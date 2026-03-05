2026-03-05 11:27 女子漾／編輯黃冠婷
一個動作練全身！熊爬式全身燃脂超有感，3分鐘開始爆汗 核心訓練、護肩一次搞定
一個動作練全身！熊爬式為什麼這麼夯？看似簡單的「熊爬式」（Bear Crawl），其實是近年健身圈非常受歡迎的核心訓練之一。這個動作不只同時鍛鍊核心、肩膀與下肢，還能提升身體協調與穩定能力。透過簡單的爬行動作，就能啟動全身多組肌群，因此也被不少教練視為高效率的全身訓練。以下帶你了解熊爬式的主要好處、正確動作方式，以及常見錯誤與進階核心訓練。
熊爬式好處1：訓練動態核心穩定
現實生活中，不論搬重物、跑步或打球，核心肌群都需要在「移動中」保持穩定。相較於靜態的平板支撐，熊爬式更接近日常活動情境。透過四肢移動時維持軀幹穩定，可以讓核心肌群在動態狀態下發揮作用，因此在運動表現與日常活動上都更實用。
熊爬式好處2：提升身體協調能力
熊爬的動作模式為「對側移動」，也就是左手配右腳、右手配左腳。這種交叉動作能刺激左右腦協調，並強化身體的對角線筋膜鏈，對於提升身體控制能力與運動協調度都有幫助。
熊爬式好處3：改善肩胛穩定度
如果你在臥推或推舉時常感覺肩膀不舒服，熊爬式其實是一個很好的輔助訓練。在支撐與移動過程中，會啟動前鋸肌與肩胛穩定肌群，有助於預防肩膀夾擠問題，同時也能提升推力訓練時的穩定度。
熊爬式好處4：高效率全身燃脂
別小看熊爬式，看似簡單其實非常耗體力。因為這個動作需要核心持續收緊、四肢協調移動，短短幾公尺就會讓心跳快速上升。如果想提升燃脂效率，可以將熊爬式加入HIIT高強度間歇訓練中，效果會更加明顯。
熊爬式教學：3步驟掌握正確動作
1. 起始預備姿勢：在瑜珈墊或平坦地面採四足跪姿，雙手位於肩膀正下方，雙膝位於髖關節下方，腳尖踩地，身體保持自然穩定。
2. 啟動核心：吸氣後收緊核心，將膝蓋微微抬離地面約3到5公分。保持脊椎延伸，視線看向前方地面，避免低頭或抬頭。
3. 開始緩慢移動：背部維持一直線，手腳交替向前移動。過程中注意臀部不要抬高，也避免身體左右晃動。熟練後，也可以嘗試側向移動，增加動作變化與訓練難度。
熊爬式常見錯誤
1.屁股抬得太高：當核心疲勞時，很多人會不自覺抬高臀部，導致壓力轉移到肩膀。可以想像背上放著一杯水，避免身體傾斜。
2.步伐跨太大：熊爬重點在於控制與穩定，不需要跨太大步。步幅過大反而會讓身體左右晃動，降低訓練效果。
3.低頭看腳：低頭會讓背部圓起來，增加脊椎壓力。建議將視線放在雙手前方的地面，維持頸椎與脊椎自然延伸。
想強化核心？再加入3個訓練動作
除了熊爬式，也可以搭配以下三個核心訓練，讓核心力量更全面。
核心訓練1：死蟲式（Dead Bug）
死蟲式能有效啟動腹橫肌，訓練核心抗伸展能力。平躺後雙手向上、雙腿抬起呈90度，核心收緊並讓下背貼地，再慢慢伸直對側手腳。這個動作能減少下背壓力，也有助於改善久坐造成的骨盆前傾。
核心訓練2：鳥狗式（Bird Dog）
鳥狗式可以訓練核心抗旋轉能力與後側肌群。四足跪姿後，延伸一側手臂與對側腿部，讓身體呈一直線。保持穩定10秒後回到起始姿勢，再換邊進行。
核心訓練3：農夫走路（Farmer's Carry）
農夫走路是一種負重核心訓練。雙手各提一個啞鈴或壺鈴，保持挺胸收腹、肩膀下沉，身體維持直立並用小步伐向前走30到60秒。這個動作能同時訓練核心、握力與肩胛穩定。
熊爬式常見問題 為什麼手腕會不舒服？
手腕不適通常是因為手掌沒有完全張開支撐，或核心力量不足，導致重量集中在手腕。可以先透過死蟲式或平板支撐強化核心，再逐步嘗試熊爬。如果疼痛持續，建議諮詢專業物理治療師。
熊爬式一次要練多久？
建議每次訓練進行3到4組，每組爬行30秒或約10公尺。熊爬式也可以當作訓練前的動態暖身，但仍建議讓肌肉有適當休息時間，例如隔天再練。
