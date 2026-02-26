瑜珈輔助工具開箱｜跟著凱蒂瑜伽，讓練習在日常更流暢｜凱蒂瑜珈 Flow With Katie TPE 瑜珈墊組合評價

在疫情之前，我一週都會去健身房上兩到三堂瑜珈課。後來因為居家辦公，加上防疫期間需要避免群聚，我開始接觸全台最大 YouTube 瑜珈頻道凱蒂瑜珈，慢慢把練習帶回家中。從基礎伸展到較有強度的流動動作，即使成為自由工作者後，我仍然持續跟著頻道練習，讓瑜珈真正融入日常節奏。

當練習成為習慣，我開始更重視輔具對練習的影響。瑜珈墊的止滑與回彈，會左右動作的穩定與專注；瑜珈磚的硬度與支撐感，則影響姿勢轉換時的流暢度。這些輔具不只是配件，而是讓動作與呼吸得以延續的重要角色。

這次 Byzoom Fitness 與凱蒂瑜珈 Flow With Katie 聯名推出的 TPE 瑜珈墊組合，從瑜珈墊、瑜珈磚到健身球與按摩球，都維持一致的深藍設計語言。星軌細節呼應凱蒂瑜珈強調的流動與平衡，也讓整體練習空間多了一份沉穩與專注。

凱蒂瑜珈 Flow With Katie TPE 瑜珈墊組合｜從鋪墊支撐到核心與放鬆修復

這次入手的 TPE 瑜珈墊組合，是由全台最大瑜珈 YouTuber 凱蒂瑜珈 Flow With Katie 與台灣居家健身品牌 Byzoom Fitness 共同設計。我很喜歡這組聯名，它一次整合了練習時常用的輔具。整組包含 6mm TPE 瑜珈墊一張、瑜珈磚兩顆、65cm 霧面止滑防爆健身球一顆，以及天然橡膠按摩球一顆。從鋪墊、支撐動作，到核心訓練與放鬆修復，練習前後會使用到的工具都已經準備齊全。

整個系列以「星空與宇宙」為設計靈感，整體以藍色與紫色為主軸，搭配細緻的星軌圖案。這樣的色調在視覺上帶來安定感，也讓練習空間更沉靜。藍與紫同時呼應喉輪與頂輪的象徵意涵，對於重視身心平衡的人來說，這樣的設計多了一層細膩的連結。

在材質、厚度與硬度的設定上，這組輔具也考量到不同程度的需求。初學者可以透過瑜珈磚與健身球建立支撐感，固定練習者則能依照當天的練習強度調整使用方式。整體設計讓每一樣輔具都能在日常練習中自然發揮作用。

凱蒂瑜珈 Flow With Katie TPE 瑜珈墊 6mm｜日常練習中的止滑與支撐感

攤開這張瑜珈墊時，第一眼會被深藍色的墊面吸引。靜謐的藍色鋪展在地板上，金色星球與軌道圖案細緻地延伸開來，整體畫面乾淨沉穩。每次把墊子鋪好，都像替自己劃出一塊專屬的練習範圍，視線落在墊面上，心情也慢慢沉靜下來。

開始進入動作後，止滑表現穩定。熱身時雙腳踩踏扎實，手掌貼地有抓地感。下犬式與弓步之間轉換，重心移動自然；進入拜日式或站姿轉換動作時，墊面維持定位，呼吸與動作能順順銜接。

6mm 的厚度提供適度緩衝。跪姿與四足支撐時，膝蓋觸地感受溫和；核心訓練與平板式動作時，肘部有支撐感，同時足底仍保有地面的回饋。雙層內覆網布結構讓回彈維持一致，動作完成後表面恢復平整。

這樣的厚度適合平常會做拜日式、連續轉換動作或核心訓練的人長時間練習。剛開始接觸瑜珈或關節較敏感的人，也能獲得穩定支撐。

這塊瑜珈墊重量不到一公斤，日常移動與收納都很順手。練習結束後捲起來靠牆擺放，或換到不同空間使用，都不會感到負擔。材質選用無毒環保 TPE，鋪開時沒有明顯氣味，讓每一次練習都能安心開始。

