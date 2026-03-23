2026-03-23 14:01 潮健康
副睪丸炎是什麼？陰囊腫痛別忽視：男性常見生殖道發炎症狀解析
男性若出現單側陰囊腫痛、壓痛或排尿不適，可能與副睪丸炎有關。副睪丸炎是男性常見的泌尿生殖系統發炎疾病，可能與細菌感染、性傳播疾病或泌尿系統問題相關。若未及時處理，部分患者可能出現慢性疼痛或生育功能影響，因此及早辨識症狀並就醫評估相當重要。[1][2]
陰囊腫痛與發燒 副睪丸炎常見症狀需留意
副睪丸位於睪丸後方，負責精子的成熟與運輸，一旦發生發炎反應，可能導致明顯不適。常見症狀包括單側陰囊疼痛、腫脹、壓痛，部分患者也可能出現尿頻、尿急或排尿不適等下泌尿道症狀。根據臨床觀察，發炎通常呈現逐漸加重的疼痛，而非突然劇烈疼痛。
若發炎進一步影響睪丸，可能形成「副睪丸－睪丸炎」，此時陰囊腫脹與疼痛會更加明顯，部分患者伴隨發燒或身體不適。醫療評估時通常會透過身體檢查與影像檢查，如陰囊超音波，協助確認是否為副睪丸發炎，並排除其他急性疾病，例如睪丸扭轉等情況。[1][2]
不一定是性病 不同年齡層感染原因不同
副睪丸炎最常見的原因為細菌感染，但不同年齡族群的致病來源可能有所差異。根據國際疾病防治資料，14至35歲的男性多與性傳播細菌相關，例如沙眼衣原體或淋病雙球菌，通常會同時伴隨尿道發炎或排尿不適症狀。[1]
而在年齡較大的男性族群中，副睪丸炎則較常與泌尿道感染相關，例如大腸桿菌等腸道細菌。這類感染可能與攝護腺肥大、尿流阻塞或泌尿道操作相關。[2]
此外，兒童與青少年族群的副睪丸炎較少與性傳播疾病相關，部分案例與尿液逆流或病毒感染有關，因此醫療評估時通常需依年齡與症狀進行不同的鑑別診斷。[1] [2]
疼痛可透過藥物與休息改善 抗生素為主要處置方式
副睪丸炎造成的疼痛通常來自局部發炎與腫脹壓迫。臨床上常透過抗生素治療感染來源，同時搭配非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）緩解疼痛與發炎反應。多數患者在接受治療後數天內症狀可逐漸改善。
除了藥物治療外，支持性照護也相當重要，例如臥床休息、抬高陰囊與避免劇烈活動等，都有助於減輕局部不適。若症狀在數天內未明顯改善，或疼痛持續加重，通常會建議進一步影像檢查，以確認是否出現膿瘍或其他併發情形；值得注意的是，止痛藥僅能改善症狀，感染本身仍需依醫療評估接受適當治療。[1] [2]
關注男性生殖健康 早期評估降低慢性風險
副睪丸炎若未及時處理，部分患者可能出現慢性陰囊疼痛或副睪丸管道纖維化等情況，進而影響精子運輸與生育能力。研究指出，少數患者在發炎後仍可能出現精液品質改變，因此早期診斷與完整治療相當重要。[1] [2]
近年男性健康議題逐漸受到關注，相關健康倡議也提醒民眾重視泌尿與生殖系統的日常保健。順挺泌尿科許家豪院長提醒，陰囊腫痛或排尿不適常被忽略，但實際上可能是泌尿生殖道發炎的早期警訊，建議民眾若出現相關症狀應及早就醫評估。
許家豪院長提醒：及早就醫、勇敢面對 保護泌尿生殖道健康
副睪丸炎是男性常見的泌尿生殖道發炎疾病，可能與細菌感染、泌尿系統問題或性傳播病原相關。當出現陰囊腫痛、排尿不適或發燒等症狀時，及早接受醫療評估有助於釐清原因並降低併發風險。透過健康教育與日常保健意識的提升，男性也能更主動關注自身生殖健康狀態。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
2.許家豪院長專文解析：副睪丸炎怎麼辦？蛋蛋腫痛原因、症狀、檢查與治療全解析
參考資料
1.
Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021.
MMWR. Recommendations and Reports : Morbidity and Mortality Weekly Report. Recommendations and Reports. 2021. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al.
2.
American Family Physician. 2016. McConaghy JR, Panchal B.
3.
Differential Diagnosis of Acute Scrotum in Childhood And Adolescence With High-Resolution Duplex Sonography.
Ultraschall in Der Medizin. 2021. Deeg KH.