句話讓人熱淚盈眶：「能代表我媽媽出生的國家台灣出賽，是一件非常榮幸的事。」

    中文說不好沒關係，他把台灣當「我們」，「我們」就是「team Taiwan」

    ▋完成大學學業比打職棒重要

    費爾柴德6歲開始打棒球，10歲那年，他曾經想放棄。原因很簡單，挫折太多。

    他不喜歡輸球，也不喜歡那種一直失敗的感覺。是父親鼓勵他留下來，繼續打。

    他的選秀路也跟其他人很不同。

    進入預校就讀期間就是備受矚目的新人，但在大聯盟選秀卻直到第38輪才入選。好不容易被選上了，他卻沒有馬上進職棒。

    費仔堅持完成大學學業。對他來說，棒球是工作，教育是人生，直言「大學是我人生中最棒的三年，用什麼都不換」。

    有一次，大學比賽時，母親飛了 2428 英里到球場看他。他說：「如果這不是愛，那我不知道什麼才是。」

    後來，費仔在大學期間獲得全美第一隊、ACC年度球員等榮譽，當他再戰選秀時，第2輪就入選辛辛那提紅人隊。

    ▋大聯盟邊緣人的生存法則

    很可惜，費爾柴德在大聯盟的路並不順遂。

    很多時候，他整場坐在板凳上，只等那一次打席。如果沒打好，下一次機會可能就消失。

    2022年，短短4個月他連續遭到亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、舊金山巨人等球隊「指定讓渡」，直到最後回到紅人隊才稍微站穩腳步。

    2025年，他剛報到光芒隊，第一天就拉傷右側腹斜肌，整季報銷。

    但就像當年父親鼓勵他的一樣，費仔知道，繼續打就有機會。

    那個10歲時想放棄棒球的孩子、那個曾被多次交易的大聯盟邊緣人，後來站在東京巨蛋，轟出滿貫全壘打。

    ▋謝謝你願意和我們成為台灣隊

    費仔去年結婚，他說：「我娶了我最好的朋友。」這次經典賽，妻子來了；父母親也為了見證兒子身披中華隊戰袍，從西雅圖飛到東京加油。

    費仔說，能代表母親出生的國家出賽，是一件很榮幸的事。但東京巨蛋這一天，很多台灣球迷其實也在心裡說了一句話。

    不是你榮幸，是我們很榮幸。因為在這個差點讓人喘不過氣的一天，是你站在打擊區，把整支球隊從谷底拉回來。

    有些人不會說中文，但做的所有事，比任何語言都更像台灣隊。

    希望費仔能夠再訪台灣，喝珍奶、吃小籠包、嗑雞排。謝謝你，願意和我們一起成為台灣隊。

    失敗要趁早 - 張念慈

    失敗要趁早 - 張念慈

    資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

    #大聯盟 #台灣隊 #中華隊 #經典賽 #費爾柴德

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    醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

    醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃

    2026-03-18 10:47 女子漾／編輯許智捷
    醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印
    醫揭「踩屎感鞋」恐崩壞足弓！這3種網紅鞋最傷腳，膝蓋、髖關節也遭殃。圖片來源：水印

    不少人常出現腳痛、腳痠甚至膝蓋不適等症狀，但第一反應幾乎都是：「是不是最近走太多？」然而臨床上，問題往往不是走路，而是你每天穿的那雙鞋。

    圖片來源：水印
    圖片來源：水印

    醫師黃軒在社群指出，現在許多社群爆紅的「網紅鞋」，看起來舒適又好搭，但其實早已悄悄成為足部問題的元凶。

    在時尚與健康之間，你的腳，很可能正在默默承受代價。

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    1.「踩起來像雲」其實最傷腳？過軟鞋底讓足弓崩壞

    現在很多人迷戀那種一踩就陷下去的「踩屎感」鞋款，走起來好像很療癒，但從足部結構來看，這其實是長期隱患。

    圖片來源：水印
    圖片來源：水印

    鞋底過軟，代表支撐不足，足弓會逐漸往內塌陷，讓足底筋膜長期被拉扯。時間一久，不只腳底開始隱隱作痛，連小腿也會因為代償而變得特別疲勞。

    簡單來說，越「軟Q」的鞋，反而越可能讓你的腳偷偷壞掉。

    2.厚底鞋不只顯高，還可能讓你更容易扭傷

    厚底鞋這幾年幾乎人手一雙，不用穿高跟鞋就能偷偷長高，是許多女生的心頭好。

    圖片來源：水印
    圖片來源：水印

    但問題在於，鞋底太厚會讓腳底對地面的感知變遲鈍。當你走在不平路面或突然轉向時，身體反應會慢一拍，腳踝穩定度下降，自然更容易扭傷。

    看起來「穩穩站高高」，其實身體正在失去平衡感。

    3.尖頭鞋超顯瘦，但腳趾正在變形

    很多鞋款為了好看，會把鞋頭設計得又窄又尖，但這正是另一個常見地雷。

    圖片來源：水印
    圖片來源：水印

    腳趾其實需要空間自然展開，一旦長期被擠壓，就可能出現拇外翻、錘狀趾，甚至神經壓迫與指甲問題。更關鍵的是，腳趾無法正常出力時，整個走路姿勢都會改變，進一步影響膝蓋與髖關節。

