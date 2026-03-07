熱水洗臉超舒服？肌膚屏障可能正一點一滴流失

2026-03-07 10:03 潮健康

　

每天早晚洗臉時，你是不是習慣把水溫轉高一點？尤其在天氣變冷的季節，熱水沖在臉上的那一瞬間，既放鬆又療癒，甚至讓人覺得「這樣才洗得乾淨」。但你是否想過那份舒服，會不會其實是肌膚正在承受壓力的訊號？

　

為什麼有些人明明保養品越擦越高級，膚況卻還是反覆乾癢、泛紅、刺痛？

為什麼上妝越來越容易卡粉，皮膚摸起來總覺得粗粗的？許多看似「保養品沒效果」的膚況問題，根源往往出在最基礎的一步：清潔。而長期使用過熱的水洗臉，正是最容易被忽略、卻影響深遠的習慣之一。

　

　

熱水為何會讓肌膚越洗越脆弱？

根據臺北醫學大學指出：溫度越高的水，雖然較易去除污垢，但是肌膚表層的皮脂保謢也會隨之破壞，過熱 或過冷的水都會刺激肌膚，為了保謢肌膚，使用溫度較低的溫水來沖洗才是最佳的方式

當水溫過高時，會發生三件事：

　

  • 過度溶解皮脂：高溫會快速帶走天然皮脂，使保護膜變薄。

  • 加速水分蒸散：洗完當下感覺清爽，但水分流失速度其實更快。

  • 破壞脂質排列：細胞間脂質受熱後結構鬆動，鎖水能力下降。

    • 　

    短時間內可能只覺得乾燥，但長期反覆刺激，肌膚就會進入慢性失衡狀態。

    • 容易泛紅

    • 上妝卡粉

    • 保養吸收變差

    • 動不動就刺痛

    　

    熱水與敏感循環的關聯

    當肌膚屏障受損時，外界刺激更容易穿透角質層，引發發炎反應。

    肌膚一旦處於慢性發炎狀態，便會形成惡性循環：

    　

    屏障受損 → 水分流失 → 乾燥 → 防禦力下降 → 更容易刺激

    而熱水，正是讓這個循環加速的因素之一。

    　

    正確洗臉溫度是多少？

    健康管理師張恆恩分享：洗臉水溫建議應控制在約25～30°C間較為合適，尤其在換季或膚況不穩定時，更應降低水溫並簡化清潔流程。

    　

    避免：

    • 冒蒸氣的高溫水

    • 冷熱交替刺激

    • 長時間沖洗

    　

    從降溫開始，讓肌膚回到穩定

    台灣專業保養品牌 FARMELL法媚兒提醒：很多人保養常忽略了每天最基礎的清潔習慣。事實上，肌膚想要回到穩定，不一定要一直堆疊保養品，而是先減少不必要的刺激。將洗臉水溫調整至適合的溫度，避免過度清潔與長時間沖洗，給角質層一個修復與重建的空間。

    　

    在這個穩定基礎上，再搭配溫和、修護型保養品，像是含神經醯胺、玻尿酸或積雪草等成分的精華與乳霜，能更有效地補水、補脂、鎖水，修護屏障功能。當屏障功能回到平衡，乾癢、泛紅與敏感自然下降，保養吸收度與肌膚光澤感也會同步提升。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

    　

    　

    　

    延伸閱讀：

    法媚兒Farmell

    　

    　

    　

    參考資料：

    臺北醫學大學

    原文出處：熱水洗臉超舒服？肌膚屏障可能正一點一滴流失

    潮健康

    潮健康

    潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

    熱門文章

    小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
    hotNews__list__item--img

    不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
    hotNews__list__item--img

    2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
    往下滑看更多精彩文章
    伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

    伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

    2026-03-02 10:14 失敗要趁早 - 張念慈

    想像一個畫面。如果你今天打開電視，看到新聞快訊，統治國家快40年的我國領袖被其他國家炸死，你應該會悲痛萬分、憤慨激昂吧？

    但當美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼，伊朗民眾竟全衝到街上開心跳舞、狂按喇叭、放煙火慶祝，在火光中高喊著自由。

    ​這背後到底累積了多少絕望，才會讓炸彈的爆炸聲聽起來像慶典的樂音？

    ​今天這則國際新聞，我想陪念國中的女兒看懂，了解地緣政治，所以我寫了一篇女兒看得懂的整理文，也分享給你。

    ▋為什麼美國與以色列要攻打伊朗？

    你可以把這件事想像成，社區裡有一個常常惹事、甚至正在偷偷製作危險爆裂物的惡鄰居。

    美國和以色列決定發動這場軍事行動，主要有3個原因。​

    第一， 伊朗正在加速製造核子武器。

    美國情報單位透過精密監測發現，伊朗已經囤積大量的高濃縮鈾，在技術上，隨時都有可能製造出毀滅性的核武。

    一旦讓這個極端政權擁有核彈，整個世界都會陷入無法控制的災難。

    第二， 伊朗擁有多達數千枚飛彈。

    ​美國掌握的資訊顯示，伊朗正準備利用這些飛彈，發動先發制人的大規模攻擊。

    ​為減少士兵與盟邦可能面臨的慘重傷亡，美方決定在對方發射前，先摧毀對方的指揮中心。

    第三， 伊朗政府長期花費數億美元資助海外的武裝組織。

    ​伊朗花了天文數字，要這些代理組織搞破壞、發動恐怖活動，美、以希望徹底摧毀這個恐怖網絡。

    ▋一個殺死孩子還要父母買單的政府

    ​為什麼自己國家領袖被殺死，國人卻要放煙火慶祝？

    ​想像一下，如果這個領袖是爸爸，他對自己的孩子，比對敵人還要惡毒，那麼當這個爸爸倒下時，孩子是不會流淚的。

    ​對許多伊朗人來說，哈米尼政權就是一個長期家暴的父親。

    ​激怒人民的重要事件有三，

    第一， 殺害超過 36,500 人的一月大屠殺。

    ​空襲發生的一個多月前，伊朗因為經濟爛到極點而爆發全國大抗議。

    結果？哈米尼要軍隊對手無寸鐵的平民開槍，衝進醫院射殺正在哀悼的家屬。

    ​短短幾天內，估計有高達 3萬6千人遭到屠殺，超過 5萬3千人被逮捕入獄。

    ​最可惡的是，父母要領回孩子的遺體時，必須要先付1700美元殺死他們孩子的「子彈費」，才可以領回遺體。

    第二， 是經濟徹底崩潰，連買麵包都沒辦法。

    ​伊朗明明是個產石油的富裕國家，但政府把錢都拿去國外打仗和發展核武。

    ​2026 年初，伊朗貨幣狂貶至 150 萬里亞爾才能兌換 1 美元，創下歷史新低。

    通貨膨脹率高到驚人，人民要靠別人代墊錢，才能勉強從麵包店拿走幾塊乾癟的麵包。

    第三， 是連穿衣服的自由都沒有，政府隨時都可以孤立你。

    在台灣，你可能只會抱怨學校管服裝儀容很煩。

    ​在伊朗，女生如果出門頭巾沒有包好，是會被警察抓走甚至打死的，2022 年就有一位年輕女孩因此喪命。

    ​政府還常常切斷網路，讓國人無法對外發聲、求救，也不管這會讓依賴網路的經濟，每小時損失高達 156 萬美元。

    ▋美國真的是救世主嗎？

    ​看到這裡，你可能以為美國是在維護國際正義，是伊朗的救世主。

    ​但其實，在地緣政治裡，每個國家的決定背後都存在各種利益的拉扯，美國也有明確的私心與戰略考量。

    ​① 維護美國在中東的經濟利益與能源安全。

    美國消除伊朗威脅等於保護了能源命脈，讓國際油價不被操控。

    ​② 轉移美國國內的政治爭議。

    ​美國憲法規定，只有國會可以宣誓開戰，但這場行動卻是領導者跳過程序直接下達命令。

    ​有人認為，這是為轉移國內焦點而發動的軍事大戲，正義名義下藏著政治意圖。

    ​③ 戰爭帶來的悲慘代價。

    ​ 美以聯軍飛彈雖然標榜精準打擊，但依然造成了許多無辜平民的傷亡。

    ​戰爭的苦果，往往是由最脆弱的人在承擔。那些站出來幫你的人，背後可能藏著更多的利益糾葛。

