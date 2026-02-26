2026-02-26 17:01 潮健康
最近疲倦又健忘嗎?專家帶你認識日常飲食中的「碘」攝取重點
圖說：碘吃不夠，會使甲狀腺素分泌不足
現代人生活節奏快速，長時間投入工作，身體卻常出現倦怠、持續疲勞等狀況。多數人會直覺認為是壓力過大或維生素B群攝取不足所致，但營養師提醒，「碘」攝取不足同樣可能是造成疲勞的關鍵原因之一。
《豐傑生醫》營養師游子嫻指出，碘是合成甲狀腺荷爾蒙不可或缺的重要營養素，碘與甲狀腺荷爾蒙的合成有關。長期嚴重缺乏碘，可能影響甲狀腺相關功能，實際狀況仍需由醫師評估。
為幫助民眾正確認識碘的重要性，本文整理了缺碘的5種徵兆、10種高碘食物以及相關QA，協助了解日常飲食中的碘來源與攝取原則。
缺碘常見5症狀一次看懂
- 容易疲倦疲倦、嗜睡、全身無力，都是甲狀腺機能低下的常見表現。若長期感到疲勞，應由醫療專業人員評估可能原因，包括甲狀腺功能等因素。
- 畏寒、怕冷當甲狀腺機能低下時，身體產熱能力下降，容易出現畏寒、怕冷的情況。若長期有相關不適，建議可至醫院新陳代謝科進行抽血檢查，以確認甲狀腺功能。
- 體重上升、肥胖風險增加碘與甲狀腺荷爾蒙的合成有關，實際體重變化仍受多重因素影響。
- 心智功能受影響對於成長發育中的兒童而言，孕期與成長期的碘攝取與發育相關，實際需求與補充方式應依醫療專業建議。
- 甲狀腺腫大（俗稱大脖子病）甲狀腺腫大是缺碘最典型的表徵之一。當體內碘不足時，甲狀腺會透過組織增生來提升甲狀腺素的製造量，進而導致頸部外觀明顯腫大。
10大高含量碘的食物
日常飲食中不乏天然高碘食物，營養師特別整理出10大高碘食物含量表，提供民眾作為日常補碘的實用參考：
- 高碘食物推薦1.含碘鹽
- 高碘食物推薦2.乾海苔
- 高碘食物推薦3.鱈魚
- 高碘食物推薦4.牡蠣
- 高碘食物推薦5.乳酪
- 高碘食物推薦6.雞蛋
- 高碘食物推薦7.牛肉
- 高碘食物推薦8.蝦子
- 高碘食物推薦9.牛奶
- 高碘食物推薦10.鮪魚
哪些族群需留意碘攝取量？
營養師提醒，雖然碘是人體不可或缺的重要營養素，營養師建議，以下3大族群在日常飲食中應避免過量攝取高碘食物，並遵循醫師或營養師指導調整飲食：
- 甲狀腺機能亢進者：攝取過多碘可能加重甲狀腺負擔，使症狀惡化。
- 甲狀腺癌患者：高碘攝取可能影響病情或術後追蹤結果。
- 接受碘‑131放射治療者：治療前後應依醫師指示限制含碘食物，依醫師指示調整飲食。
關於「碘」攝取的常見Q&A
Q1：碘攝取過多會有什麼負面影響？過量攝取碘可能導致噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。營養師提醒，成人每日以6克以內的含碘鹽即可滿足需求，多食不僅無益，還可能增加身體負擔。
Q2：要選哪一種「碘」比較推薦？
碘主要在海藻、海魚、貝類裡，但平常不常吃怎麼辦？營養師建議用「含碘鹽」烹調料理，可作為日常碘來源之一。
Q3：那些水果含碘?常見含碘水果包括椰子、香蕉、藍莓、草莓、柑橘類、蘋果與葡萄。但絕大多數的新鮮蔬果碘含量較低。雖然水果能提供豐富的維生素，但不建議將其作為主要的補碘來源，應將其視為均衡飲食中的輔助角色。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
