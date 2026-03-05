2026-03-05 10:02 潮健康
保養品擦上臉後刺痛？專家解析肌膚屏障受損原因
原本使用習慣的保養品，突然一擦上臉就刺痛、灼熱，甚至泛紅、敏感。許多人第一時間以為是產品過敏，但健康管理師張恆恩表示：這種現象很可能與肌膚屏障受損有關，而非單純成分刺激。
肌膚表層的角質層，就像皮膚的天然防護罩，負責維持水分、抵禦外界刺激。一旦屏障受損，即便溫和型產品，也可能引發不適。屏障受損不只影響舒適感，長期下來還可能加速老化、引發乾燥敏感或暗沉。
根據國泰醫院指出：乾性膚質缺乏皮脂與天然保濕因子，角質層容易受損，摸起來偏乾，也易受外來刺激而發紅。這種膚質一天須使用二到三次保濕劑(乳液來保持含水量，清洗時避免使用起泡性清潔劑與熱水，以免帶走太多油脂。
由於外來物質容易穿過受損的角質層造成刺激或過敏，這種膚質往往也是敏感性膚質，選用保濕劑(乳液)時要掌握成分簡單、不含香料兩個大原則，才不會越保養越嚴重。
刺痛的三大關鍵原因
一、肌膚屏障受損
角質層如同磚牆結構，細胞間脂質是維持完整度的重要關鍵。一旦過度清潔、頻繁去角質或長期使用高濃度活性成分，會導致角質層變薄、脂質流失，使外界刺激更容易直接接觸神經末梢，產生刺痛或灼熱感。
二、極度乾燥缺水
當肌膚處於嚴重缺水或乾裂狀態時，突然使用高保濕產品，可能因滲透壓差異產生刺痛感。這並非產品失效，而是肌膚結構已經失衡。單純補水並不足夠，若沒有同步補充脂質結構，水分依然無法被穩定鎖住。
三、產品成分刺激
部分保養品含有較高濃度活性成分，例如：
- 酒精
- 香料
- 果酸（AHA）
- A醇（維生素A衍生物）
- 高濃度維生素C
對於健康肌膚而言可能可耐受，但在屏障脆弱時，便容易引發刺激反應。
如何正確修護肌膚屏障？
健康肌膚屏障應具備三大條件：
台灣專業保養品牌 FARMELL法媚兒提醒：當出現刺痛、緊繃或泛紅時，與其急著更換多款保養品，不如先專注於修護屏障。選擇成分單純、主打保濕與脂質修護的產品，循序漸進調整保養流程，通常能有效改善不適。
日常生活小技巧：
- 控制洗臉次數，早晚各一次即可
- 洗臉水溫不宜過熱
- 使用環境濕度適中，避免空氣過乾
- 保養時動作輕柔，減少摩擦
刺痛不一定代表過敏，它可能是肌膚在提醒你：「屏障受損，需要修護。」掌握正確的保養順序與成分選擇，給肌膚充分休養與保護，才能重新找回舒適感與健康光澤；當肌膚屏障穩定後，保養品才能真正發揮效果，讓肌膚不再對日常護理「過敏反應」，回歸水潤、柔嫩與透亮。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
延伸閱讀：
參考資料：