    ▋這場戰火給台灣我們的三堂生存課

    ​所以，我們該從這則新聞裡學到什麼？從公民與歷史課的觀點， 它帶給台灣的我們，3個非常重要的學習。

    ​① 國家的強大，來自政府是否真心照顧人民。

    ​伊朗領袖被殺死，人民卻在屋頂上慶祝，這說明了一個事實：一個國家能否團結強大，來自於政府是否真心照顧人民。

    ​②國際現實極端殘酷。

    ​大國會為了利益發動攻擊，也可能在利益消失時隨時轉身離開，這就是地緣政治。

    我們不能把安危完全寄託在別國的承諾上，而是要發展自己的經濟實力與防衛能力。

    ​只有讓自己在國際舞台上變得不可取代，才能在殘酷的博弈中找到生存的空間。

    ​③珍惜我們習以為常的民主與自由。

    在台灣，如果你對政府不滿，你可以在網路上大聲發言、可以合法上街抗議。

    最重要的是，我們可以透過投票來換掉不好的領導人，而且過程中不需要流血。

    ​自由就像空氣，你平時感覺不到它的重量，但當它消失時，每一口呼吸都會讓人窒息。

    ​我不是歷史、地緣政治專家，但我試著陪女兒，從複雜的國際新聞裡，看懂地緣政治的運作邏輯，更懂得珍惜自由與民主。

    ​因為，自由與民主，這從來都不是理所當然。


    失敗要趁早 - 張念慈

    失敗要趁早 - 張念慈

    資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

    #美國 #伊朗

    熱門文章

    小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
    hotNews__list__item--img

    不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
    hotNews__list__item--img

    2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
    hotNews__list__item--img

    劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
    往下滑看更多精彩文章
    蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉　陳其邁重回第三

    蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉　陳其邁重回第三

    2026-03-06 10:01 DailyView網路溫度計
    翻攝FB／盧秀燕、蔣萬安、陳其邁 Chen Chi-Mai
    翻攝FB／盧秀燕、蔣萬安、陳其邁 Chen Chi-Mai

    賴清德加持 vs. 國民黨的茶壺風暴？

    2026年2月份28天，適逢春節走春與燈會高峰，22位縣市首長在節慶紅利中卻面臨截然不同的輿情考驗。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2月份（2026/2/1～2/28）全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，持續由台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕佔據榜單前兩名，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳指出「盧秀燕聲量不如前一年，批綠火力一直不穩定，對於敏感議題不太表態，但蔣萬安就是直球對決。」資深媒體人邱明玉認為「蔣萬安最近的一舉一動，好像會變成另外一個國民黨共主的角色、領頭羊」。

    國民黨的台中市長接班人選未定，盧秀燕與鄭麗文的不同調，鈕則勳提醒「鄭麗文、江啟臣等中壯派的權力較勁，鄭麗文卡到主席的戰略地位，制度上某種程度讓江啟臣不舒服；國民黨內鬥的茶壺風暴，外界觀感其實很不好」，依照目前發展，民進黨在台北市、桃園市找不出強將，國民黨在新竹縣、彰化縣的選情可能面臨壓力，地方政治競局持續升溫。

