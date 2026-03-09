連假後遺症來了！健康透支行為TOP 10揭曉　90%的人都有感…熬夜暴食只是基本款

示意圖／Shutterstock

連假一收，鬧鐘一響，人是起來了，身體卻還沒跟上；坐在位子上發呆、怎麼睡都不夠，整個人懶洋洋提不起勁。不是你突然變不自律，而是這幾天假期，我們多少都先「刷了一點健康」。

年假期間，大魚大肉吃好吃滿、作息一路亂、沙發追劇追到半夜，看起來很放鬆但身體其實都有默默記帳。等到假期結束，疲勞感、腸胃卡卡、精神不集中輪流出現，這些小不適就是在提醒你，要趕緊關注健康狀態！《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點最常見的連假健康透支行為，陪你一起慢慢把生活節奏調回來。

No.1 報復性熬夜

牌桌沒散場、影集剩兩集，總覺得「難得放假再撐一下」、「休假不熬夜要幹嘛呢」、「明天再補眠就好」，天天都要看到太陽才闔眼。當下覺得賺到自由，卻發現精神渙散、專注力下滑，甚至食慾與情緒都跟著起伏。

連假進入尾聲，社群平台Threads清晨時段反而格外熱鬧。許多人因為捨不得假期結束而遲遲不睡，發文抒發心情，「只要不睡覺就不用收假」、「凌晨四點，還有人沒睡嗎」、「假都拿來報復生活了」，這種焦慮和不甘就是「過年戒斷症」、「收假症候群」。

長時間作息延後、睡眠不足，不只讓人精神渙散，也會增加身體負擔。想要平穩回到工作節奏，可以從兩個面向著手：第一，逐步把入睡時間往前調整，建立固定的睡眠規律；第二，飲食以清淡為主，減少油膩與刺激性食物，讓腸胃慢慢回到日常狀態。除了調整生活習慣，也有不少人會透過保健食品作為輔助，例如德之寶「元氣薑黃+朝鮮薊複方膠囊」，攝取薑黃與朝鮮薊萃取物，加上Omega-9脂肪酸，能調節生理機能、增強體力，為收假後的日常保養打底。

No.2 飲食不均衡

示意圖／Shutterstock

餐後總是昏昏欲睡、嘴巴乾得不停想喝水？連假期間，甜點、手搖飲幾乎天天報到，宵夜再來一份鹹酥雞或零食，瞬間療癒指數飆升。PTT網友提到，「老公說放假就是要放鬆吃大餐紓壓」、「連假都吃得超級不均衡」，但高糖、高油連續攝取，腸胃負擔加重，易脹氣、消化不良；血糖劇烈波動，也讓疲倦感更明顯。收假後的無力與倦怠，可能正是飲食失衡累積的結果。

高糖飲食容易增加身體對維生素B群的需求，而維生素C與Omega-3脂肪酸（EPA、DHA）則是近年常被討論的日常營養補充重點。

面對現代人長時間用腦、作息不穩的生活型態，營養補充品市場也持續推陳出新。德之寶主打緩釋設計、強調支援神經系統與能量代謝的「全日B群EX緩釋錠」，由德國百年藥廠製造、訴求調節生理機能的「維他命C＋鋅發泡錠」；以及選用高純度深海魚油、EPA與DHA比例3：2的「Omega-3深海魚油膠囊」，鎖定日常保養需求。另一方面，DHC則推出夾鏈袋包裝的「維他命B群」，強調輕巧便利、方便隨身攜帶，成為外食族與忙碌上班族補充活力的選擇之一。不過，營養師也提醒，保健食品僅為輔助，飲食仍應以蔬菜、優質蛋白質與原型食物為主，並搭配規律作息與生活管理，才能從根本打好健康基礎。

