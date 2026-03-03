2026-03-03 17:46 女子漾／編輯許智捷
3月3日元宵節到！小孟老師提醒「15大禁忌」吃湯圓時千萬別做這件事，小心把福氣送走
3月3日迎來元宵節，不只賞花燈、吃湯圓熱鬧滾滾，在民俗說法中，這一天更是「天官大帝聖誕」，象徵賜福與轉運的重要日子。塔羅老師小孟在社群整理出元宵節15項民間禁忌，從借錢、剪髮到穿著顏色都有講究。
以下整理小孟老師提及的15項傳統說法，帶你一次看懂。
1.不借錢
民間認為元宵節借錢，象徵把自己的好運與財氣借給別人，容易「財運外流」。
2.不逗弄小鳥
傳說元宵節起源與玉皇大帝神鳥有關，過去獵人誤射神鳥，引來天火懲罰，因此元宵當天忌諱逗弄鳥類，以示敬意。
3.不吵架
元宵為天官大帝生日，象徵賜福日子，當天家人朋友不宜爭吵，以免觸怒神明。
4.不剪髮、不洗髮
「髮」諧音「發」，剪髮象徵剪掉財氣；洗頭則被解讀為把財運洗走。
5.不殺生
天官大帝為福星代表，賜福之日忌殺生，避免影響福報。
6.不搬家
傳統認為搬家會把福氣搬走，影響來年運勢。
7.不敲打房屋
敲敲打打被解讀為把財氣與福氣「敲掉」，因此避免動土或修繕。
8.少往海邊、避免見血
相傳元宵亦為臨水夫人千秋，因其曾入水抗妖受傷，民間延伸為避免接觸尖銳物品或見血。
9.米缸不見底
米象徵糧食與財富，見底被視為斷炊之兆。
10.不弄破衣物
衣物破損象徵「財破」，當天宜整潔完整。
11.不穿黑白
黑白色在傳統文化中帶有喪事或不吉意涵，部分長輩忌諱在喜慶日穿著。
12.家中不宜昏暗
元宵節點燈習俗源於祈福避災，家裡明亮象徵前途光明。
13.燈籠不對鏡
鏡子屬陰，民俗說法認為燈籠放在鏡前有「為亡靈引路」之意。
14.吃湯圓不敲碗
古時乞丐才會敲碗，敲碗被解讀為討飯之象，也有說法認為夜間敲碗會招來「好兄弟」。
15.不吃太冰
民間流傳寒單爺怕冷，寒單爺亦被視為武財神之一，因此避免過寒食物象徵守住財運。
民俗說法僅供參考，切勿過於迷信