    NO.10 徐榛蔚｜好評影響力2.44

    花蓮縣長徐榛蔚2月份深陷「美學災難」與「傅氏王朝」的雙重夾擊，2月7日開幕的花蓮太平洋燈會，其中一個裝置燈飾遭網友形容像「晾鹹魚」，相關討論迅速在社群擴散。官方表示近2000萬元經費包含策展、煙火、維護與AR科技等，並回應「尊重多元美感」，卻持續引發大量吐槽。臉書「我是花蓮人」留言區湧入批評聲浪：「想要拿碗稀飯來配」、「沒貼滿那對夫妻的照片怎麼會是主燈呢，這條鹹魚就先曬著吧」、「這下子全世界都知道花蓮魚了」、「富崑萁窮花蓮，不去花蓮觀光是對的」、「用腳支持花蓮，春節去花蓮走一走」。

    徐榛蔚與其丈夫立委傅崐萁的相關網路聲量3,535筆（占比49%），聲量最高點2月25日，脆友發文「一個我希望她編列重建預算，一個我希望他停止賣台，一個我希望她不要續當傀儡」，8100讚數、分享數599，湧入網友留言「現在這夫妻根本就沒來關心光復」、「為何沒人追300億去了哪」、「縣長姊姊加油」、「花蓮好山好水好人兒」。花蓮洪災與重建議題累積討論906筆，2026花蓮市長選舉相關聲量646筆，資深媒體人邱明玉認為：「反傅勢力能不能大集結，比如張峻、魏嘉賢兩人能不能結合，如果反傅勢力分裂，要扳倒傅家沒有那麼簡單。」

    NO.9 許淑華｜好評影響力2.38

    南投縣長許淑華的好評影響力最低，即便有全台首座「九九峰氦氣球樂園」試圖拉抬觀光形象（網路聲量690筆），仍難掩「名間鄉焚化爐」引爆的輿論焚風，相關聲量4,582筆（占比55%）。

    聲量最高點為2月2日，時代力量一篇短影音「你為什麼要把『名間茶農』逼到下跪求情？」迅速在社群擴散，網友呈現兩極反應「焚化爐不一定要在名間，哪裡比較適合呢」、「厭惡設施幾乎無解問題」、「其他縣市多半是蓋海邊，但南投就不靠海啊」、「家旁邊不能蓋焚化爐、核電廠，但我要便宜的電跟垃圾有地方燒」、「國土署：自己的大便自己收喔」、「不可能南投的垃圾全都送到外縣市燒吧」。鈕則勳教授分析指出，許淑華的形象定位非常清楚，學什麼像什麼，也有政治魅力，名間焚化爐這事件若沒有繼續延燒，將會是輕舟已過萬重山。

    NO.8 高虹安｜好評影響力2.51

    新竹市長高虹安的討論焦點持續集中於復職後的市政表現與2026選舉布局。新竹市政府宣布三年內還清68億元債務，民調相關討論聲量占比22%（6,138筆），2月6日有民調顯示高虹安支持度突破五成並大幅領先，網友討論「以後出事別再推給林智堅啊」、「身為一個新竹市長挖出真相是很正常的事」、「原來什麼都沒做也有5成滿意度」、「果然有錢人和你想的不一樣」、「就是喜歡她呀」。

    2026市長選舉相關聲量達3,914筆，顯示地方政治已提前升溫。外界認為國民黨可能採取「禮讓現任市長」策略，民進黨人選仍未確定，陽明交大教授林志潔被視為潛在人選，時代力量黨主席王婉諭也傳出有意參選。

    NO.7 陳光復｜好評影響力2.96

    澎湖縣長陳光復首度進榜，來自一場突發意外，大年初一（2月17日）陳光復出席春節活動，不慎踩空跌倒，昏迷送醫，消息曝光後迅速引發全台關注。當日相關聲量高達10,577筆，隔日仍有8,031筆，2月19日則維持3,013筆，後續數日討論度依然不低。熱門關鍵字包括「頭部重創」、「失去呼吸心跳」、「送醫搶救」、「恢復健康」等，重摔第12天，陳光復「已能睜眼、張嘴」的消息，網路上也出現大量祝福、祈禱聲音。

