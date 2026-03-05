一個動作練全身！熊爬式全身燃脂超有感，3分鐘開始爆汗 核心訓練、護肩一次搞定

2026-03-05 11:27 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

一個動作練全身！熊爬式為什麼這麼夯？看似簡單的「熊爬式」（Bear Crawl），其實是近年健身圈非常受歡迎的核心訓練之一。這個動作不只同時鍛鍊核心、肩膀與下肢，還能提升身體協調與穩定能力。透過簡單的爬行動作，就能啟動全身多組肌群，因此也被不少教練視為高效率的全身訓練。以下帶你了解熊爬式的主要好處、正確動作方式，以及常見錯誤與進階核心訓練。

熊爬式好處1：訓練動態核心穩定

現實生活中，不論搬重物、跑步或打球，核心肌群都需要在「移動中」保持穩定。相較於靜態的平板支撐，熊爬式更接近日常活動情境。透過四肢移動時維持軀幹穩定，可以讓核心肌群在動態狀態下發揮作用，因此在運動表現與日常活動上都更實用。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

熊爬式好處2：提升身體協調能力

熊爬的動作模式為「對側移動」，也就是左手配右腳、右手配左腳。這種交叉動作能刺激左右腦協調，並強化身體的對角線筋膜鏈，對於提升身體控制能力與運動協調度都有幫助。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

熊爬式好處3：改善肩胛穩定度

如果你在臥推或推舉時常感覺肩膀不舒服，熊爬式其實是一個很好的輔助訓練。在支撐與移動過程中，會啟動前鋸肌與肩胛穩定肌群，有助於預防肩膀夾擠問題，同時也能提升推力訓練時的穩定度。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

熊爬式好處4：高效率全身燃脂

別小看熊爬式，看似簡單其實非常耗體力。因為這個動作需要核心持續收緊、四肢協調移動，短短幾公尺就會讓心跳快速上升。如果想提升燃脂效率，可以將熊爬式加入HIIT高強度間歇訓練中，效果會更加明顯。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

熊爬式教學：3步驟掌握正確動作

1. 起始預備姿勢：在瑜珈墊或平坦地面採四足跪姿，雙手位於肩膀正下方，雙膝位於髖關節下方，腳尖踩地，身體保持自然穩定。

圖片來源：截攝自World Gym Blog
圖片來源：截攝自World Gym Blog

2. 啟動核心：吸氣後收緊核心，將膝蓋微微抬離地面約3到5公分。保持脊椎延伸，視線看向前方地面，避免低頭或抬頭。

圖片來源：截攝自World Gym Blog
圖片來源：截攝自World Gym Blog

3. 開始緩慢移動：背部維持一直線，手腳交替向前移動。過程中注意臀部不要抬高，也避免身體左右晃動。熟練後，也可以嘗試側向移動，增加動作變化與訓練難度。

熊爬式常見錯誤

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

1.屁股抬得太高：當核心疲勞時，很多人會不自覺抬高臀部，導致壓力轉移到肩膀。可以想像背上放著一杯水，避免身體傾斜。

2.步伐跨太大：熊爬重點在於控制與穩定，不需要跨太大步。步幅過大反而會讓身體左右晃動，降低訓練效果。

3.低頭看腳：低頭會讓背部圓起來，增加脊椎壓力。建議將視線放在雙手前方的地面，維持頸椎與脊椎自然延伸。

想強化核心？再加入3個訓練動作

除了熊爬式，也可以搭配以下三個核心訓練，讓核心力量更全面。

核心訓練1：死蟲式（Dead Bug）

死蟲式能有效啟動腹橫肌，訓練核心抗伸展能力。平躺後雙手向上、雙腿抬起呈90度，核心收緊並讓下背貼地，再慢慢伸直對側手腳。這個動作能減少下背壓力，也有助於改善久坐造成的骨盆前傾。

