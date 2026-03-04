強化校園聽覺照顧鏈 華科搓手聽篩 前端支持兒童聽力保健

想像一個畫面。如果你今天打開電視，看到新聞快訊，統治國家快40年的我國領袖被其他國家炸死，你應該會悲痛萬分、憤慨激昂吧？

但當美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼，伊朗民眾竟全衝到街上開心跳舞、狂按喇叭、放煙火慶祝，在火光中高喊著自由。

​這背後到底累積了多少絕望，才會讓炸彈的爆炸聲聽起來像慶典的樂音？

​今天這則國際新聞，我想陪念國中的女兒看懂，了解地緣政治，所以我寫了一篇女兒看得懂的整理文，也分享給你。

▋為什麼美國與以色列要攻打伊朗？

你可以把這件事想像成，社區裡有一個常常惹事、甚至正在偷偷製作危險爆裂物的惡鄰居。

美國和以色列決定發動這場軍事行動，主要有3個原因。​

第一， 伊朗正在加速製造核子武器。

美國情報單位透過精密監測發現，伊朗已經囤積大量的高濃縮鈾，在技術上，隨時都有可能製造出毀滅性的核武。

一旦讓這個極端政權擁有核彈，整個世界都會陷入無法控制的災難。

第二， 伊朗擁有多達數千枚飛彈。

​美國掌握的資訊顯示，伊朗正準備利用這些飛彈，發動先發制人的大規模攻擊。

​為減少士兵與盟邦可能面臨的慘重傷亡，美方決定在對方發射前，先摧毀對方的指揮中心。

​第三， 伊朗政府長期花費數億美元資助海外的武裝組織。

​伊朗花了天文數字，要這些代理組織搞破壞、發動恐怖活動，美、以希望徹底摧毀這個恐怖網絡。

​▋一個殺死孩子還要父母買單的政府

​為什麼自己國家領袖被殺死，國人卻要放煙火慶祝？

​想像一下，如果這個領袖是爸爸，他對自己的孩子，比對敵人還要惡毒，那麼當這個爸爸倒下時，孩子是不會流淚的。

​對許多伊朗人來說，哈米尼政權就是一個長期家暴的父親。

​激怒人民的重要事件有三，

​第一， 殺害超過 36,500 人的一月大屠殺。

​空襲發生的一個多月前，伊朗因為經濟爛到極點而爆發全國大抗議。

結果？哈米尼要軍隊對手無寸鐵的平民開槍，衝進醫院射殺正在哀悼的家屬。

​短短幾天內，估計有高達 3萬6千人遭到屠殺，超過 5萬3千人被逮捕入獄。

​最可惡的是，父母要領回孩子的遺體時，必須要先付1700美元殺死他們孩子的「子彈費」，才可以領回遺體。

​第二， 是經濟徹底崩潰，連買麵包都沒辦法。

​伊朗明明是個產石油的富裕國家，但政府把錢都拿去國外打仗和發展核武。

​2026 年初，伊朗貨幣狂貶至 150 萬里亞爾才能兌換 1 美元，創下歷史新低。

通貨膨脹率高到驚人，人民要靠別人代墊錢，才能勉強從麵包店拿走幾塊乾癟的麵包。

​第三， 是連穿衣服的自由都沒有，政府隨時都可以孤立你。

在台灣，你可能只會抱怨學校管服裝儀容很煩。

​在伊朗，女生如果出門頭巾沒有包好，是會被警察抓走甚至打死的，2022 年就有一位年輕女孩因此喪命。

​政府還常常切斷網路，讓國人無法對外發聲、求救，也不管這會讓依賴網路的經濟，每小時損失高達 156 萬美元。

​▋美國真的是救世主嗎？

​看到這裡，你可能以為美國是在維護國際正義，是伊朗的救世主。

​但其實，在地緣政治裡，每個國家的決定背後都存在各種利益的拉扯，美國也有明確的私心與戰略考量。

​① 維護美國在中東的經濟利益與能源安全。

美國消除伊朗威脅等於保護了能源命脈，讓國際油價不被操控。

​② 轉移美國國內的政治爭議。

​美國憲法規定，只有國會可以宣誓開戰，但這場行動卻是領導者跳過程序直接下達命令。

​有人認為，這是為轉移國內焦點而發動的軍事大戲，正義名義下藏著政治意圖。

​③ 戰爭帶來的悲慘代價。

​ 美以聯軍飛彈雖然標榜精準打擊，但依然造成了許多無辜平民的傷亡。

​戰爭的苦果，往往是由最脆弱的人在承擔。那些站出來幫你的人，背後可能藏著更多的利益糾葛。

​▋這場戰火給台灣我們的三堂生存課

​所以，我們該從這則新聞裡學到什麼？從公民與歷史課的觀點， 它帶給台灣的我們，3個非常重要的學習。

​① 國家的強大，來自政府是否真心照顧人民。

​伊朗領袖被殺死，人民卻在屋頂上慶祝，這說明了一個事實：一個國家能否團結強大，來自於政府是否真心照顧人民。

​②國際現實極端殘酷。

​大國會為了利益發動攻擊，也可能在利益消失時隨時轉身離開，這就是地緣政治。

我們不能把安危完全寄託在別國的承諾上，而是要發展自己的經濟實力與防衛能力。

​只有讓自己在國際舞台上變得不可取代，才能在殘酷的博弈中找到生存的空間。

​③珍惜我們習以為常的民主與自由。

在台灣，如果你對政府不滿，你可以在網路上大聲發言、可以合法上街抗議。

最重要的是，我們可以透過投票來換掉不好的領導人，而且過程中不需要流血。

​自由就像空氣，你平時感覺不到它的重量，但當它消失時，每一口呼吸都會讓人窒息。

​我不是歷史、地緣政治專家，但我試著陪女兒，從複雜的國際新聞裡，看懂地緣政治的運作邏輯，更懂得珍惜自由與民主。

​因為，自由與民主，這從來都不是理所當然。