No.3 暴飲暴食

連假聚餐頻繁，一天多餐成常態，明明已飽卻再多吃幾口，容易撐大胃口、減緩腸胃蠕動，脹氣與消化不良隨之而來，整體倦怠感也加重。

不少人擔心體重上升而選擇過度節食，卻可能因進食不規律導致血糖劇烈波動。衛生局提醒，若連日攝取高油、高糖、高熱量食物，恐提高代謝症候群風險。與其極端減量，不如回歸均衡飲食原則，例如以「211餐盤」作為日常依據——餐盤一半為蔬菜、四分之一為蛋白質、四分之一為全穀雜糧，透過視覺化比例控管熱量並增加膳食纖維攝取，有助穩定血糖與血脂，讓身體逐步回到平衡狀態。

除了調整飲食結構，也有民眾會適時補充益生菌作為日常保養選擇，例如陽明生醫「一家人益生菌」，主打獨家專利菌株YMB520（納豆菌），具有「內孢子」自我保護技術，耐高溫、胃酸與膽鹽，適合日常消化道保健。

小知識：代謝症候群主要觀察五項指標：腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油脂偏高、好膽固醇偏低，一般而言，若符合其中三項（含）以上，即可能被認定為代謝症候群。此狀況與慢性疾病風險增加有一定關聯，建議及早留意並諮詢專業醫療人員評估。

No.4 運動次數減少

Threads上有網友表示：「這個連假你唯一做過的運動是線上馬拉松（線上馬拉松是連續追劇，不是真的馬拉松）！」當每日步數明顯下降、活動量減少，身體循環與代謝也跟著變慢，精神狀態與睡眠品質自然受到影響。

收假後不必急著進行高強度訓練，建議循序漸進恢復活動量，例如每天快走30分鐘或簡單伸展，幫助找回心肺功能與基礎代謝。日前總統賴清德也與運動部長李洋一同示範健康操，利用不到十分鐘的時間活動筋骨，為收假提振精神。賴清德提到：「運動不是比誰厲害，而是願意從今天開始。」

No.5 長時間追劇、玩電動

示意圖／Shutterstock

好不容易不用上班，當然要玩個夠！許多人熱衷追劇、打電動，「連假都在追劇，中間只有出去買飯，根本超廢」、「決定熬夜看完《莎拉的真偽人生》，然後隔天睡到自然醒」、「連假都準備好庫存來狠狠追劇」、「連假四天都待在家打電動會很可悲嗎」。

長時間近距離用眼，容易感到視覺疲勞，專注力也可能下降。可提前設定鬧鐘，站起來走動或遠眺放鬆眼睛，並搭配含葉黃素與玉米黃素的營養品。

葉黃素主要存在於深綠色蔬菜中，屬於類胡蘿蔔素的一種。德之寶「德國雙心牌葉黃素｜金盞花萃取物（含葉黃素）複方軟膠囊」富含完整的獨家6大晶潤配方，包括金盞花萃取葉黃素、維生素A、維生素B6、維生素B12、藍莓萃取物、玉米黃質、葉酸及鋅等，特別適合長時間使用3C產品、在暗處工作的人及銀髮族族群。

另外，大學金三明葉黃素主打全方位守護晶采人生，分為學童基礎配方「金寶明」、成人基礎配方「金晶明」、樂齡基礎配方「金愛爾明」，及10歲以上追求潤澤的頂級配方「金潤明」，提供不同年齡層參考。

No.6 飲酒過量

許多人利用休假時間安排親友相聚，網友提到，「我要準備出去喝酒了」、「身為菸酒生在昨天晚上就開始耍廢、喝酒喝到掛」。不過，過量飲酒不僅隔天精神不濟、食慾不振，甚至會增加肝臟代謝負擔。

談到肝臟保健，牛樟芝往往是許多民眾會想到的選項，這種被稱為「靈芝之王」的本土真菌，近年在保健市場能見度持續提升，例如葡萄王推出的「認證樟芝王菌絲體膠囊」、狀元堂「典藏牛樟芝膠囊」等，鎖定護肝族群需求。根據衛福部相關文獻，牛樟芝含有三萜類、苯類、苯醌及泛醌衍生物、固醇類與β-葡聚多糖等活性成分。動物實驗中發現，其萃取物可能提升與酒精代謝相關的酵素活性，幫助加速酒精分解，同時也觀察到降低肝臟發炎、纖維化，以及減少自由基生成等現象。