蒂瑜珈 Flow With Katie 瑜珈磚｜45D 硬度與支撐細節

瑜珈磚延續系列的深藍色調與金色星軌設計，與瑜珈墊並排擺放時視覺一致，讓練習氛圍維持沉靜感。EVA 材質的表面細緻，四邊斜切打磨的圓角在手掌與前臂接觸時貼合自然，支撐時間拉長也不會有壓力集中在某一個角落。

45D 的硬度在練習中感受明顯。重量落在磚面上時能維持穩定支撐，手壓上去不會過度下陷，轉換姿勢時高度維持一致。前彎動作平放使用時，能幫助延長手臂距離；側立增加高度時，半月式與側角式的支點穩定；直立使用時，橋式或胸口開展動作能提供清楚支撐感。重量約 250g，單手能輕鬆拿取，動作銜接時不會拖慢節奏。

在停留時間較長的伸展動作，例如陰瑜珈或較靜態的練習中，磚體能維持形狀與高度，不會因為壓力而產生明顯變形。倒角設計讓抓握更順手，調整高度時手指有明確支點。對於已經固定練習的人來說，瑜珈磚的硬度會直接影響穩定度與安全感，45D 在支撐與舒適之間提供清楚回饋，讓每一個姿勢都能維持穩定基礎。

凱蒂瑜珈 Flow With Katie 65cm 霧面止滑防爆健身球｜核心訓練與伸展練習輔助

這顆 65cm 的健身球延續系列的藍紫色調，與瑜珈墊與瑜珈磚擺在一起時，視覺上維持一致。球體表面為霧面防滑條紋設計，觸感細緻，手掌貼上去時有充足的摩擦力，即使練習過程中流汗，表面也不會產生黏膩感。

以我 160 公分的身高來說，65cm 的尺寸坐上去時，雙腳能自然踩地，膝蓋大約呈現接近 90 度角，骨盆容易維持在中立位置。進行核心啟動練習時，身體在穩定與不穩定之間找到控制感；仰臥橋式或腿部訓練時，球體提供穩定支撐，同時讓深層肌群參與發力。用於背部延展或胸口開展時，弧形曲線順著脊椎延伸，動作更完整。

附上的打氣筒讓充氣過程順利，調整到適合自己的硬度後，承重時球體能維持形狀。對於會在居家練習中加入核心與肌力訓練的人來說，這顆健身球能讓練習內容更有層次，也讓整組輔具的使用更全面。

凱蒂瑜珈 Flow With Katie 天然橡膠按摩球｜局部放鬆與深層按壓

這顆按摩球延續系列的藍紫色調，小巧圓潤，放在瑜珈墊旁邊時自然融入整體視覺。直徑 6.3 公分的尺寸握在手裡剛剛好，單顆按壓模式適合針對局部痠緊位置使用，操作起來靈活，也容易找到痠痛點。

50D 的硬度在實際按壓時能明顯感受到深度。靠牆放鬆肩胛周圍時，壓力集中而清楚；坐姿放在臀部下方滾動時，能貼合肌肉紋理慢慢釋放張力；腳底踩壓時，力道穩定不變形，能延伸到足弓與腳跟。球體承受重量後維持形狀，按壓過程中回饋直接。

天然橡膠材質在觸感上帶有彈性，與皮膚接觸時不滑動。練習前用來喚醒肌群，練習後用來放鬆修復，都能自然銜接。對於平常肩頸容易感到緊繃的人來說，或是練習後需要局部放鬆的人來說，這顆按摩球能在有限空間裡發揮明確作用，也讓整組輔具的使用更完整。

凱蒂瑜珈 Flow With Katie 聯名瑜珈墊組合開箱評價｜日常練習升級與 Yoga Vibes 體驗課

整體使用下來，這組凱蒂瑜珈 Flow With Katie 聯名輔具，從鋪墊開始，到動作支撐、核心訓練，再到練習後的放鬆修復，都能順順銜接在同一個節奏裡。每一樣單品都有明確定位，也能彼此配合，讓居家練習更完整。對於已經有固定練習習慣的人來說，它提供穩定的支撐與清楚的回饋；對於剛開始接觸瑜珈的人，也能建立安全感與結構感。

另外，購買凱蒂瑜珈聯名商品，還會附贈凱蒂老師創辦的 Yoga Vibes 瑜珈教室實體體驗課一堂。從線上頻道陪伴練習，到實際走進教室感受現場引導，這樣的安排讓整個體驗更完整。對我來說，這不只是入手一組輔具，而是把日常練習往前延伸了一步。