圖片來源：截攝自World Gym Blog
圖片來源：截攝自World Gym Blog

核心訓練2：鳥狗式（Bird Dog）

鳥狗式可以訓練核心抗旋轉能力與後側肌群。四足跪姿後，延伸一側手臂與對側腿部，讓身體呈一直線。保持穩定10秒後回到起始姿勢，再換邊進行。

圖片來源：截攝自World Gym Blog
圖片來源：截攝自World Gym Blog

核心訓練3：農夫走路（Farmer's Carry）

農夫走路是一種負重核心訓練。雙手各提一個啞鈴或壺鈴，保持挺胸收腹、肩膀下沉，身體維持直立並用小步伐向前走30到60秒。這個動作能同時訓練核心、握力與肩胛穩定。

圖片來源：截攝自World Gym Blog
圖片來源：截攝自World Gym Blog

熊爬式常見問題 為什麼手腕會不舒服？

手腕不適通常是因為手掌沒有完全張開支撐，或核心力量不足，導致重量集中在手腕。可以先透過死蟲式或平板支撐強化核心，再逐步嘗試熊爬。如果疼痛持續，建議諮詢專業物理治療師。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

熊爬式一次要練多久？

建議每次訓練進行3到4組，每組爬行30秒或約10公尺。熊爬式也可以當作訓練前的動態暖身，但仍建議讓肌肉有適當休息時間，例如隔天再練。

伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

2026-03-02 10:14 失敗要趁早 - 張念慈

想像一個畫面。如果你今天打開電視，看到新聞快訊，統治國家快40年的我國領袖被其他國家炸死，你應該會悲痛萬分、憤慨激昂吧？

但當美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼，伊朗民眾竟全衝到街上開心跳舞、狂按喇叭、放煙火慶祝，在火光中高喊著自由。