    NO.6 侯友宜｜好評影響力2.68

    新北市長侯友宜2月聲量明顯集中於2026新北市長選舉提前升溫，相關討論度高達14,816筆（占比41％），2月底台北市副市長李四川宣布請辭，代表國民黨投入新北市長選戰。這場選戰同時牽動多方勢力。民進黨派出立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌2月1日成立新北市競選總部，選情出現藍綠白三方角力的格局。隨著李四川確定投入，外界也開始討論侯友宜的角色定位，相關話題在政論節目與社群平台持續延燒，網友表示「票集中能看到團結一致的力量」、「最欣賞侯友宜做事的態度」、「實力講話的時代」、「最好的典範，勝利不用在我」。

    NO.5 張善政｜好評影響力2.71

    桃園市長張善政本次排名第五，焦點集中於2026桃園市長選舉布局，相關選情討論聲量達13,219筆（占比36％），聲量最高點2月26日社群討論「桃園選情下猛藥？ 傳賴清德欽點要派『他』來挑戰張善政」，網友留言「桃園非憨川莫屬」、「真是低估桃園人了」、「辭立委來桃園挑戰」、「應該叫林智堅」、「台灣選舉史以來最大得票數差距要出現囉！期待」。

    除了選舉議題，張善政在春節期間也積極參與地方活動，走春與新春拜年相關聲量約2,726筆，維持曝光度。

    NO.4 黃偉哲｜好評影響力2.64

    台南市長黃偉哲2月份的輿情走勢，多與台北市長蔣萬安提出的政策形成對照與延伸討論；延續1月份營養午餐免費政策議題，相關聲量7,442筆（占比20%），高點落於開學第一天2月23日聲量5,529筆，黃偉哲公開質疑全面免費營養午餐可能拖垮教育預算，，引發社群兩極討論，「那你跟牌幹嘛」、「這位是挺軍購可以犧牲學子福利囉」、「少子化成這樣了，現在是可以有多少教育預算」。

    第二高的話題是育兒減工時，相關網路聲量4,954筆，台南不跟進，黃偉哲回應若真的可行，乾脆提前在下午4點下班就好了。網友表示「你就宣布台南4點可下班」、「非常有魄力」、「反正這任做完就卸任了」、「這個立意很好，但公司是一個蘿蔔ㄧ個坑，誰來代替這個人」。

    NO.3 陳其邁｜好評影響力2.75

    翻攝FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

    高雄連續第三年舉辦的冬日遊樂園活動，結合「超人力霸王」主題，吸引超過700萬人次參觀，資深媒體人邱明玉分析高雄市長陳其邁「『城市外交』行銷得蠻好的，對他未來更上一層樓會蠻有幫助的！」

    2月榜單，陳其邁竄升至第三名，最多討論集中於2026市長選舉，相關聲量8,124筆（占比13%），鈕則勳教授分析「陳其邁唯一的壓力大概就是輔選賴瑞隆，高雄不能輸，陳其邁就有中央入場券！但賴瑞隆的政治魅力不夠，形象定位也不清楚，還有之前的小孩疑似校園霸凌衝突事件，對賴瑞隆是不利的刻板印象或破綻，柯志恩可能還有一搏的機會。」

    另一高點來自總統賴清德，2月18日公開點名陳其邁「不可能輕鬆太久」，鈕則勳教授對此解讀「會拉高陳其邁的政治行情」，邱明玉指出，陳其邁當過行政院副院長了，就看賴清德如何安排。隨著中央與地方政治布局逐漸浮現，陳其邁的人設也從地方首長要守住高雄基本盤，逐漸轉向民進黨內的重要接班戰力。

