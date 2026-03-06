寫作不是靈感問題，而是能量管理

早期在寫作的時候，想寫就寫，可能是老天賞飯吃，所以靈感不斷，不論是小說還是文章，都有一種什麼都可以寫，遍地都是素材的感覺。

然而，這幾年開始覺得，即使是老天賞飯吃，如果沒有規劃，也沒有辦法完成創作。

怎麼說呢？

什麼都能寫聽起來很不錯，但是──真的什麼都寫，反而耗盡自己的能量。講「能量」太抽象，我說個更清楚一點來講好了。「時間」管理這一點，大家就很清楚了。在忙碌的生活當中，要規劃出寫作的時間，這點就很清楚。

但是我講的「能量」管理更偏「心力」這部分。

圖／Pixabay

先不講寫作，如果今天你去上班，在外面要應付老闆、難搞的客戶，回到家中，只想什麼都不做，明明還有體力可以吃飯、洗澡，甚至追劇，但就是想「放空」，因為許多的能量都在早上已經耗盡了。

這裡所謂的「能量」某部分也可以理解成「專注力」，當白天要面對一堆事情時，高度的專注力都花在工作上了，晚上回到家，就像鬆了的橡皮筋，只想偷懶。

又或者是「心神」，當長期為一件事物投入大量的時間與精力，比如說照顧小孩，也是很耗能量的。

在這些狀況下，高度的能量都用在可能是賴以維生的工作，或是長期投入的精力，把能量想像成是火柴（現在還有這個東西嗎？），如果你有一盒火柴，一下子全部燒光，等晚一點想要使用時，只剩下灰燼。如果一次使用兩、三根，等到一盒快用得差不多時，剛好買了下一盒回來，這樣就可以接著點火。而不是一下子點完，等到要用時，發現一根不剩，想要再用，得等到明天。

火柴只是個比喻，在這裡我講的是寫作時的能量，這裡的火柴就是我講的能量，一口氣創作完成，聽起來很不錯，但在創作的時候，除了時間的規劃，更要注重心力、心神這部分，還有，健康也是。

圖／Pixabay

現在的我如果想寫文章，就是先將想寫的重點寫下來，或是先下標題（像這篇文章就是，而且我想寫這篇已經很久了。）等到有空、有時間，體力還不錯的時候，就可以寫文章了。

文章還好解決，因為一般文章可能在一千字到兩千字，最多三、四千字，再多不建議，因為讀者看了也會疲倦，所以我在寫跟寫作／創作有關的文章，都盡量一次一個重點。

但是小說就很難講，因為「感覺」。「感覺」很抽象，如果真要具體化來講，就是有些劇情和橋段，或是人物的對話已經浮現在腦海，非寫不可。當然下次再寫也不是不行，但通常講「感覺」的時候，會認為當時的劇情、橋段、人物對話等，對於那本小說來講，是張力最強、最完美的。

遇到這種時候，就連我也會一鼓作氣將它寫完，最高紀錄是一天創下了一萬八千字，然後後面休息了好幾天……

圖／Pixabay

那如果能夠有個方法，將感覺保留，然後去休息，等到下次要再寫的時候，再將它接上，那就最完美了。這部分，我想是小說創作者可能需要多多練習的部分。

那我自己來講，就是寫到個段落之後，將後面可能會發展的走向先記錄下來，或是已經想好男女主角的對話或衝突，將重點字眼、關鍵字全都寫上去，等下次要再寫的時候，只要看一下上次的紀錄，回想一下，就可以繼續寫了。

寫作是耗時又耗神的，雖然現在有AI，我也常使用它，但它沒有辦法將我腦海想寫的東西一口氣抽取出來，而且是我想要的模式或框架，所以以「創作」而言，目前還是自己來，AI則成為我的小助手，比如找資料、找錯字等，它都非常好用。

另外，寫作因為要長時間坐在電腦前，特別是要寫一本書的時候，所以健康也是需要管理。以我自己的經驗來講，維持好體力，坐在電腦前才會更有精神，寫作時也會更有效率。這一點雖然是老生常談、健康宣言，如果你還年輕，可能還沒什麼感覺，但，我更希望看到這篇文章的你能夠提早知道，如果你打算出書，或長期寫作的人，別忘了，坐在電腦前工作，其實也是需要「體力」的。

再繼續寫下去就像在寫健康書了，那健康就談到此為止，只要記住寫作也是種能量管理，保持好自己的寫作節奏，寫作這條路，才能走得持久。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

如果你希望建立穩定的創作節奏，我把自己長期實踐的寫作方法與創作思維，整理在作品與教學內容中。

寫作從來不是拼意志力，而是學會管理自己。當節奏建立起來，創作就會成為一條可以長久走下去的路。

👉 想更系統化提升寫作能力，可以從閱讀我的《寫作拼圖：從靈感碎片到完整篇章》開始。

圖／Pixabay