​這背後到底累積了多少絕望，才會讓炸彈的爆炸聲聽起來像慶典的樂音？

​今天這則國際新聞，我想陪念國中的女兒看懂，了解地緣政治，所以我寫了一篇女兒看得懂的整理文，也分享給你。

▋為什麼美國與以色列要攻打伊朗？

你可以把這件事想像成，社區裡有一個常常惹事、甚至正在偷偷製作危險爆裂物的惡鄰居。

美國和以色列決定發動這場軍事行動，主要有3個原因。​

第一， 伊朗正在加速製造核子武器。

美國情報單位透過精密監測發現，伊朗已經囤積大量的高濃縮鈾，在技術上，隨時都有可能製造出毀滅性的核武。

一旦讓這個極端政權擁有核彈，整個世界都會陷入無法控制的災難。

第二， 伊朗擁有多達數千枚飛彈。

​美國掌握的資訊顯示，伊朗正準備利用這些飛彈，發動先發制人的大規模攻擊。

​為減少士兵與盟邦可能面臨的慘重傷亡，美方決定在對方發射前，先摧毀對方的指揮中心。

第三， 伊朗政府長期花費數億美元資助海外的武裝組織。

​伊朗花了天文數字，要這些代理組織搞破壞、發動恐怖活動，美、以希望徹底摧毀這個恐怖網絡。

▋一個殺死孩子還要父母買單的政府

​為什麼自己國家領袖被殺死，國人卻要放煙火慶祝？

​想像一下，如果這個領袖是爸爸，他對自己的孩子，比對敵人還要惡毒，那麼當這個爸爸倒下時，孩子是不會流淚的。

​對許多伊朗人來說，哈米尼政權就是一個長期家暴的父親。

​激怒人民的重要事件有三，

第一， 殺害超過 36,500 人的一月大屠殺。

​空襲發生的一個多月前，伊朗因為經濟爛到極點而爆發全國大抗議。

結果？哈米尼要軍隊對手無寸鐵的平民開槍，衝進醫院射殺正在哀悼的家屬。

​短短幾天內，估計有高達 3萬6千人遭到屠殺，超過 5萬3千人被逮捕入獄。

​最可惡的是，父母要領回孩子的遺體時，必須要先付1700美元殺死他們孩子的「子彈費」，才可以領回遺體。

第二， 是經濟徹底崩潰，連買麵包都沒辦法。

​伊朗明明是個產石油的富裕國家，但政府把錢都拿去國外打仗和發展核武。

​2026 年初，伊朗貨幣狂貶至 150 萬里亞爾才能兌換 1 美元，創下歷史新低。

通貨膨脹率高到驚人，人民要靠別人代墊錢，才能勉強從麵包店拿走幾塊乾癟的麵包。

第三， 是連穿衣服的自由都沒有，政府隨時都可以孤立你。

在台灣，你可能只會抱怨學校管服裝儀容很煩。

​在伊朗，女生如果出門頭巾沒有包好，是會被警察抓走甚至打死的，2022 年就有一位年輕女孩因此喪命。

​政府還常常切斷網路，讓國人無法對外發聲、求救，也不管這會讓依賴網路的經濟，每小時損失高達 156 萬美元。

▋美國真的是救世主嗎？

​看到這裡，你可能以為美國是在維護國際正義，是伊朗的救世主。

​但其實，在地緣政治裡，每個國家的決定背後都存在各種利益的拉扯，美國也有明確的私心與戰略考量。

​① 維護美國在中東的經濟利益與能源安全。

美國消除伊朗威脅等於保護了能源命脈，讓國際油價不被操控。

​② 轉移美國國內的政治爭議。

​美國憲法規定，只有國會可以宣誓開戰，但這場行動卻是領導者跳過程序直接下達命令。

​有人認為，這是為轉移國內焦點而發動的軍事大戲，正義名義下藏著政治意圖。

​③ 戰爭帶來的悲慘代價。

​ 美以聯軍飛彈雖然標榜精準打擊，但依然造成了許多無辜平民的傷亡。

​戰爭的苦果，往往是由最脆弱的人在承擔。那些站出來幫你的人，背後可能藏著更多的利益糾葛。

▋這場戰火給台灣我們的三堂生存課

​所以，我們該從這則新聞裡學到什麼？從公民與歷史課的觀點， 它帶給台灣的我們，3個非常重要的學習。

​① 國家的強大，來自政府是否真心照顧人民。

​伊朗領袖被殺死，人民卻在屋頂上慶祝，這說明了一個事實：一個國家能否團結強大，來自於政府是否真心照顧人民。

​②國際現實極端殘酷。

​大國會為了利益發動攻擊，也可能在利益消失時隨時轉身離開，這就是地緣政治。

我們不能把安危完全寄託在別國的承諾上，而是要發展自己的經濟實力與防衛能力。

​只有讓自己在國際舞台上變得不可取代，才能在殘酷的博弈中找到生存的空間。

​③珍惜我們習以為常的民主與自由。

在台灣，如果你對政府不滿，你可以在網路上大聲發言、可以合法上街抗議。

最重要的是，我們可以透過投票來換掉不好的領導人，而且過程中不需要流血。

​自由就像空氣，你平時感覺不到它的重量，但當它消失時，每一口呼吸都會讓人窒息。

​我不是歷史、地緣政治專家，但我試著陪女兒，從複雜的國際新聞裡，看懂地緣政治的運作邏輯，更懂得珍惜自由與民主。

​因為，自由與民主，這從來都不是理所當然。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

2026-02-21 09:46 女子漾／編輯許智捷
長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

隨著物價上漲，政府同步調整國民年金給付金額。勞動部勞工保險局宣布，自今年1月1日起調高國民年金「月投保金額」，相關年金給付也隨之增加。勞保局指出，調整後的老年年金，最快將於2月底入帳，符合條件者每月最多可領6107元，且無須另外提出申請。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

國保月投保金額調高　給付同步增加

勞保局表示，為因應物價指數變動、保障被保險人基本生活，自1月1日起，國民年金月投保金額由原本的1萬9761元，調整為2萬1103元。凡是以月投保金額計算的各項給付，包括老年年金、身心障礙年金、遺屬年金與喪葬給付，均會同步調高。

圖片來源：勞動部
圖片來源：勞動部

年資15年試算　A式最多可領6107元

以「按月領取國民年金老年年金」為例，勞保局說明，若被保險人國保年資為15年，選擇A式計算，每月可領6107元，較調整前增加約131元；若選擇B式計算，則每月可領4115元，增加約262元。實際領取金額仍會依個人年資長短與選擇的計算方式而有所不同，年資愈長，給付金額也會愈高。

計算公式（A式）： (月投保金額 × 保險年資 × 0.65%) + 4,049元
試算（以15年年資為例）：(21,103 × 15 × 0.65%) + 4,049 ≈ 2,058 + 4,049 = 6,107元 (註：比調整前約增加了 131元)