    NO.2 盧秀燕｜好評影響力2.64

    台中市政府提供

    台中市政府提供

    台中市長盧秀燕繼續維持榜單亞軍，如何在「安內」與「攘外」之間取得平衡。

    2026台中市長接班的「姐弟之爭」（楊瓊瓔、江啟臣），相關聲量高達12,461筆（占比14%），網友討論「只要把台中帶起來，市長沒功勞也有苦勞」、「讓中生代起來，台中需要茁壯」。國民黨內部的策略，主席鄭麗文與盧秀燕的時程不同調等之間的微妙角力，鈕則勳教授提醒「盧秀燕搞不定姊弟之爭的台中選局，侯友宜搞定了新北選局，又變成對照組，藍軍支持者的焦慮容易投射在盧秀燕身上，容易導致負面輿情。」

    另一個討論高點則是AIT處長谷立言半個月內三度訪問台中，被媒體形容為「三顧茅盧」，相關聲量達8,925筆，資深媒體人邱明玉表示「自從盧秀燕不接黨主席，又爆發豬瘟、禽流感，重挫她的政治聲望之後，沈潛了一陣子，訪美被視為她要復出的起手式。」鈕則勳教授則分析「做某種程度的焦點轉移，揮開搞不定的台中選局，藉由訪美這局重拾2028的手感，倘若外界有這樣的聯想，對盧秀燕是不利的；優先順序如果是先搞定台中姊弟之爭僵局，再去訪美，那個力道會完全不一樣。」邱明玉也補充：「對於解決自己的家務事，盧秀燕老是沒法拿出魄力，問鼎2028充滿坎坷。」

    NO.1 蔣萬安｜好評影響力 2.86

    台北市政府提供

    台北市政府提供

    台北市長蔣萬安2月25日宣布試辦全台首創「育兒減少工時」計畫，相關聲量達30,461筆（占比12%），網友留言「立意良善、配套措施不足！」「落實育嬰假比較重要」、「萬事起頭難」、「政策總預算550萬，能給幾個人用」。鈕則勳教授直指「蔣萬安的人設與政績都非常強，抗綠能量滿滿；加上生生喝鮮奶、免費營養午餐與父母提早下班一小時等暖心政策，人設剛柔並濟。」

    台北燈節則成為意識形態與公共政策的交鋒場，相關聲量21,720筆（占比9%）；上海燈區引發矮化質疑，台灣基進黨吳欣岱批「無菸燈會」應設吸菸區的言論更引發輿情炸裂，網友留言「3分鐘忍不了，大眾交通運輸工具都不用搭」、「哪個抽菸的人需要3分鐘抽1支？！」、「頭一次看有『醫生』公然挺吸菸的」、「我不希望我帶著小孩逛燈會還會吸到二手菸」。鈕則勳分析「綠軍對於圍蔣、打蔣或治蔣，其實沒有清晰的戰略章法，現在只有零星的炮火去打蔣」。

    二二八事件紀念日相關聲量7,866筆（占比3%），蔣萬安以市長身分致歉，前副總統呂秀蓮認為「綠營不該在只有民進黨執政時參加、不理會國民黨執政時舉辦的紀念活動，台灣應該要只論是非、不分顏色。」並認為蔣萬安表現非常誠懇，講的話也很有意義。網友表示「蔣萬安跟呂秀蓮的感言才是真正的愛台灣」、「法律上已經沒有父債子還這回事了不是嗎」。鈕則勳教授分析「無論是儀態、論述，腰能彎得多低，他就彎多低，審慎看待這個弱勢點，我相信蔣萬安會去做很多議題管理、沙盤推演。」

    資深媒體人邱明玉直言「藍營似乎開始有人把下一波2028的希望都放在蔣萬安身上，再加上民進黨在台北市沒辦法牽制他，讓蔣萬安變成當年韓國瑜的角色，看起來鋒頭很健」，蔣萬安持續蟬聯冠軍，整體輿論呈現「高曝光、兩極評價」的態勢。

