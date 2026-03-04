2026-03-04 23:08 Chelsea
【關於獨處這件事】：停止無效的生活更新，你需要的是一場「核心硬體」的升級
"Are we out of the woods yet? Are we in the clear yet?" ——《Out Of The Woods by Taylor Swift》
當一個人沉靜在沒有他人環繞的狹小空間時，世界會突然因為心中的雜音，而變得擁擠且窒息。
在那樣的真空裡，腦中會不斷閃爍著無數的would have、could have，以及should have。
•Would I havebeen in a better place if I had said the words? （如果當時我勇敢說出了那些話，現在是不是會待在一個更好的地方？）
•Could I havebecome a nicer person if I had done the tasks? （如果當時我完成了那些該做的事，是不是就能成為一個更體面的人？）
•Should I haveresponded differently if I had wished for a better place? （如果我真的渴望更好的遠方，當時是不是應該做出不一樣的回應，好讓自己更有本錢做夢？）
相反地，當一個人圍繞在人山人海、五光十色的世界時，再沉重的石頭似乎都能瞬間化為晶瑩剔透的彈珠，碰撞著原本平淡如水的人生。
就在那個瞬間，煩惱好像解決了，心結也化開了。多麼逍遙自在，多麼無拘無束。
但天下無不散的宴席，世界也沒有永無止境的歡樂。
每個人必定會在某個時刻，第一次體會到無常，意識到時間有限，甚至明白何謂死亡。從那一刻開始，我們注定要帶著這份遺憾，努力過好生活。
然而，再多的歡笑也壓不住根源的悲傷，再華麗的「生活更新」，終究還是要回歸憂鬱的「原廠設定」。
更新之所以無效，是因為硬體沒有跟著升級。
當核心價值沒有跟著成長，你只是在用漂亮的新軟體，加速燃燒那台老舊疲憊的硬體。
結果是：逃避的人依舊在逃避，焦慮的人依舊在焦慮。
手機大廠每年都會定期推出新機，我們也應該透過「獨處」來研發自己的新硬體：
•透過獨處，勇敢正視心中的恐懼。
•透過獨處，放心釋放積壓的怒火。
•透過獨處，仔細計算人生的機會成本。
•透過獨處，允許自己徹底感性一回。
•透過獨處，平靜地告訴自己：這就是人生。
惟有學會獨處，你才有足夠的彈性與基礎，去接受人生的更新與維護。
