Omega-3 攝取量怎麼抓？營養師解析研究中的建議範圍
現代人生活節奏緊湊、外食比例偏高，飲食中 Omega-6 與 Omega-3 脂肪酸比例失衡的情況日益普遍。Omega-3（EPA 與 DHA）雖被視為調節生理機能的重要營養素，但攝取量並非「越多越好」。
《VegiWell 植悅》營養師施姍伶引用《美國心臟協會期刊》最新發表的研究指出，Omega-3 的攝取與心血管健康（特別是心房顫動風險）呈現的「U型關係」。數據顯示，EPA與DHA每日攝取 500至700毫克 的區間，對於心血管健康的效益較佳 。
打破迷思：攝取量呈現「U型關係」，過猶不及
針對民眾最在意的劑量問題，《VegiWell 植悅》營養師施姍伶指出，對於預防心房顫動（Atrial Fibrillation）而言，攝取量並非無上限，劑量控制至關重要：
適量區間（EPA+DHA每日 500–700 毫克/天）：研究數據顯示，每日攝取約 500–700 毫克的EPA+DHA，不同攝取量與心血管健康指標之間存在差異，但實際影響仍需綜合個人狀況評估。
劑量不足（EPA+DHA低於 250–300 毫克/天）：攝取量若偏低，可能無法符合部分研究中建議的攝取範圍，不同攝取量與健康指標之間存在差異。
高劑量風險（EPA+DHA超過 1,200-1500 毫克/天）：值得注意的是，高劑量補充是否帶來額外益處，目前仍有不同研究觀察結果。
EPA 與 DHA 的協同協作
除了控制攝取量，成分的「協同作用」更是關鍵。施姍伶營養師表示，現代飲食中Omega-6（如大豆油、加工食品）嚴重超標，與 Omega-3 的比例失衡至 20:1（理想應近 1:1），Omega-6與Omega-3比例的平衡，近年來成為營養研究關注的議題之一 。因此，Omega-3與Omega-6 達成協同平衡，有助於日常營養攝取的平衡。
分齡的攝取策略：植物性藻油成新寵
隨著環保與素食趨勢，源自微藻的「藻油」因純淨無重金屬汙染，已成為市場新主流。針對不同族群的攝取策略，施姍伶營養師建議「適量最好」原則：
- 一般成人保養： 參考世界衛生組織 (WHO) 建議，每日 250mg 至 500mg 即可滿足基礎生理需求。
- 心血管保養需求者： 若有特殊健康需求，建議與醫療專業人員討論適合的攝取量。
- 兒童（3-10歲）：可作為日常DHA攝取參考量之一。
施姍伶營養師最後提醒，若每日Omega-3總攝取量超過2,000 毫克，部分民眾可能會出現噁心、腹瀉等消化道不適。此外，若正在服用相關藥物或有特殊醫療需求者，補充前應諮詢醫師，以下三類族群在補充前務必先諮詢專業醫師：
- 正在服用抗凝血藥物者
- 凝血功能異常者
- 近期預計進行手術的患者
建議依個人飲食習慣與健康狀況，與專業人員討論適合的攝取方式。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