2月底入帳　已在領者免再申請

勞保局指出，國民年金屬於「次月底」發放制度，1月調整後的年金給付，將由勞保局主動重新核算，並於2月26日左右匯入請領人帳戶。已經在領取老年年金的民眾，不需要重新申請，款項會自動調整後入帳。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

年滿65歲即可請領　年資長短不設限

勞保局也補充說明，只要曾參加國民年金保險、並依法繳納保險費，於年滿65歲時，不論國保年資有幾年，都可以請領國民年金老年年金給付。國民年金主要保障未參加勞保、公教保、軍保或農保期間的民眾，是國人退休後的重要基礎保障之一。

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11 12:16 女子漾／編輯許智捷
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？

在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？

2026-02-19 17:23 女子漾／編輯許智捷
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？圖片來源：《鬼媽媽的假期》
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？圖片來源：《鬼媽媽的假期》

失智照護的漫長歲月裡，陪伴不只是日復一日的責任，更是一場不斷告別、卻也反覆重新認識的歷程。作家彭菊仙在《五十歲後我的媽》中，記錄下與失智母親長達十年的每週相聚，從母女關係的轉變、身體與記憶的流失，細膩描寫一位母親如何在時間中一點一點退場，也讓女兒得以看見母親一生中那些從未被好好閱讀的篇章。

圖片來源：《鬼媽媽的假期》
圖片來源：《鬼媽媽的假期》

每週和老媽的一部分告別

老媽走後，我其實慶幸自己一次次地勉強自己，無論腳步多麼沉重，我最終還是踏出家門，完成與老媽每一次的單獨約會，特別是在老媽失智初期至中期，那幾年，她還能回憶，她還能表達，我才得以深入她一輩子如八點檔連續劇的曲折人生，以及老一輩人多半森森嚴嚴守著的心靈禁地。

因此，我看到的老媽，不再僅限於我來到世界之後那個胖胖歐巴桑「老媽」，我看到曾經惶恐的新手老媽，我看到眉頭深鎖的待嫁老媽，我看到初嘗愛情滋味的少女老媽，我看到倔強又強悍的老靈魂小兒童老媽。

「老媽」這兩個字只是書封，每週回老家陪伴失智的她，就是打開「老媽」這本故事書、閱讀她的人生故事。我們從母女，變成了閨密，最後，愈來愈不認識我的老媽，把我變成了交淺言深的陌生人，脫開束縛，不用當狗仔，故事也嘩啦啦不請自來。

十年來，每週一天的陪伴，是我和老媽的一千零一夜、她的天方夜譚，我把老媽的多種面貌留了下來。

每週和老媽的一部分告別，也重新認識她更多面貌

「你這個老娃娃，已經尿下去了啊！褲子都濕了。」

「真的啊，我尿下去啦，呵呵，我不知道欸！」老媽傻笑。

「來，老娃娃，躺下啦，換布布喔。」我撐起老媽沉重的身體，讓她緩緩躺平在沙發上。老媽好像等待著我跟她玩一項新奇遊戲似的，滿臉鬆懈，嘴角還微微上揚。我緩緩褪去她微濕的褲子，以及過度盡責而不勝負荷的沉重尿布。

我瞥見老媽今日的臉不大一樣，似乎少掉了一樣很關鍵的東西─羞赧。

如一個放大了又變皺了的大寶寶，既無助又無邪，老媽沒有任何遮掩的意圖，也沒有任何眼神上的閃躲。老媽恍若未曾偷吃禁果的老夏娃，不再以自己的裸身為恥。

我想起《最後十四堂星期二的課》等待死亡的老教授的一段話：

「一個人最基本的個人隱私被剝奪了─上廁所、擤鼻涕、清洗下體等，一開始會感到羞恥，因為文化告訴我們『不能自己擦屁股』是件丟臉的事，但慢慢的，我想︰別去管我們的文化怎麼說，我開始享受我依靠別人，我閉上眼睛，沉浸其中，這些讓我覺得似曾相識，這很像是回頭當小孩。」

