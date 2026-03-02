2026-03-02 13:31 潮健康
開工第一週怎麼調整？三個方法幫身體回穩
連假結束後的第一個早晨，覺得特別沉重，其實很正常。作息改變、活動量落差、氣溫變化，都需要時間適應。與其逼自己立刻恢復高效率，不如用幾個簡單做法，幫身體慢慢找回穩定。
圖說：彈性貼合的發熱衣，久坐伸展也自在不卡。
方法一：早晨暖開身體，不急著衝
假期間晚睡晚起，生理時鐘自然往後延。開工第一週可以提早10分鐘起床，做幾個簡單伸展或在室內走動，讓身體先暖開再出門，而不是匆忙衝出家門。
通勤時常在冷風與空調間來回轉換，貼身層若能維持乾爽與溫暖，體感就不會忽冷忽熱。發熱衣與發熱褲此時的重點不是加厚，而是穩定溫度，讓移動與靜止之間不產生明顯落差。外出搭配衝鋒衣或輕羽絨外套，減少冷風直接灌入，清晨通勤會輕鬆許多。
方法二：久坐之間，給身體一點活動空間
假期活動量高，開工後突然長時間坐著，肌肉容易緊繃。可以設定提醒，每小時起身兩分鐘，到茶水間走走、伸展肩頸與腿部，讓血液循環維持順暢。
若辦公室冷氣偏強，下肢容易感到冰冷。此時加上一層發熱褲，避免膝蓋與腿部長時間處於偏冷狀態，身體較不會在下午開始出現沉重感。當溫度穩定、活動不中斷，專注力也會更持續。
方法三：晚上提前收心，讓睡眠修復
開工第一週真正的關鍵，其實在夜晚。睡前半小時降低燈光亮度、減少滑手機時間，讓神經系統慢慢放鬆；洗澡後若雙腳仍偏冷，可穿上羊毛襪幫助回暖，讓身體更快進入休息狀態。若室內溫度偏低，維持適度保暖，能減少半夜醒來的機率。當夜晚休息品質穩定，隔天早晨自然不再那麼沉重。
讓穿著成為日常調整的一部分
開工不是衝刺，而是重新適應。當衣物能在不增加厚重感的情況下維持溫暖，冷熱轉換就不會那麼明顯，久坐時也較不容易一陣一陣感到寒意。
像不少人會在開工初期選擇穿著發熱衣作為貼身層，讓通勤、辦公與夜間休息之間的溫度變化更平順。WIWI發熱衣常被視為日常保暖選項之一，在維持輕盈感受的同時，減少忽冷忽熱帶來的不適。
連假結束，給身體三到五天時間，比強行「滿血復活」更有效。當早晨暖開、白天有活動、夜晚睡得好，精神與效率自然會慢慢回到軌道。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
原文出處：開工第一週怎麼調整？三個方法幫身體回穩