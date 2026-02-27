2026-02-27 13:01 潮健康
皮膚乾癢警訊：身體保養少了這一步
隨著氣溫驟降、空氣濕度降低以及年齡的增長肌膚油脂分泌減少，健康管理師張恆恩分享：許多人冬天一到就開始抱怨：「皮膚好乾，好癢！」不少人習慣加厚乳液或乳霜，試圖靠厚度解決乾燥問題，卻越擦越乾、越癢越焦慮。冬季肌膚乾癢，真正問題往往不只是天氣，而是皮脂分泌下降、角質層屏障受損、保養方式不對。
全新的冬季身體保養概念正在興起：不只補水，更要同時 補脂、修護、鎖水。其中，乳霜與精華油的雙層保養策略，成為冬天肌膚救星。
根據臺大醫院指出：不一般正常的皮膚角質層含水量約在 20～35%左右，當角質層含水量低於10%的時候，角質層就處於乾荒的狀態，這時候肌膚會變得粗糙、柔軟 度會下降，容易感到乾燥緊繃，肌膚明亮度相對的下降，導致暗沉無光澤，而且當角質層缺水時，角質細胞就無法正常代謝脫，而容易產生角質增厚及脫皮碎屑的現象，此候容易造成皮膚炎而產生刺癢、疼痛及灼熱的不適感，而且在眼週及兩頰也容易因此而產生乾燥性細紋。
全新身體保養概念，乳霜 × 精華油雙層守護肌膚
單純擦乳液或厚乳霜只能暫時潤澤表面，真正深層修護與屏障強化往往被忽略。冬天肌膚保養的關鍵是 補水與補脂同步進行，並搭配鎖水防護，才能徹底改善乾癢。
乳霜 × 精華油：雙層保養新概念
一、身體乳霜：深層滋潤，鎖水防護乳霜質地濃厚，油脂比例高，能在肌膚表層形成保護膜，減少水分蒸發。對於乾性肌、極乾肌，以及手肘、膝蓋、小腿等易乾裂部位，乳霜提供長時間包覆型滋養，幫助肌膚維持柔軟與彈性。
二、精華油：補脂修護，提升光澤精華油分子結構與皮脂相似，能快速滲透角質層，補充流失脂質，修護受損屏障。根據配方不同，精華油還可提供舒緩、亮白或緊緻效果，讓肌膚柔滑、彈潤且自然發光。
雙層保養的三種使用方式
一、疊擦法：加強修護洗澡後先擦精華油按摩吸收，再塗抹乳霜鎖住養分，針對極乾或換季敏弱肌最有效。
二ˋ混合法：提升滋潤度乳霜與精華油以 1:1 混合後塗抹，全身肌膚同時獲得高效補水與脂質修護，適合寒流或長時間待冷氣房者。
三、局部加強法：針對乾裂部位全身擦乳霜，再在手肘、膝蓋、小腿等特別乾燥部位厚敷精華油，提升局部保護力。
正確時機與手法很重要
- 洗澡後3分鐘內塗抹精華油與乳霜，利用肌膚微濕狀態提升吸收。
- 局部乾裂可加厚按摩，促進血液循環並增強保養效果。
- 白天若長時間待室內，可單擦精華油補水、維持光澤。
乳霜與精華油的雙層保養策略，能讓肌膚從表層潤澤延伸至屏障修護，真正改善冬季乾癢與粗糙問題。
身體保養新趨勢
乾癢並非單純天氣問題，而是肌膚健康的警訊。台灣專業保養品牌FARMELL法媚兒分享：冬季肌膚保養應從「表面應急」升級為「深層修護」，透過精華油與乳霜的雙層搭配，同步補水、補脂、鎖水，才能真正讓肌膚恢復穩定、柔軟、彈潤與細緻光澤。
別再只依靠厚敷乳霜應急。善用精華油與乳霜雙層保養，讓每一次塗抹都成為肌膚的奢華護理體驗，享受細緻、光滑、柔嫩的高級身體保養感。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