是的，老媽臉上的表情，是完全的信任，是百般的依託，允許我的手變成她身上的一部分，歡迎我的眼代替她關照一切私密的動靜。

換上新的尿布，穿好乾爽的褲子，老寶寶舒服了，滿有朝氣地對我憨笑：「謝謝！」

能和老媽做的事情愈來愈少，有趣的事情當然更少。隨著她能說出的老故事一段一段的縮水，

每隔一陣子，我發現，能和老媽做的事情也一件一件的不見了。

有一陣子，老媽每有尿意，就會呼喊著女兒們及看護快扶她進廁所，進了廁所還一定要半掩著門扉。

不多久，老媽就已經憋不住尿意，但是看到被尿浸濕透頂的尿布時，她還會低著頭，滿臉羞赧。有時還會喃喃地說：「好臭啊，不好意思。」

後來，老媽不再負責自己的尿意。

而最終，我們幾乎不再有機會扶她到廁所，這原本是占據老媽大量時間的日常活動，也是每每能讓她聽到女兒們跟她說「好棒好棒」的重要功課。

但老媽最終不但不再能意識到自己的尿意，有時甚至感受不到自己身上突然增加了溫熱潮濕的重量。

老媽不負責自己身體的感覺，老媽的拉撒事，都變成為別人的事。

老媽一點一點地消失，她的記憶、身體的機能、她的感覺、她的感情...。

每一週，我彷彿都在和老媽的某些部分做最後的相處，最後的留念，然後，跟這些部分一一say goodbye。
因為，隔幾週，這些部分就會徹底消失，然後，老媽剩下的就更少了。

我實實在在的在感受一個生命不斷失去的痛苦，走向衰敗的過程，這才發現，這是一個和我親密之最的生命不斷揮手道別的過程。錯過了一週，就少了幾部分的最後溫存。

萬萬沒想到，除了少女的老媽、兒童的老媽，最終，我還遇見了小嬰兒的老媽。每週和老媽的一部分告別，每週也重新認識她生命裡更多的面貌。

而我也看懂了，這一輩子沒被幾個人真正愛過的老媽，渴望自己生的女兒都很愛她，甚至溺她、寵她。很合理的，老媽最後變成十足的「女兒控」。

老媽對女兒們的情感放得非常深、非常重，故一不小心就嫌棄女兒們愛她愛得不夠！現在我終於讀懂，為什麼她總是溺愛與情勒交錯，一下子抱怨大轟炸，一下子又捨不得、放不下。

每個老爸老媽是否都是本待我們深讀的書呢？把握住機會展頁深入，或許，怨恨就變成心疼，不可理喻就變成由衷感佩。但願咱老孩子們和我們的老父老母們，在有生之年，都能因互相理解而諒解，最終彼此和解，繼續在夢裡閱讀他們的一生。

本文摘選自天下文化出版之《五十歲後我的媽》作者：彭菊仙

2000億寧願全給媳婦，也不給親生兒子！向華強夫妻的「殘酷決定」，撕開華人父母不敢面對的真相

2000億寧願全給媳婦，也不給親生兒子！向華強夫妻的「殘酷決定」，撕開華人父母不敢面對的真相

2026-02-27 14:38 失敗要趁早 - 張念慈
2000億寧願全給媳婦，也不給親生兒子！向華強夫妻的「殘酷決定」，撕開華人父母不敢面對的真相
2000億寧願全給媳婦，也不給親生兒子！向華強夫妻的「殘酷決定」，撕開華人父母不敢面對的真相

