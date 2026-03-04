2026-03-04 19:02 潮健康
假期結束後疲倦不堪？專家推薦深壓覺與光線管理
農曆年節連續假期結束，許多民眾返回工作崗位或開學後，普遍感到精神不濟、注意力渙散、情緒低落，甚至出現睡眠障礙、食慾改變等症狀，這些都是典型的「收假症候群」表現，這不僅是心理上的「不想上班上課」，更深層的原因在於假期間不規律的生活作息，打亂了人體內的生理時鐘與神經系統平衡。要有效調整，可從管理兩大關鍵感覺系統著手：深壓覺與光線管理。
生理時鐘失調是核心問題
收假症候群在醫學上常被視為一種輕微的晝夜節律失調。我們的生理時鐘，主要受位於下視丘的視交叉上核調控，其最重要的校時因子就是「光線」。連續假期中，晚睡晚起、日夜顛倒的作息，使得大腦接收光線的時間與強度完全改變，導致褪黑激素分泌時序混亂，進而影響睡眠品質與白天的清醒度。
當我們熬夜時，即使白天補眠，所接觸的光線環境與正常日間不同，生理時鐘會不斷收到錯誤訊號。開工後要強迫自己恢復早起，身體自然會產生抗拒反應，出現類似輕微時差的症狀。
深壓覺：穩定身心的隱形推手
除了光線調節外，深壓覺對於睡眠品質也有顯著幫助。所謂的「深壓覺 (Deep Pressure Stimulation)」，是透過我們皮膚、肌肉與關節的感受器，觸發本體感覺 (Proprioception) 的能力。當我們處於均勻、溫和的物理包覆中時，這種感知會向大腦傳遞「安全」的訊號，有助於啟動副交感神經系統，讓身體從收假焦慮切換到休養模式。
重力毯即是以此原理設計的產品。根據《BMC Psychiatry》期刊的研究顯示，使用重力毯提升睡眠品質的實際效用。這種「模擬擁抱」的感受能有效降低體內皮質醇（壓力荷爾蒙）濃度，同時促進血清素的分泌。血清素不僅能幫助心情愉悅，更是合成褪黑激素、誘導深層睡眠的關鍵物質。透過神經化學環境的重整，能讓大腦更平穩地進入修復狀態。
實用行動指南：雙管齊下重置生理節律
要有效對抗收假症候群，可同時從光線管理與深壓覺刺激兩方面著手，以下提供具體可執行的建議：
1. 光線管理策略：
晨間光照：起床後第一小時內，盡量接觸自然光至少30分鐘。若天氣不佳，可使用亮度足夠的檯燈或光療燈。
避免夜間藍光：睡前一至兩小時，減少使用手機、電腦等3C產品。必要時可開啟裝置的夜間模式或配戴防藍光眼鏡。
固定睡眠時間：即使在假期末段，也應嘗試逐步調整就寢與起床時間，每天調整30分鐘，逐步回歸正常作息。
2. 伸展和深壓覺策略：
建立晨間儀式：起床後進行簡單的伸展、原地踏步或整理床鋪，給予身體「一天開始」的明確開機訊號。
規律小活動：工作中每小時起身活動2-5分鐘，進行深呼吸、肩頸伸展或短距離步行。這些微小的姿勢改變能持續提供穩定的本體感覺回饋。下班後進行散步、瑜伽、太極等溫和運動，避免睡前進行劇烈運動。
深壓覺安定感：尋求如同擁抱般能提供均勻、溫和深層壓力感的物品，有助於安定神經系統。這類產品透過模擬被擁抱的感覺，可能幫助使用者減輕焦慮，更快進入放鬆狀態，為良好睡眠創造條件。
綜合性的調適建議
調整生理時鐘並非一蹴可幾，通常人體每天只能調整約一小時的時差。因此，若假期作息混亂嚴重，不必強迫自己第一天就達到完美狀態，這反而會造成「睡眠焦慮」。
建議民眾保持平常心，善用早晨光照喚醒大腦，搭配規律運動來累積「睡眠驅力」，夜間再利用深壓覺與舒適寢具安撫神經，更能有效地重建健康的睡眠模式，讓身心狀態順利從假期模式轉換到工作學習模式，真正告別惱人的收假症候群。然而若失眠或焦慮情況持續超過兩週且嚴重影響日常生活，則建議尋求睡眠專科醫師或心理師的專業協助，評估是否有其他睡眠障礙問題。
健康管理師張恆恩最後分享：重拾生活規律是一個動態平衡的過程，透過科學的方法照顧好睡眠，不僅是為了解決疲勞，更是對身心健康的長遠投資，讓我們在面對工作挑戰時，能擁有更強大的心理韌性與專注力。
圖說：在假期結束後感到疲倦的上班族女性
圖說：透過規律的光線管理和作息調整，有助於重建健康的生理時鐘，告別收假症候群。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
