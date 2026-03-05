2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」 醫：恐是疾病警訊
當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。
男子一天射精十多次 身體出現明顯傷害
泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。
在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。
潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。
不是慾望旺盛 可能是「強迫性性行為」
醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。
換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。
醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。
什麼是「強迫性性行為」？
又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。
醫師點出三大可能原因
針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。
1.神經與精神因素
有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。
2.身體疾病影響
例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。
3.藥物或物質影響
有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。
治療需身心並行 目標是恢復生活節奏
潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。
醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。
