不只大人收假症候群！兒童「開學症候群」怎麼辦？營養與作息調整是關鍵
寒假放了一個月，加上春節假期的放鬆節奏，許多孩子早已習慣晚睡晚起、活動時間拉長；一開學要早起、上課、寫作業，身心一下子轉不過來，家長也常跟著緊張：孩子會不會一早哭鬧？上課能不能專心？會不會又抱怨肚子不舒服？
富康活力藥局健康保健諮詢師吳侑容指出，這類狀況很常見，許多孩子在假期結束後會出現所謂的「開學症候群」。它不是疾病，而是面對生活節奏與環境轉換時的過渡反應。家長若能在開學前後用「作息＋營養＋情緒支持」三個方向同步調整，有助於協助孩子逐步適應開學節奏。
孩子也有「開學症候群」？常見反應有哪些
吳侑容健康保健諮詢師表示，孩子的反應會因年齡不同而有差異。年紀較小的孩子可能更容易哭鬧、黏人、情緒起伏大，或出現咬手指、抓東西等緊張行為；也有些孩子會說肚子不舒服、食慾變差，甚至活動量突然變多、難以安靜。
年紀較大的孩子則可能出現提不起勁、容易煩躁、睡眠變差、早上起不來，或對上學話題明顯抗拒。這些現象多與「作息突變、壓力增加」有關，家長不必急著貼標籤，更重要的是協助孩子逐步找回規律。
開學適應期，營養怎麼準備比較有方向？
孩子在適應開學的前兩週，精神與情緒起伏常比較明顯。吳侑容健康保健諮詢師提醒，營養的重點不在於一次補很多，而是「每天穩定吃到」。家長可先把握幾個方向：
- 早餐要記得吃！
早餐可作為上午活動所需能量來源，維持日常生活所需。建議早餐至少包含一份主食(例如：全麥吐司、燕麥)、一份蛋白質(蛋、豆漿、乳品)與一份水果及蔬菜，避免只吃甜麵包或含糖飲料。
- 鈣與鎂要吃得夠。
鈣與鎂除了與骨骼成長相關，也參與神經與肌肉的運作；鈣與鎂為人體日常所需礦物質，建議從均衡飲食中攝取。日常可從乳品、豆製品、深綠色蔬菜、堅果種子中補充；飲食上可均衡攝取鈣與鎂，避免長期單一營養素過量，讓利用度更理想。
- 維生素B群作為白天節奏的後盾。
B群與能量代謝與神經運作相關，開學初期活動與用腦增加時，飲食中若能吃到全穀雜糧、瘦肉、蛋、豆類，屬日常飲食中常見的營養來源之一。
- 群體生活下，腸道狀態要穩
開學後接觸人多、作息變動大，部分孩子容易腸胃不適或排便不順。餐食中增加蔬果與含纖維食物、搭配優格或發酵乳製品，可作為日常飲食多樣化的一部分；若孩子本來就偏挑食，也可把「每天固定補一份蔬果」當作開學任務，先求穩定再求完美。
開學前後怎麼收心？用「循序漸進」更有效
健康保健諮詢師吳侑容建議，開學前3–5天就可以開始「小幅度調作息」：每天把就寢與起床時間提早30–60分鐘，讓身體慢慢回到上學節奏。白天也要安排適度活動，像是散步、騎腳踏車或去公園放電，晚上更容易入睡。3C時間則可逐步縮短，尤其睡前一小時避免滑手機或追劇，降低入睡困難。
此外，開學前把作業與用品整理好，也能降低孩子的焦慮與抗拒。家長可以用「一起準備」取代「催促」，讓孩子對新學期多一點掌控感，情緒通常會更穩定。
開學不是一次到位的切換，而是一段重新校準的過程。只要家長願意給孩子時間、把作息與飲食穩住，再加上多一點理解與陪伴，多數孩子會隨著時間逐步適應新學期安排。