    分析說明

    本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年2月1日至2月28日。

    《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

    本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

    〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

    《網路溫度計DailyView》

    看更多網路溫度計文章
    2026年1月十大縣市首長一次看！蔣萬安好評影響力3連霸　誰陷入治理風暴？
    12月縣市首長聲量TOP 10　停水、治安、食安、預算爭議全上榜
    10月縣市長聲量TOP 10洗牌？蔣萬安重回好評影響力第一
    年度十大政治新聞揭曉！大罷免年「這四項」兩岸議題入榜
    8月十大縣市長聲量榜揭曉！「她」同時奪下聲量、好評雙冠王

    #花蓮 #徐榛蔚 #蔣萬安

    熱門文章

    小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
    hotNews__list__item--img

    不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
    hotNews__list__item--img

    2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
    hotNews__list__item--img

    劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
    往下滑看更多精彩文章
    長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

    長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

    2026-02-21 09:46 女子漾／編輯許智捷
    長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
    長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

    隨著物價上漲，政府同步調整國民年金給付金額。勞動部勞工保險局宣布，自今年1月1日起調高國民年金「月投保金額」，相關年金給付也隨之增加。勞保局指出，調整後的老年年金，最快將於2月底入帳，符合條件者每月最多可領6107元，且無須另外提出申請。

    圖片來源：Getty Images
    圖片來源：Getty Images

    國保月投保金額調高　給付同步增加

    勞保局表示，為因應物價指數變動、保障被保險人基本生活，自1月1日起，國民年金月投保金額由原本的1萬9761元，調整為2萬1103元。凡是以月投保金額計算的各項給付，包括老年年金、身心障礙年金、遺屬年金與喪葬給付，均會同步調高。

    圖片來源：勞動部
    圖片來源：勞動部

    年資15年試算　A式最多可領6107元

    以「按月領取國民年金老年年金」為例，勞保局說明，若被保險人國保年資為15年，選擇A式計算，每月可領6107元，較調整前增加約131元；若選擇B式計算，則每月可領4115元，增加約262元。實際領取金額仍會依個人年資長短與選擇的計算方式而有所不同，年資愈長，給付金額也會愈高。

    計算公式（A式）： (月投保金額 × 保險年資 × 0.65%) + 4,049元
    試算（以15年年資為例）：(21,103 × 15 × 0.65%) + 4,049 ≈ 2,058 + 4,049 = 6,107元 (註：比調整前約增加了 131元)

    2月底入帳　已在領者免再申請

    勞保局指出，國民年金屬於「次月底」發放制度，1月調整後的年金給付，將由勞保局主動重新核算，並於2月26日左右匯入請領人帳戶。已經在領取老年年金的民眾，不需要重新申請，款項會自動調整後入帳。

    圖片來源：Getty Images
    圖片來源：Getty Images

    年滿65歲即可請領　年資長短不設限

    勞保局也補充說明，只要曾參加國民年金保險、並依法繳納保險費，於年滿65歲時，不論國保年資有幾年，都可以請領國民年金老年年金給付。國民年金主要保障未參加勞保、公教保、軍保或農保期間的民眾，是國人退休後的重要基礎保障之一。

    編輯推薦

    ｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
    YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
    Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
    IG：https://www.instagram.com/udnGpower

    #給付 #保險 #勞保局 #國民年金 #月投保金額

    熱門文章

    小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
    hotNews__list__item--img

    不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
    hotNews__list__item--img

    2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
    hotNews__list__item--img

    劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
    往下滑看更多精彩文章
    狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

    狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

    2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
    狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
    狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty

    當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

    圖片來源：Getty
    圖片來源：Getty

    編輯推薦

    男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

    泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

    在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

    圖片來源：Getty
    圖片來源：Getty

    潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

    不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

    醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

    換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

    醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

    什麼是「強迫性性行為」？

    又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

    醫師點出三大可能原因

    針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

    1.神經與精神因素

    有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

    圖片來源：Getty
    圖片來源：Getty

    2.身體疾病影響

    例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

    3.藥物或物質影響

    有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

    圖片來源：Getty
    圖片來源：Getty

    治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

    潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

    醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

    ｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
    YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
    Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
    IG：https://www.instagram.com/udnGpower

