2026-02-26 12:06 女子漾／編輯黃冠婷
3放鬆動作拯救下背 久坐久站屁股痛？下班腰痠背痛別忍了！ 豎脊肌緊繃是元兇
每天久坐辦公、久站工作，下班只想癱在沙發？但妳有沒有發現，屁股開始隱隱作痛、下背緊到像綁了一條橡皮筋？這很可能不是單純疲勞，而是「豎脊肌緊繃」在作怪。豎脊肌是支撐脊椎的關鍵背部肌群，一旦長時間維持固定姿勢，就容易引發下背痛、腰痠背痛，甚至影響骨盆穩定。這篇整理3個豎脊肌放鬆動作，幫助緩解背部緊繃。
豎脊肌是什麼？為什麼會讓妳下背痛？
豎脊肌沿著脊椎兩側延伸，從頸部一路連接到骨盆，是背部最長、最重要的穩定肌肉群。主要負責身體的伸展、旋轉與彎曲，也是維持核心穩定的關鍵角色。
豎脊肌又可分為三層：
● 棘肌：最靠近脊柱，幫助椎骨穩定與頭部轉動。
● 最長肌：體積最大，負責伸展下背與穩定脊柱。
● 髂肋肌：連接肋骨與骨盆，參與軀幹伸展與呼吸。
當這組肌群過度緊繃或無力，就容易出現腰痠背痛、屁股痛、甚至久坐後難以站直的狀況。
為什麼妳的豎脊肌總是緊繃？
一、長時間固定姿勢
久坐辦公、低頭滑手機、長時間站櫃，都會讓豎脊肌持續出力。加上駝背、骨盆前傾等壞姿勢，時間一久就會導致下背緊繃與疼痛。
二、缺乏背部與臀部肌力
背肌與臀肌不足，身體容易歪斜代償，讓豎脊肌承受過多壓力，腰痠背痛自然找上門。
三、腹背肌失衡
腹肌與豎脊肌互為拮抗肌，若只狂練腹肌卻忽略背部訓練，肌力失衡會讓下背承受額外負擔。
四、背部拉傷
若伴隨紅腫、抽痛、痙攣等症狀，可能是肌肉拉傷，這時不適合自行伸展，應冰敷或尋求專業醫療評估。
緩解下背痛！豎脊肌放鬆6動作
一、前後滾背
坐姿抱膝，核心收緊後向後躺平，再順勢滾回坐姿。動作緩慢進行，避免衝擊。若有脊椎疾病者不建議進行。
二、嬰兒式
跪坐後將臀部往腳跟方向坐下，雙手向前延伸，維持15至20秒，感受背部拉長。
三、貓式
四足跪姿，吸氣拱背收下巴，吐氣回到中立位，維持5至10個呼吸。
若伸展過程出現刺痛或劇烈疼痛，應立即停止並評估身體狀況。
只拉筋不夠！豎脊肌訓練才是關鍵
很多人拼命拉筋卻發現腰痠背痛反覆發作，其實問題出在「肌力不足」。
想真正改善下背痛，除了豎脊肌放鬆動作，更要搭配背部肌力訓練。當背部與臀部肌群夠強壯，才能穩定支撐脊椎，減少駝背與骨盆前傾帶來的壓力。
放鬆是急救，訓練才是預防。若疼痛持續不退，也別忽略專業醫療協助。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower