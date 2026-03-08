現在放棄比賽就輸了！中華隊20年的不放棄，成功寫下經典賽對韓新歷史

不騙你，中華隊迎戰南韓這一場，我緊張、害怕到不敢看。

長達20年對上韓國4連敗，如果只看條件，中華隊打南韓根本就是小蝦米對抗大鯨魚，但中華隊硬是5：4 贏了南韓。

不光場上球員爆哭、所有台灣人也都哭了。「現在放棄，比賽就結束了。」這句話，中華隊用實際作為教會我們。

▋20年的心理枷鎖

對韓國贏球曾經是一件多困難的事。

自 2006 年世界棒球經典賽創立以來，中華隊對韓國幾乎一路挨打。

2006 年 0：2。2009 年 0：9。2013 年 2：3。2017 年 8：11。二十年，四連敗。

這不只是比分的問題。長年輸球之後，球員心裡會出現沉重的枷鎖。

當你站上打擊區，對面是韓國投手，心裡多少會閃過一句話：我們真的贏得了嗎？

這種習得性無助，讓人不知道該怎麼面對，很多人還沒開始就放棄了。

總教練曾豪駒穩定軍心起了關鍵作用。

他說，自己是比賽結束後，才知道這是 WBC 賽史對韓首勝。經典賽事中，全隊只專注在當下每一球，而不是過去20年的紀錄。

因為不看過去，只看當下，所以才有辦法無所畏懼。

▋幾乎沒有人看好

這場球賽開始之前，中華隊真的時運不濟。

重砲龍恩、李灝宇接連因傷退賽，隊長陳傑憲還在第一場就手指骨裂。當時國際轉播甚至揶揄，這支 Taipei 隊現在應該叫做「Tai-Pain」。

中華隊前兩場比賽輸得很慘。首戰輸澳洲，第二戰被日本打到 0：13 提前結束。連續 16 局沒有得分，整個球隊陷入 0 勝 2 敗的淘汰邊緣。

好不容易贏了捷克，卻遇上南韓隊背水一戰，直接排出柳賢振、郭彬與唐寧三名先發級投手輪流壓制。

如果只看紙面戰力，差距巨大。

但比賽開打之後，中華隊沒有任何人表現出「已經輸了」的表情。

先發投手古林睿煬頂住壓力，投出 4 局僅失 1 分的內容，手還破皮流血。

他眼眶泛紅說：「我也相信自己的能力，我覺得我們真的不比他們差，今天上場就用最少球數去抓最多出局數。」

▋全壘打，讓比賽還活著

面對韓國王牌投手群，中華隊沒有退縮。張育成、鄭宗哲、費爾柴德，分別在第2、6、8局，轟出陽春砲與關鍵兩分砲，咬住比分。

每一次開轟，都像在告訴對手一件事：這場比賽還沒結束。

當比賽進入延長賽，球場上每個人都知道，只要一個小失誤，整場球就結束。

10 局下半，中華隊選擇了一個膽子極大的戰術。江坤宇執行「強迫取分」，短打成功，跑者衝回本壘。5：4，台灣贏了！

▋穿上國家隊制服的重量

左手食指骨裂的陳傑憲，在延長賽突破僵局制時仍然上場代跑，他說自己只剩下跑的功能「我當然是最佳人選。」。

10 局站上二壘的那一刻，他幾乎是用意志在跑壘，還是以受傷的左手先一步觸壘，下一秒才意識到太危險。

賽後他談到那一刻，情緒完全忍不住：「知道球隊處於劣勢，但大家都沒有放棄，球員沒有放棄，台灣球迷也沒有放棄，真的很感動大家把東京巨蛋變成我們的主場。」

接下來這句話，更是讓人直接哭爆：「從小看 WBC 就知道好像沒贏過韓國，長大自己穿上國家隊衣服，我們更有使命、更有責任。」

被日本 13：0 打爆之後，中華隊其實承受了很多輿論壓力。有人說球員不長進，有人說實力差距太大有人甚至開始點名批評。但球員在賽後受訪時，幾乎都說同一件事：只專注在球場。

總教練曾豪駒也坦言，賽前就知道中華隊的機會處於弱勢，但球隊的心態很明確：

「我們掌握機會，把機會留下來。我覺得棒球就是這麼有趣，它可以讓人很難過，也可以讓人很快樂，我們一開始走得不順利，但到最後可以將大家凝聚在一起，共同打下最後兩場勝利。」

當一支球隊能在全世界都看衰的時候，依然照著自己的節奏打球，那代表心理素質真的很強。

▋為什麼這場球很多人看到哭

古林睿煬、張育成等球員贏球後放聲大哭，因為這不是一場完美的勝利。

球隊有傷兵、有連敗、有巨大壓力，甚至很多人早就判定結果。可是當比賽打到最後一刻，你會發現場上每個人還在拚。

「現在放棄，比賽就結束了。」這句話在很多地方看起來像心靈雞湯，但在東京巨蛋，那是真的。

因為只要還沒放棄，就還可以再拚一球。

只要還有一球，就還有機會。

而有些奇蹟，就是這樣打出來的。

陳傑憲這段話很實在：「我們很努力、靠實力、也靠運氣打贏韓國，對年輕世代是很大的信心。下次在國際舞台遇到，我們不會懼怕，我們會有信心，也謝謝那麼棒的對手讓我們打出這麼精彩的比賽。」

雖然中華隊能否順利晉級，接下來無法掌握在自己手裡，但中華隊已經完成了「自己可以掌控的部分」，未來面對強權將不再懼怕。

謝謝中華隊所有人的努力。

只要擁有強大的心理素質，即使起步跌跌撞撞、全世界都不看好你，只要堅持到底不放棄，終能寫下感動自己與他人的奇蹟篇章。