    #身體 #性行為

    熱門文章

    小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
    hotNews__list__item--img

    不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
    hotNews__list__item--img

    2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
    hotNews__list__item--img

    劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
    往下滑看更多精彩文章
    錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

    錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

    2026-02-11 12:16 女子漾／編輯許智捷
    錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
    錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

    農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

    圖片來源：Getty Images
    圖片來源：Getty Images

    命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

    5 種顏色 補齊五行財氣

    湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

    圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
    圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

    若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

    選對時間 把錢「過香火」

    完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

    圖片來源：unsplash
    圖片來源：unsplash

    過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

    不同身分擺放位置也不同

    對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

    換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

    有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

    圖片來源：浮水印
    圖片來源：浮水印

    他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

    編輯推薦

    ｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
    YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
    Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
    IG：https://www.instagram.com/udnGpower

    #財神 #新鈔 #錢母 #2026馬年

    熱門文章

    小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
    hotNews__list__item--img

    不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
    hotNews__list__item--img

    2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
    hotNews__list__item--img

    ❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
    hotNews__list__item--img

    劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

    最新文章

    熱水洗臉超舒服？肌膚屏障可能正一點一滴流失

    熱水洗臉超舒服？肌膚屏障可能正一點一滴流失
    潮健康 2026.03.07 7
    開工腦袋慢半拍？職場族群常見「長假收縮壓」　專注力與頭部舒壓成調整關鍵

    開工腦袋慢半拍？職場族群常見「長假收縮壓」　專注力與頭部舒壓成調整關鍵

    #上班族 #行動裝置 #工作壓力

    潮健康 2026.03.07 7
    落髮不只是外觀問題！醫師解析嚴重落髮原因與治療新趨勢

    落髮不只是外觀問題！醫師解析嚴重落髮原因與治療新趨勢

    #皮膚 #年齡 #習慣

    潮健康 2026.03.07 9
    法規一次懂！保養品不是藥卻可能影響健康？ 

    法規一次懂！保養品不是藥卻可能影響健康？ 

    #保養品 #消費者 #核心

    潮健康 2026.03.07 6
    年輕男性性喚起反應為何特別明顯？從神經、血管到荷爾蒙解析生理機制

    年輕男性性喚起反應為何特別明顯？從神經、血管到荷爾蒙解析生理機制

    #男性 #血管 #身體

    潮健康 2026.03.07 8
    手腳老是冰冷，冬天更是「雪上加霜」？六種手腳冰冷改善方式一次看

    手腳老是冰冷，冬天更是「雪上加霜」？六種手腳冰冷改善方式一次看

    #網路聲量 #食物 #網友

    Social Lab社群實驗室 2026.03.06 13
    吃黑巧克力減少「腦霧」症狀？ 日研究實測：決策速度明顯變快，1天然物質是關鍵

    吃黑巧克力減少「腦霧」症狀？ 日研究實測：決策速度明顯變快，1天然物質是關鍵

    #黑巧克力

    潮健康 2026.03.06 19
    寫作不是靈感問題，而是能量管理

    寫作不是靈感問題，而是能量管理

    #小說 #專注力

    梅洛琳 2026.03.06 11
    骨質疏鬆吃什麼？營養師曝30種強健骨骼食物＋3大飲食禁忌

    骨質疏鬆吃什麼？營養師曝30種強健骨骼食物＋3大飲食禁忌
    潮健康 2026.03.06 17
    新學期開始 孩子面臨呼吸道症狀高峰

    新學期開始 孩子面臨呼吸道症狀高峰

    #校園 #身體

    潮健康 2026.03.06 12
    18+