強化校園聽覺照顧鏈 華科搓手聽篩 前端支持兒童聽力保健
3月3日是世界聽力日，華科慈善基金會呼應世界衛生組織（WHO）2026世界聽力日主題「From communities to classrooms: hearing care for all children（從社區到教室，讓每一個孩子都能獲得聽力照顧）」，與桃園市平鎮區南勢國民小學共同完成「33愛耳，健康聽力保健GO」計畫，並於昨（3）日發布『守護聽力，校園同行』-「華科搓手聽篩法」執行成果。
本次共1507名國小學童與家長參與前端聽力篩檢，其中5名學童先前於既有校園健檢流程中未被提示異常，此次透過增補的前端聽力篩檢進一步辦識出警訊；後續已完成專業評估，確認存在不同程度的聽覺問題。成果顯示若在既有流程基礎上增補更貼近教室情境的前端辨識工具與轉介銜接，可更早接住孩子在學習現場的真實需求，讓支持更快到位。
WHO關注兒童聽覺照顧，專家指出：孩子在教室需要的不只「聽得到」更要「聽得清」
WHO指出，全球約有9,000萬名5–19歲兒童與青少年受到聽力問題影響，若未及早發現與適當照顧，可能影響語言、學習與社會發展。華科慈善基金會長期投入聽覺健康推廣與照顧，觀察到校園場域中，孩子的聽覺需求常以「教室情境」最先被看見：在噪音、距離、多聲源等狀況下，即使在安靜環境看似能聽到，仍可能出現「聽得到卻聽不清」、指令接收困難、學習表現起伏或社交挫折等狀況。
馬偕醫學大學聽語系林鴻清教授指出，健康的聽力對學童在校園學習、社交是一關鍵感官能力，即使輕度、單側聽損、以及聽覺處理困難，可能讓孩子在安靜環境看似正常，卻可能在課堂指令與同儕互動中聆聽較吃力，影響專注度與學習成效。林鴻清教授進一步建議，校園除了現行健檢流程外，應增補前端警訊辨識工具並建立轉介與回饋機制，才能及早介入、避免學習挫折累積，以此將更有助於孩子在學習歷程中獲得及時支持。
「華科搓手聽篩法」：呼應WHO「從社區到教室」的早期辨識與照顧銜接
華科慈善基金會發布『守護聽力，校園同行』計畫及成果，理念呼應WHO倡議的核心方向：預防可避免的兒童聽覺問題，以及在校園與社區中及早發現、及早介入。華科慈善基金會黃詠耀主任說明，「華科搓手聽篩法」定位為前端警訊辨識工具，不以診斷為目的；其價值在於「低門檻、可快速執行、貼近生活與教室情境」，協助老師、家長與第一線人員在孩子尚未被醫療系統接手前，先看見可能的異常徵象。若出現警訊，再依轉介與回饋機制銜接後續專業評估與資源，並將建議回饋至教室支持策略（如座位與溝通方式調整、指令呈現方式、噪音管理與學習支持等），以「不漏接」為目標，讓孩子更早獲得理解與支持。
華科慈善基金會倡議：強化校園聽覺照顧鏈，讓支持更早到位
華科慈善基金會執行長林龍森表示，WHO已明確指出學校與社區是守護兒童聽覺健康的重要入口，華科基金會呼應WHO 2026倡議並強化校園聽覺照顧鏈。建議可優先推進三項方向：
- 在既有校園健康管理基礎上，納入前端且貼近教室情境的輔助辨識工具，提升早期看見需求的能力。
- 建立校園—家長—專業評估的轉介與回饋機制，確保「看見」能銜接到「評估」與「教室支持」。
- 強化第一線聽覺照顧識能（教師、校護、家長），讓辨識警訊、溝通支持與學習環境調整成為可落地的日常做法。
華科慈善基金會將持續校園聽覺照顧與推廣，蒐集實證、分享案例，並期能與政策單位展開更深化對話，共同實踐WHO所倡議的願景——讓每一個孩子都能真正「聽得清、學得好」。
延伸支持：聽障學生學習資源不中斷
華科慈善基金會頒發聽障學生獎學金，今年邁入第10年，頒發總獎金近200萬元。114年度聽障學生獎學金再頒出高中組6名、大專組6名、研究組3名，頒獎典禮定於今(115)年3月21日舉行，歡迎各界前往觀禮，獲獎名單已公告於華科慈善基金會官方網站。華科慈善基金會另外也提供大專學生課程聽打時數申請，讓聽障大專學生課堂學習更順利，申請辦法請洽華科慈善基金會官網。
