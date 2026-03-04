讀私校真的比較好嗎？給正在猶豫是否把孩子送私中的你：私中學費？怎麼準備？

最近是很多私校的報名截止日，收到超多家長私訊，問我怎麼準備考試？猶豫究竟要不要讓孩子報考？

我想整理一下自己私校家長一年半的心得，也參考了公開資訊其他私校的學費、考試方向，給在猶豫的家長一點參考基準。

▋私中考什麼？

多數的私中必定會考的就是國文、數學、英文三科，考試範圍多鎖定在五、六年級的範圍。

所以，如果想輕鬆準備，就是請孩子在小五、小六時認真讀好課內書，並想辦法達到精熟，可以省下許多補習費。

部分學校會加考自然、社會，如果一次要報考好幾間私中，記得看清楚招生簡章，才不會準備錯方向。

大多科目為解省時間，都是採取紙筆測驗，以畫答案卡方式進行，但也有的學校會加考英語聽力測驗。

​如果你屬意的學校強調聽力，最好讓孩子提早適應英聽環境。

我的女兒國小念公立學校，國小生活過得輕鬆又愉悅。但她小一到小五在全美語補習班就讀，練就英文聽說好能力；小五下學期為了考公立學校資優班，才開始補自然補強做實驗能力。

因為當初不是為了考私中而準備，所以小六上才臨時準備考私中，有點措手不及。後來女兒私中入學成績受惠於英語、國文高分來拉抬，但還好總分依然在前段班。

建議大家如果想考私中，可以在小四就先做好規劃。

▋一定要考試才能進入私中嗎？

有些學校會開放多元入學，審查資料包含 5、6 年級學期成績單、4 至 6 年級的競賽成果、檢定證書、特殊表現及其他佐證資料。

不用考試看起來好像比較輕鬆？錯。

在多元入學階段入學的，基本上都是菁英中的菁英，是學校未來重點栽培、作為招生宣傳的對象。​

這些孩子有的是全國數學競賽冠軍、有的是代表台灣參賽的科學領域選手。

更多人小一就開始準備考私中，家長花大錢請一對一家教、資優名師來指導。​

當然，如果你的孩子原本就天資聰穎、非常優秀，或是你的家庭環境可以有辦法提早栽培孩子，多元入學會是很棒的選擇。

▋有學校說抽籤入學，還要準備學科嗎？​

不論是私立或是公立國中，其實現在都不能夠能力分班，所以很多學校會以抽籤等方式，來決定考生能否入學。​

但千萬不要看到抽籤憑機運，就放心不準備考試，這都是假的。​

學校還是要入學考試，會設定最低基本入學分數門檻，再搭配抽籤，幸運抽中的考生也不要覺得一定能入學。

因為如果孩子的入學考試成績太差，就算抽籤抽中了入校，在這所學校也會讀得非常痛苦，覺得跟不上最後喪失學習動力。

私中進度、教學方式和一般公立學校不一樣，如果進私中就讀後不適應再回到公立，很多孩子會更不適應。

所以學校在確認抽籤名單時，都會搭配成績來和家長溝通，大多數的家長在這一關就會主動放棄。

所以為了確保能順利入學，還是好好準備考試最扎實。

▋私中學費要準備多少錢？

我自己每學期要幫女兒繳約3萬元學費+3萬元雜費，午餐另外算，交通車因為自己接送省下來。

如果要參加晚自習會依天數額外計費；想額外參加學校寒暑主題營隊，又要再噴10幾萬。

不同私校計費標準、額外活動不一，但一年準備20萬到100萬是保險的估計值。

很多人會覺得這個價格其實算划算，因為少了補習費。​

但我要說，私校學生依然會補習，所以補習費不會比較省，而且會更貴。

因為私校進度跟公立學校不一樣，必須另外選擇專門為私校準備的補習班。

▋到底該不該考私校？​

我自己的結論是：要去考私校，但要不要去就讀請和孩子做決定。

女兒是在小六上學期，我們才決定讓她去考私校。

我們花了一個禮拜討論、思考，讓她想想就讀的好處、壞處，而且絕對尊重她的決定。

最後，她自己點頭要報考，所以準備過程也才心甘情願。

因為確定要報考私中了，所以女兒在課業上會開始專注、認真，我覺得這是很棒的收穫。

就算之後沒有考上私中，實力也會比原本的好很多。

​所以如果你的孩子不排斥考私校，我很建議以「要考私中」的前提，來準備小五、小六的課業。

​至於考上以後呢？要不要去念？我建議可以跟孩子一起討論：

1. 可以承受高度競爭的環境嗎？分數、排名幾乎全都露，可以忍受嗎？

2. 同學程度差不多，在班上可能排名落後，但跟其他同儕比其實是領先的，可以接受嗎？

3. 休息時間被壓縮，課業壓力逼很緊，願意犧牲嗎？

​很多父母覺得，孩子就是要逼才會進步，但其實每年私中唸到一半就離開而一蹶不振的學生也很多。

​我認為，和孩子好好溝通，彼此有共同的方向，不論要不要唸私中，知道接下來該怎麼努力、會有那些好處、壞處，才是關鍵。

▋私中真的比公立學校好嗎？









​我的很多親戚、朋友都是公立學校的老師，公立師資其實真的很優秀。

​所以我不覺得，私中真的比公立學校來得好。我也相信，自律的孩子在公立學校一樣可以拿到好成績。

​所以，我們該思考的，不是公立和私中誰比較好？而是該思考「我的孩子適合念公立還是私中？」

​像我當初會讓孩子唸私中，是因為女兒容易被身旁的朋友狀況影響，所以我們討論後，她希望可以多接觸認真的同儕，這群同儕也會有認真教養的家長。

​最後，到底該不該唸私中？其實答案很簡單：

​最適合你家孩子的那一所學校，就是最好的學校。