不過，醫界也提醒，這並不等同「解酒」效果，也沒有公認的建議劑量可供依循。飲酒須控制頻率與份量、適度補充水分，讓身體有時間好好代謝與修復，才是保護肝臟更穩健、也更安全的做法。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

No.7 作息紊亂

晚睡晚起，生理時鐘被打亂後，收假第一天最有感！每逢開工日，時常看見網友崩潰大喊：「好痛苦喔，該調作息了」、「連假雖然很放鬆很自由，想做什麼就做什麼，但是後遺症就是作息不正常」。

連續好幾天躺在床上翻來覆去，入睡困難、早醒疲倦，都是很常見的過渡現象。調整方式應循序漸進，例如，每天提早30分鐘準備入睡、固定睡覺與起床時間；早晨接觸自然光，避免晚間咖啡因與高糖飲食，協助穩定作息。

No.8 三餐不定時

連假期間，早餐變午餐、午餐拖到下午或晚上，等肚子餓了才找東西吃，不餓就整天沒進食。PTT網友表示，「有時候六日會睡稍晚，起床有時兩餐當一餐、三餐當一餐，久了作息不正常後，發現身體也慢慢不正常」，用餐時間不固定容易影響消化與代謝，但調整方式不必急於求成，先將三餐時間大致抓出來、定時定量，即使份量清淡也比亂吃好。

對於生活節奏緊湊、希望簡化保養流程的族群，德之寶「高效維他命（魚油、葉黃素、Q10添加）｜A-Z綜合維他命」，以一錠多效為訴求。產品整合rTG高濃度魚油、Q10、葉黃素共22種關鍵營養，強調一次補足多元日常所需。

主打「縮時保養」概念，鎖定講求效率的上班族、偏好簡單補充方式的消費者，以及剛入門的保健品新手族群。

No.9 久坐、久躺

示意圖／Shutterstock

連假耍廢模式一開，不是在沙發坐整天，就是躺在床上滑手機、盯電腦到深夜。活動量過低，肌肉緊繃、下肢沉重感接連出現，成了循環變慢的代價。有網友分享困擾，「久坐打電腦、玩手遊，後來常常背痛」、「頸椎有一點點退化，假日耍廢到底要用什麼姿勢，才不傷頸椎腰椎跟眼睛」、「長時間維持同一姿勢造成緊繃、痠痛」。

事實上，國民健康署調查指出，台灣逾半數成年人身體活動量不足，平均每天久坐超過6小時。長時間久坐不僅讓肌肉與關節僵硬，也與心血管疾病、糖尿病及提早老化風險增加有關。國健署建議，成人每週應累積約150分鐘中等強度運動，有助於提振精神、放鬆壓力，同時維持身體機能與活力。

隨著年齡增長或長期久坐、運動負荷增加，關節軟骨中的葡萄糖胺與軟骨素會逐漸流失。規律肌力訓練能強化肌肉、幫助穩定關節，也要留意營養補充，日本三得利「固力伸」主打含有葡萄糖胺、軟骨素、維生素D等「靈活+強健」多重複方，維持行動力所需。不過，保健食品屬於營養補充，效果因人而異，不能取代治療，若有疼痛不適請及早就醫。

No.10 水喝太少

白開水看似平凡，卻是最容易被忽略的健康關鍵。連假期間不少人手搖飲不離身，卻忘了補充足夠水分，往往等到口乾、疲倦時，才驚覺身體已經缺水。

國家運動科學中心指出，每日所需水分會因年齡、體重、活動量與環境溫度有所不同。除了概略計算飲水量，也可透過運動前後體重差異推估流失水分，或觀察尿液顏色作參考。一般而言，尿液呈淡黃色屬正常範圍，若顏色偏深，可能代表水分補充不足。

小知識：一天需要喝多少水？

一般建議可依「體重（公斤）×30毫升」來計算，例如體重60公斤的人，每天約需攝取1800毫升水分。如果身處高溫環境、進行運動或大量出汗，則需要額外補充水分。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月25日至2026年2月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