    時尚感有了，但代價可能是整條腿的壓力失衡。

    醫師提醒：選鞋其實只要記住3件事

    比起盲目追流行，選對鞋其實沒有那麼難。關鍵就在於回到腳的「自然需求」。

    第一，鞋頭要夠寬，讓腳趾能自在伸展。
    第二，鞋底要穩定，而不是一味追求柔軟。
    第三，要有基本的足弓支撐，幫助分散壓力。

    腳是人體與地面接觸的第一個關鍵結構，一旦這裡出問題，影響的不只是腳，而是整個身體的連鎖反應。下次當你再說「最近好像走太多」時，也許該先低頭看看，你腳上的那雙鞋，真的適合你嗎？

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    狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

    2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
    狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
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    當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

    圖片來源：Getty
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    男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

    泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

    在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

    圖片來源：Getty
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    潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

    不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

    醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

    換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

    醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

    什麼是「強迫性性行為」？

    又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

    醫師點出三大可能原因

    針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

    1.神經與精神因素

    有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

    圖片來源：Getty
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    2.身體疾病影響

    例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

    3.藥物或物質影響

    有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

    圖片來源：Getty
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    治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

    潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

    醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

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    2026-03-16 16:01 潮健康

    　

    文／郭家和

    　

    美國以色列伊朗發動「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動，引發中東區域連鎖衝突。隨著波斯灣戰情惡化多國航空關閉，波及全球航空貨運與藥品運輸。

    　

    安悅訊顧問公司（IUSEA Consulting）執行長鄭永琪指出，醫藥產品高度依賴即時物流精密環境控制，戰爭引發保費暴漲物流天數增加等變化，不只影響產業經營利潤，更對庫存與成本管理造成嚴重衝擊，尤其印度全球最大學名藥生產國，一旦中東航線與海運路徑持續受阻，恐導致各國健保出現「庫存懸崖（Inventory Cliff）」，特別是抗生素心血管藥物等救命藥品。

    　

    戰事影響生物製劑冷鏈風險　全球供應鏈將加速重組

    鄭永琪進一步表示，疫苗胰島素單株抗體生物製劑高度依賴精密冷鏈物流。中東航空樞紐如杜拜杜哈長期更是全球醫藥物流重要節點。當戰事影響航線增加8–10小時的運輸時間冷鏈失效風險將大幅上升，對藥廠而言，不只物流成本增加，甚至會有批次產品報廢的可能。

    　

    此外，伊朗是全球重要的甲醇（Methanol）出口國，甲醇是多種藥物合成的重要溶劑，雖然大部分原廠未在中東設廠，但原料價格上漲的效應仍將快速傳導至全球製藥體系

    　

    鄭永琪指出，面對地緣政治風險，跨國藥廠正重新調整供應鏈策略，如全球學名藥指標品牌 Teva 總部身處戰火邊緣的以色列，透過預先布局的「去風險化」策略，該公司迅速啟動了位於北美與歐洲的備援生產系統。顯示全球醫藥產業正從過去強調成本效率的「即時供應（Just-in-time）」模式轉向更重視安全與韌性的「以防萬一（Just-in-case）」模式，未來全球供應鏈也將加速重組。

    　

    台灣生技產業突圍優勢　高端原料藥、生物製藥承接原廠需求

    鄭永琪指出，在全球供應鏈重組的趨勢之下，台灣生技製藥產業其實具備一定的潛在優勢。例如高端原料藥（API）製造已有建立一定技術基礎，如台灣神隆（ScinoPharm）長期為跨國藥廠提供抗癌藥原料藥，是全球重要供應商之一台耀化學（Formosa Laboratories）則在高活性藥物（HPAPI）抗癌藥API領域具有技術門檻。隨著跨國藥廠尋求分散供應鏈風險，具備品質與法規能力的優秀企業，有機會成為全球藥廠重要合作夥伴

    　

    其次，在生物製藥領域，全球藥廠正積極尋找更安全的製造基地。台灣已有多家企業布局生物製藥CDMO（委託開發與製造服務），例如台康生技（EirGenix）具備單株抗體生物相似藥的開發與製造能力。若未來能持續擴充產能並強化國際法規接軌台灣有機會成為亞太地區的重要生物製造節點。

    　

    在學名藥與醫療器材領域，台灣企業也有望放眼更大的區域市場，特別是東南亞中東等新興市場對醫藥產品需求持續增加。以永信藥品（Yung Shin Pharma）為例，若能透過策略聯盟區域代理模式擴大市場布局有機會在全球供應鏈重組過程中爭取更多成長空間

    　

    供應鏈動盪變化莫測　應建立國家藥品安全庫存制

    鄭永琪認為，台灣未來可從三個方向強化產業競爭力。第一，建立戰略性原料藥生產能力，透過政策與投資支持部分關鍵API在地製造，以降低對海外供應依賴。第二，發展高附加價值生物製造，透過CDMO與生物製劑生產提升產業價值鏈地位。第三，建立國家藥品安全庫存制度，以確保在全球供應鏈動盪時仍能維持關鍵藥物供應。

    　

    全球醫藥產業正從過去以成本效率為核心的全球化分工模式，轉向更重視安全與韌性的供應鏈布局。對台灣而言，若能在高端原料藥、生物製造與區域市場布局三方面取得突破，不僅可以降低外部風險，更有機會在全球醫藥產業重組的過程中扮演更關鍵的角色。

    　

    　

    延伸閱讀：

    台灣生技產業如何突破天花板？法規鬆綁、接軌國際是關鍵

    AI、關稅「多重夾擊」，台灣生技產業夾縫求生存！ 專家揭布局策略

    原文出處：美伊戰爭波及全球藥品供應，學名藥、生物製劑衝擊最大！台灣生技產業乘勢轉型？

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