這不是豪門八卦，是所有父母該面對的殘酷真相！

香港影視大亨向華強與「向太」陳嵐宣布，2000億身家遺產將成立家族信託基金，全權交由大兒媳郭碧婷管理

兩個親生兒子向佐、向佑「一毛錢都拿不到」，不能直接繼承或支配大筆資產，未來只能按月領取基本生活費。

向華強甚至設下嚴格條款：只要兒子選擇「躺平」不工作，就立刻停發生活費！

大多數華人父母拼搏一生，就是為了把身後資源、財富留給子女。

到底是什麼樣的絕望，讓這對父母，寧願把千億帝國交給媳婦，也要嚴防自己的親生骨肉敗光家產？

我查找了向華強夫婦和兒子的資料後，發現故事背後，藏著無數父母最痛的教訓。

▋千金買不到的後悔：向太痛訴「慈母多敗兒」

每個家長都想把最好的給孩子，向家也不例外。

向太說，從小給兩個兒子找全香港最好的教練學才藝，毫不偏心。夫妻出資幫小兒子向佑開寵物店、開餐廳創業。

但無限的資源，換來了什麼？小兒子屢次創業失敗，也許這是沒有商業頭腦，那就算了。

小兒子情緒管理還超爛、覺得父母偏袒哥哥，從小自卑卻又表現自負自大，2015年毆打計程車司機，還囂張狂言：「你知不知道我爸爸是誰？」最終判刑入獄。

向太很無言「你說他到底是天才還是白癡呢？」

更讓父母傷心的，是小兒子平時根本和家人不聯絡，留學英國時每月電話費台幣10萬，卻沒有一通是打給家人，只有缺錢時才會回家，拿了錢轉頭就忘。

向太神情落寞，警惕全天下父母：「慈母多敗兒這句話，我到50多歲才明白，我真的很後悔。」

「其實原諒等於放縱，每一次只要跟你講講好話，你就算了又給他錢，最後只養出了一個大懶蟲。」

爸媽對子女總有無限的包容，以為對孩子好、幫他鋪好路，他就會成為期望中的樣子，如果不是一次又一次傷了心，怎麼會變成這樣？

▋寧願無情，也不能讓孩子敗光人生

向華強深知兩個兒子理財能力不足，容易輕信他人被騙，如果直接把2000億交給他們，遲早會被揮霍殆盡。

因此，他選擇了最高級的「狠心之愛」，把財產交給行事穩重、守財可靠的媳婦郭碧婷來管理。

向華強在公開影片中，有一段話我反覆看了好幾次，每看一次都覺得痛：

 遺囑可以先立，但財產不能先分。分之前兒子是兒子，可是分了以後，兒子可能變老子了！」

為了防止兩個兒子不事生產，他不僅規定「躺平就沒錢拿」，還設立了「10年觀察期」，表現好才可能調整遺囑給予鼓勵。

反觀現實生活，新聞上常可看見無數父母「早早分家產卻晚年淒涼」。

向華強和妻子的遺產決定，不是父母不愛孩子，而是用制度來逼迫孩子獨立。

向家豪門血淚，給台灣家長的3個殘酷提醒

我對向華強的印象，一直停留在電影「賭神」裡的保鏢「龍五」，那個硬漢的龍五，面對兩個兒子卻顯得萬般無奈。

別人的豪門故事，是我們最好的教養照妖鏡。

雖然我們沒有豪門的財產，但有三件事我們必須提醒自己：

提醒 1：愛孩子就該拒絕當「無底線的提款機」

不要以為有求必應就是愛！向太痛定思痛的領悟告訴我們，每一次孩子犯錯，父母心軟妥協、給錢擦屁股，最終只會剝奪孩子生存的能力。

父母的財富如果沒有配上對等的品格教育，對孩子而言就是一劑慢性毒藥。普通家庭更應該在孩子畢業後，就果斷放手讓他們自立。

提醒 2：別說「以後都是你的」！把繼承權變成「考核制」 

向華強最絕最聰明的一招，是徹底斬斷兒子「一朝發達、不勞而獲」的幻想。

很多台灣父母最常犯的錯，就是把「爸媽拚了一輩子，以後這些都是你的」掛在嘴邊，簡直是摧毀孩子鬥志最強毒藥！

愛要有條件，資源不能白給。請明確告訴孩子：「我的財富是我打拚來的，你能得到多少支持，全憑你自己的人品與本事來換！」

唯有打破「理所當然」的啃老心態，才能真正逼出孩子的生存本能。

提醒 3：底牌要握在自己手裡，千萬別提早「分家產」

「分前是兒子，分後變老子」是多麼痛的現實。

聰明的父母，要懂得將主動權與底氣，牢牢握在自己手裡。你可以立遺囑，但絕對不要提早把財產過戶。 

用制度來約束孩子，用資源來鼓勵孩子上進，你才能贏得孩子長久的尊重與孝順。

向家的2000億財產安排，給全天下父母上了最痛的一課。

如果孩子平庸，遺產只會加速他們的滅亡；如果孩子卓越，他們根本不需要遺產。

留給孩子金錢，不如趁早留給他們謀生的能力與骨氣。別讓我們在老後，才流著淚後悔「慈母多敗兒」！

 


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者,也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人,換個角度看待失敗,重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題,幫助你學會不怕失敗,樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

