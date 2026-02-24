2026-02-24 17:23 女子漾／編輯許智捷
過年剩菜恐變致癌物！醫點名「3種菜」別留隔夜 增胃癌、腸癌風險
春節連假剛結束，不少家庭冰箱裡仍堆滿年菜。年夜飯吃不完、親友聚餐打包回家，保鮮盒一層層疊放成為過年後的日常風景。不過，醫師提醒，剩餘年菜若保存與加熱方式不當，恐怕不只是熱量超標問題，還可能暗藏健康風險。
邱筱宸醫師近日在社群專欄「菜單裡的處方箋」中指出，剩菜反覆加熱與長時間保存，可能讓營養流失、產生致癌物質，甚至滋生細菌，成為被忽略的健康隱憂。
反覆加熱 水溶性維生素幾乎流失
邱筱宸說明，像維生素B群與維生素C等水溶性維生素，在高溫與反覆加熱過程中極易被破壞。這類營養素原本具有抗氧化功能，但經多次復熱後往往所剩無幾，留下的可能只剩熱量與纖維。
她提醒，過年菜色多半高油、高鹽，若營養素又流失，對身體而言負擔更大。
這三蔬菜反覆保存 恐形成亞硝胺
醫師特別點名，過年常見的芥菜、菠菜、小白菜等深綠色蔬菜，本身含有較高天然硝酸鹽。
在長時間保存與反覆加熱的過程中，硝酸鹽可能被細菌還原為亞硝酸鹽。亞硝酸鹽若與食物中的胺類結合，可能形成亞硝胺，屬於國際間認定的致癌物質之一。
邱筱宸指出，長期攝取恐增加體內氧化壓力與發炎反應，加速細胞老化，也可能提高胃癌與腸癌等風險。
冰箱不是保險箱 李斯特菌低溫也能繁殖
不少民眾認為食物放進冰箱就安全無虞，但邱筱宸提醒，冷藏溫度約4°C，仍無法完全抑制李斯特菌（Listeria monocytogenes）生長。
李斯特菌在低溫下仍可繁殖，對免疫力較弱者風險較高，尤其孕婦感染後可能穿透胎盤，對胎兒造成嚴重影響。長輩與慢性病患者也屬於高風險族群。
醫師給3項實用建議 降低剩菜風險
醫師給3項實用建議 降低剩菜風險
針對剩餘年菜的保存與食用方式，邱筱宸提出以下建議：
一、分裝保存 復熱須達75°C
每次只取當餐食用份量加熱，避免整鍋反覆退冰、加熱、再冷藏。復熱時中心溫度應達至少75°C，才能有效降低細菌風險。
二、葉菜類盡量當餐吃完
葉菜類最不適合隔夜保存。若必須留存，建議優先選擇根莖類如蘿蔔、南瓜或菇類，這類食材在保存與復熱過程中結構與抗氧化力較為穩定。
三、善用天然調味食材
若清淡剩菜需復熱，可加入新鮮薑末，起鍋後淋少量冷壓初榨橄欖油，補充抗發炎營養素，也讓風味提升。
醫師提醒，熟食即使冷藏，也應儘速食用完畢。春節後「清剩菜」雖是家家戶戶的日常，但妥善保存與正確加熱，才能避免年菜變成健康負擔。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower