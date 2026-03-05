認識玻尿酸誘發癌症

2026-03-05

現代日常生活中常見在醫美或者化妝品成分表中出現玻尿酸鈉或者是透明質酸鈉 （Sodium Hyaluronate），也就是玻尿酸 (Hyaluronic Acid， HA)，又被稱為「透明質酸」；一般人體是可以透過胺基酸（乙醯葡萄糖胺）與醣基（葡萄糖醛酸）不斷聚合而得，可被運用於如關節保健、眼科手術等醫療用途。

臨床使用上可以分為口服、塗抹及注射等三種方式。人體有70%都是水，因此要永保青春美麗的關鍵是保持體內有一定比例的水分，也因為玻尿酸有優秀抓水的能力以維持充分水分，所以玻尿酸也是重要的營養素之一。

然而，萬物必然好壞並存。

2004年腸胃內視鏡期刊指出，玻尿酸有引起傷口病灶處之腫瘤細胞增生的可能（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15472675/）。，2021年的一篇研究指出，玻尿酸會加速胰管腺癌的惡化（https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34951587/）。

為什麼身體不能夠保住水分呢？其中最常見的情況就是當身體感冒、感染或慢性發炎時，水分會透過加速代謝、發燒、以及血管通透增加等管道而流失。

為什麼會慢性發炎？那是因為現代人不遵守黃帝內經上古天真論篇所明示之「法於陰陽，和於術數，食飲有節，起居有常」原則。

每天晚上10：55躺平，且務必在躺平前30分鐘就不能再看手機、書籍及聽音樂，讓身體的交感神經能夠完完全全地安靜。唯有如此，睡眠品質提升了之後，即使僅僅睡了5小時，在白天亦能神采奕奕！


#睡眠品質

伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

2026-03-02

想像一個畫面。如果你今天打開電視，看到新聞快訊，統治國家快40年的我國領袖被其他國家炸死，你應該會悲痛萬分、憤慨激昂吧？

但當美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼，伊朗民眾竟全衝到街上開心跳舞、狂按喇叭、放煙火慶祝，在火光中高喊著自由。

​這背後到底累積了多少絕望，才會讓炸彈的爆炸聲聽起來像慶典的樂音？

​今天這則國際新聞，我想陪念國中的女兒看懂，了解地緣政治，所以我寫了一篇女兒看得懂的整理文，也分享給你。

▋為什麼美國與以色列要攻打伊朗？

你可以把這件事想像成，社區裡有一個常常惹事、甚至正在偷偷製作危險爆裂物的惡鄰居。

美國和以色列決定發動這場軍事行動，主要有3個原因。​

第一， 伊朗正在加速製造核子武器。

美國情報單位透過精密監測發現，伊朗已經囤積大量的高濃縮鈾，在技術上，隨時都有可能製造出毀滅性的核武。

一旦讓這個極端政權擁有核彈，整個世界都會陷入無法控制的災難。

第二， 伊朗擁有多達數千枚飛彈。

​美國掌握的資訊顯示，伊朗正準備利用這些飛彈，發動先發制人的大規模攻擊。

​為減少士兵與盟邦可能面臨的慘重傷亡，美方決定在對方發射前，先摧毀對方的指揮中心。

第三， 伊朗政府長期花費數億美元資助海外的武裝組織。

​伊朗花了天文數字，要這些代理組織搞破壞、發動恐怖活動，美、以希望徹底摧毀這個恐怖網絡。

▋一個殺死孩子還要父母買單的政府

​為什麼自己國家領袖被殺死，國人卻要放煙火慶祝？

​想像一下，如果這個領袖是爸爸，他對自己的孩子，比對敵人還要惡毒，那麼當這個爸爸倒下時，孩子是不會流淚的。

​對許多伊朗人來說，哈米尼政權就是一個長期家暴的父親。

​激怒人民的重要事件有三，

第一， 殺害超過 36,500 人的一月大屠殺。

​空襲發生的一個多月前，伊朗因為經濟爛到極點而爆發全國大抗議。

結果？哈米尼要軍隊對手無寸鐵的平民開槍，衝進醫院射殺正在哀悼的家屬。

​短短幾天內，估計有高達 3萬6千人遭到屠殺，超過 5萬3千人被逮捕入獄。

​最可惡的是，父母要領回孩子的遺體時，必須要先付1700美元殺死他們孩子的「子彈費」，才可以領回遺體。

第二， 是經濟徹底崩潰，連買麵包都沒辦法。

​伊朗明明是個產石油的富裕國家，但政府把錢都拿去國外打仗和發展核武。

​2026 年初，伊朗貨幣狂貶至 150 萬里亞爾才能兌換 1 美元，創下歷史新低。

通貨膨脹率高到驚人，人民要靠別人代墊錢，才能勉強從麵包店拿走幾塊乾癟的麵包。

第三， 是連穿衣服的自由都沒有，政府隨時都可以孤立你。

在台灣，你可能只會抱怨學校管服裝儀容很煩。

​在伊朗，女生如果出門頭巾沒有包好，是會被警察抓走甚至打死的，2022 年就有一位年輕女孩因此喪命。

​政府還常常切斷網路，讓國人無法對外發聲、求救，也不管這會讓依賴網路的經濟，每小時損失高達 156 萬美元。

▋美國真的是救世主嗎？

​看到這裡，你可能以為美國是在維護國際正義，是伊朗的救世主。

​但其實，在地緣政治裡，每個國家的決定背後都存在各種利益的拉扯，美國也有明確的私心與戰略考量。

​① 維護美國在中東的經濟利益與能源安全。

美國消除伊朗威脅等於保護了能源命脈，讓國際油價不被操控。

​② 轉移美國國內的政治爭議。

​美國憲法規定，只有國會可以宣誓開戰，但這場行動卻是領導者跳過程序直接下達命令。

​有人認為，這是為轉移國內焦點而發動的軍事大戲，正義名義下藏著政治意圖。

​③ 戰爭帶來的悲慘代價。

​ 美以聯軍飛彈雖然標榜精準打擊，但依然造成了許多無辜平民的傷亡。

​戰爭的苦果，往往是由最脆弱的人在承擔。那些站出來幫你的人，背後可能藏著更多的利益糾葛。

▋這場戰火給台灣我們的三堂生存課

​所以，我們該從這則新聞裡學到什麼？從公民與歷史課的觀點， 它帶給台灣的我們，3個非常重要的學習。

​① 國家的強大，來自政府是否真心照顧人民。

​伊朗領袖被殺死，人民卻在屋頂上慶祝，這說明了一個事實：一個國家能否團結強大，來自於政府是否真心照顧人民。

​②國際現實極端殘酷。

​大國會為了利益發動攻擊，也可能在利益消失時隨時轉身離開，這就是地緣政治。

我們不能把安危完全寄託在別國的承諾上，而是要發展自己的經濟實力與防衛能力。

​只有讓自己在國際舞台上變得不可取代，才能在殘酷的博弈中找到生存的空間。

​③珍惜我們習以為常的民主與自由。

在台灣，如果你對政府不滿，你可以在網路上大聲發言、可以合法上街抗議。

最重要的是，我們可以透過投票來換掉不好的領導人，而且過程中不需要流血。

​自由就像空氣，你平時感覺不到它的重量，但當它消失時，每一口呼吸都會讓人窒息。

​我不是歷史、地緣政治專家，但我試著陪女兒，從複雜的國際新聞裡，看懂地緣政治的運作邏輯，更懂得珍惜自由與民主。

​因為，自由與民主，這從來都不是理所當然。


#美國 #伊朗

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

2026-02-21
長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

隨著物價上漲，政府同步調整國民年金給付金額。勞動部勞工保險局宣布，自今年1月1日起調高國民年金「月投保金額」，相關年金給付也隨之增加。勞保局指出，調整後的老年年金，最快將於2月底入帳，符合條件者每月最多可領6107元，且無須另外提出申請。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

國保月投保金額調高　給付同步增加

勞保局表示，為因應物價指數變動、保障被保險人基本生活，自1月1日起，國民年金月投保金額由原本的1萬9761元，調整為2萬1103元。凡是以月投保金額計算的各項給付，包括老年年金、身心障礙年金、遺屬年金與喪葬給付，均會同步調高。

圖片來源：勞動部
圖片來源：勞動部

年資15年試算　A式最多可領6107元

以「按月領取國民年金老年年金」為例，勞保局說明，若被保險人國保年資為15年，選擇A式計算，每月可領6107元，較調整前增加約131元；若選擇B式計算，則每月可領4115元，增加約262元。實際領取金額仍會依個人年資長短與選擇的計算方式而有所不同，年資愈長，給付金額也會愈高。

計算公式（A式）： (月投保金額 × 保險年資 × 0.65%) + 4,049元
試算（以15年年資為例）：(21,103 × 15 × 0.65%) + 4,049 ≈ 2,058 + 4,049 = 6,107元 (註：比調整前約增加了 131元)

2月底入帳　已在領者免再申請

勞保局指出，國民年金屬於「次月底」發放制度，1月調整後的年金給付，將由勞保局主動重新核算，並於2月26日左右匯入請領人帳戶。已經在領取老年年金的民眾，不需要重新申請，款項會自動調整後入帳。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

年滿65歲即可請領　年資長短不設限

勞保局也補充說明，只要曾參加國民年金保險、並依法繳納保險費，於年滿65歲時，不論國保年資有幾年，都可以請領國民年金老年年金給付。國民年金主要保障未參加勞保、公教保、軍保或農保期間的民眾，是國人退休後的重要基礎保障之一。

#給付 #保險 #勞保局 #國民年金 #月投保金額

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

#財神 #新鈔 #錢母 #2026馬年

在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？

在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？

2026-02-19
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？圖片來源：《鬼媽媽的假期》
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？圖片來源：《鬼媽媽的假期》

失智照護的漫長歲月裡，陪伴不只是日復一日的責任，更是一場不斷告別、卻也反覆重新認識的歷程。作家彭菊仙在《五十歲後我的媽》中，記錄下與失智母親長達十年的每週相聚，從母女關係的轉變、身體與記憶的流失，細膩描寫一位母親如何在時間中一點一點退場，也讓女兒得以看見母親一生中那些從未被好好閱讀的篇章。

圖片來源：《鬼媽媽的假期》
圖片來源：《鬼媽媽的假期》

每週和老媽的一部分告別

老媽走後，我其實慶幸自己一次次地勉強自己，無論腳步多麼沉重，我最終還是踏出家門，完成與老媽每一次的單獨約會，特別是在老媽失智初期至中期，那幾年，她還能回憶，她還能表達，我才得以深入她一輩子如八點檔連續劇的曲折人生，以及老一輩人多半森森嚴嚴守著的心靈禁地。

因此，我看到的老媽，不再僅限於我來到世界之後那個胖胖歐巴桑「老媽」，我看到曾經惶恐的新手老媽，我看到眉頭深鎖的待嫁老媽，我看到初嘗愛情滋味的少女老媽，我看到倔強又強悍的老靈魂小兒童老媽。

「老媽」這兩個字只是書封，每週回老家陪伴失智的她，就是打開「老媽」這本故事書、閱讀她的人生故事。我們從母女，變成了閨密，最後，愈來愈不認識我的老媽，把我變成了交淺言深的陌生人，脫開束縛，不用當狗仔，故事也嘩啦啦不請自來。

十年來，每週一天的陪伴，是我和老媽的一千零一夜、她的天方夜譚，我把老媽的多種面貌留了下來。

每週和老媽的一部分告別，也重新認識她更多面貌

「你這個老娃娃，已經尿下去了啊！褲子都濕了。」

「真的啊，我尿下去啦，呵呵，我不知道欸！」老媽傻笑。

「來，老娃娃，躺下啦，換布布喔。」我撐起老媽沉重的身體，讓她緩緩躺平在沙發上。老媽好像等待著我跟她玩一項新奇遊戲似的，滿臉鬆懈，嘴角還微微上揚。我緩緩褪去她微濕的褲子，以及過度盡責而不勝負荷的沉重尿布。

我瞥見老媽今日的臉不大一樣，似乎少掉了一樣很關鍵的東西─羞赧。

如一個放大了又變皺了的大寶寶，既無助又無邪，老媽沒有任何遮掩的意圖，也沒有任何眼神上的閃躲。老媽恍若未曾偷吃禁果的老夏娃，不再以自己的裸身為恥。

我想起《最後十四堂星期二的課》等待死亡的老教授的一段話：

「一個人最基本的個人隱私被剝奪了─上廁所、擤鼻涕、清洗下體等，一開始會感到羞恥，因為文化告訴我們『不能自己擦屁股』是件丟臉的事，但慢慢的，我想︰別去管我們的文化怎麼說，我開始享受我依靠別人，我閉上眼睛，沉浸其中，這些讓我覺得似曾相識，這很像是回頭當小孩。」

是的，老媽臉上的表情，是完全的信任，是百般的依託，允許我的手變成她身上的一部分，歡迎我的眼代替她關照一切私密的動靜。

換上新的尿布，穿好乾爽的褲子，老寶寶舒服了，滿有朝氣地對我憨笑：「謝謝！」

能和老媽做的事情愈來愈少，有趣的事情當然更少。隨著她能說出的老故事一段一段的縮水，

每隔一陣子，我發現，能和老媽做的事情也一件一件的不見了。

有一陣子，老媽每有尿意，就會呼喊著女兒們及看護快扶她進廁所，進了廁所還一定要半掩著門扉。

不多久，老媽就已經憋不住尿意，但是看到被尿浸濕透頂的尿布時，她還會低著頭，滿臉羞赧。有時還會喃喃地說：「好臭啊，不好意思。」

後來，老媽不再負責自己的尿意。

而最終，我們幾乎不再有機會扶她到廁所，這原本是占據老媽大量時間的日常活動，也是每每能讓她聽到女兒們跟她說「好棒好棒」的重要功課。

但老媽最終不但不再能意識到自己的尿意，有時甚至感受不到自己身上突然增加了溫熱潮濕的重量。

老媽不負責自己身體的感覺，老媽的拉撒事，都變成為別人的事。

老媽一點一點地消失，她的記憶、身體的機能、她的感覺、她的感情...。

每一週，我彷彿都在和老媽的某些部分做最後的相處，最後的留念，然後，跟這些部分一一say goodbye。
因為，隔幾週，這些部分就會徹底消失，然後，老媽剩下的就更少了。

我實實在在的在感受一個生命不斷失去的痛苦，走向衰敗的過程，這才發現，這是一個和我親密之最的生命不斷揮手道別的過程。錯過了一週，就少了幾部分的最後溫存。

萬萬沒想到，除了少女的老媽、兒童的老媽，最終，我還遇見了小嬰兒的老媽。每週和老媽的一部分告別，每週也重新認識她生命裡更多的面貌。

而我也看懂了，這一輩子沒被幾個人真正愛過的老媽，渴望自己生的女兒都很愛她，甚至溺她、寵她。很合理的，老媽最後變成十足的「女兒控」。

老媽對女兒們的情感放得非常深、非常重，故一不小心就嫌棄女兒們愛她愛得不夠！現在我終於讀懂，為什麼她總是溺愛與情勒交錯，一下子抱怨大轟炸，一下子又捨不得、放不下。

每個老爸老媽是否都是本待我們深讀的書呢？把握住機會展頁深入，或許，怨恨就變成心疼，不可理喻就變成由衷感佩。但願咱老孩子們和我們的老父老母們，在有生之年，都能因互相理解而諒解，最終彼此和解，繼續在夢裡閱讀他們的一生。

本文摘選自天下文化出版之《五十歲後我的媽》作者：彭菊仙

#失智 #故事 #身體 #生命 #人生

狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

2026-03-05
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty

當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

什麼是「強迫性性行為」？

又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

醫師點出三大可能原因

針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

1.神經與精神因素

有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

2.身體疾病影響

例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

3.藥物或物質影響

有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

#身體 #性行為

