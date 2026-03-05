2026-03-05 12:15 女子漾／編輯黃冠婷
感冒時能喝咖啡嗎？感冒別亂吃！醫師揭3大風險＋5類食物禁忌一次看
感冒時常讓人全身無力、精神不濟，很多人會想靠咖啡提神。不過醫師提醒，雖然咖啡因確實能暫時減少疲倦感，但在身體免疫系統正在對抗病毒時，喝咖啡可能帶來脫水、睡眠干擾等問題。
感冒為什麼會發生？病毒才是真正原因
許多人以為感冒是因為「著涼」，其實感冒主要是由病毒感染造成。最常見的包括鼻病毒與流感病毒，通常透過飛沫或接觸傳播。當人體免疫力下降，例如壓力過大、睡眠不足、營養不良或維生素D不足時，就更容易受到感染。目前感冒並沒有特效藥，治療方式主要是依靠免疫系統恢復，同時搭配止痛退燒藥、抗組織胺或止咳藥來緩解症狀。
咖啡因真的有幫助嗎？其實只是暫時提神
醫學研究指出，咖啡因確實能增強部分止痛藥的效果，例如乙醯胺酚（Acetaminophen），因此有些感冒藥或頭痛藥中會加入咖啡因。
這些藥物利用咖啡因收縮腦血管、減輕頭痛，同時也能抵銷抗組織胺造成的嗜睡感。不過需要注意的是，若再額外喝咖啡，就可能導致咖啡因攝取過量。
感冒喝咖啡要注意 小心3大風險
1. 心悸與失眠風險增加
許多感冒藥本身就含有咖啡因或麻黃素類成分，如果再喝咖啡，容易造成咖啡因過量。過多咖啡因可能引起心悸、手抖、焦慮或失眠，讓原本就虛弱的身體更加不舒服。
2. 影響藥效與休息
感冒最重要的恢復關鍵是「充分休息」。咖啡因的提神效果可能干擾睡眠，而咖啡的利尿作用也可能讓身體水分流失，反而不利於身體恢復。
3. 增加腸胃負擔
咖啡因會刺激胃酸分泌，容易引發胃食道逆流。若感冒同時伴隨腸胃不適或腹瀉，咖啡因還可能刺激腸道蠕動，使症狀更加嚴重。
服用感冒藥期間 咖啡最好間隔2小時
若真的想喝咖啡，醫師建議至少與藥物間隔 2小時以上，並避免同時服用。最安全的方式仍是以白開水服藥，並盡量減少咖啡攝取。
感冒期間飲食原則：清淡但要有營養
感冒時很多人食慾變差，因此飲食應以 容易入口、營養密度高、好消化 為原則。例如雞湯、濃湯、肉粥等流質或半流質食物，能幫助補充營養並減少腸胃負擔。
感冒最好避開的5類食物
1. 高糖甜食：蛋糕、糖果、含糖飲料等精緻甜食營養價值低，可能降低免疫力。過多糖分還可能刺激痰液分泌，加重喉嚨不適。
2. 辛辣與刺激食物：辣椒、麻辣鍋、麻油雞等食物會刺激口腔與喉嚨黏膜，可能加重喉嚨疼痛與發炎。油炸與燒烤類食物也較難消化，容易增加腸胃負擔。
3. 生冷食物：冰飲、冰淇淋、生魚片、生菜沙拉等生冷食物可能刺激呼吸道與腸胃，讓咳嗽與鼻塞症狀加重。
4. 高纖難消化食物：像芹菜、韭菜等粗纖維蔬菜，以及糯米製品（年糕、粽子）都較難消化，感冒期間建議避免。
5. 咖啡因與酒精：咖啡與濃茶會刺激神經，使身體難以休息。酒精則可能降低免疫力，並增加肝臟負擔，尤其在服藥期間更應避免。
感冒常見問題 感冒可以喝低咖啡因咖啡嗎？
即使是低咖啡因咖啡仍含有少量咖啡因，可能影響睡眠或造成脫水，因此感冒期間仍建議避免。
「加熱可樂」真的能治感冒嗎？
加熱可樂並沒有治療感冒的效果，只是補充熱量與水分。若想舒緩喉嚨不適，蜂蜜水或薑茶會是更好的選擇。
感冒恢復關鍵：補充休息與營養，想讓感冒快點好，最重要的仍然是 充足休息、補充水分與均衡營養。咖啡雖然能暫時提神，但在感冒期間，不妨先放下咖啡杯，改喝溫開水或熱湯，讓免疫系統能專心對抗病毒。
