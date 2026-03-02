2026-03-02 13:34 潮健康
年後失落感升溫「年後症候群」浮現：國內旅遊成銀髮族身心調適新選擇
農曆春節後，隨著兒孫陸續返回工作崗位，不少長輩出現情緒落差與生活空轉感。近年來，「年後症候群」成為討論焦點，如何透過健康的生活安排協助身心調適，也逐漸受到關注。
年後情緒落差浮現 「年後症候群」成常見現象
春節期間家中熱鬧喧騰，長輩忙於準備年菜、張羅團聚活動，生活節奏充實而規律。然而假期結束後，家庭回歸平日狀態，環境突然轉為安靜，部分長者可能出現情緒低落、提不起勁、睡眠品質下降、食慾改變、對日常活動興趣減少等狀況。
這類現象被大眾稱為「年後症候群」，雖非正式醫學診斷，但在生活層面上具有一定普遍性。在日本健康期刊發表的文章提出，年假等假期對身心愉悅有正向影響，而在假期後情緒回落較快。
長輩不妨自我檢視：年後是否出現連續數日心情悶悶不樂？是否明顯感到孤單？是否整天待在家中缺乏外出動力？若符合多項狀況，或許正是提醒自己該為生活安排新的重心。
社交與移動有助調節情緒 旅遊成生活轉換契機
當生活節奏急遽轉變，若缺乏新的期待與目標，容易讓人產生失落感，而「轉換環境」與「增加社交互動」一直被視為調整心理狀態的重要方式，在面對人群，互有交流往往比孤單一人更容易帶動快樂的情緒。
國內旅遊因交通便利、語言無障礙、行程安排相對彈性，成為銀髮族年後調整生活節奏的選項之一。特別是團體旅遊形式，由旅行社協助規劃路線與行程，減少自行安排的壓力，同時可與同齡旅伴交流互動，增加日常對話與分享機會。行程中安排搭乘觀光列車欣賞沿途風景、入住五星級酒店體驗舒適環境、參與季節性賞花活動等具主題性的旅遊安排，都有助於創造新的生活記憶與期待。
在春季花季陸續展開之際，無論是櫻花、海芋或其他當季花卉景點，走出戶外曬太陽、適度步行，不僅有助於維持活動量，也能提升整體生活滿意度。
團體旅遊設計貼近熟齡需求 安全與陪伴並重
熟齡族群在規劃行程時，往往更重視安全性與舒適度。團體旅遊通常包含交通接駁、行李協助與導覽解說，對於不熟悉線上訂票或數位工具的長者而言，相對友善。值得注意的是，即便參加旅行社團體旅遊，仍應量力而為，選擇步調適中、休息時間充足的行程，並留意個人慢性病用藥與日常作息，以確保過程安心順利。
從團圓到日常 培養年後健康生活新重心
過年象徵團聚與情感連結，但節慶結束後，銀髮族在面對可能出現的失落感，與其長時間獨處，不如主動安排活動，為自己設定新的期待，無論是規律運動，或規劃一趟國內小旅行，都有助於延續節慶期間的溫度與活力。年後的空窗期，也許正是重新整理生活步調的契機。透過適度外出與人交流，讓身心保持流動與連結，為新的一年展開更穩定而充實的開始。
