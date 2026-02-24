2026-02-24 11:44 女子漾／編輯ANDREA
年後狂衝健身房卻瘦不下來？醫師點名「補償機制」才是減脂最大黑洞
春節一結束，健身房瞬間回到「跨年夜人潮」等級，許多人急著靠「報復性運動」甩掉年節熱量。但新竹初日診所院長魏士航醫師提醒，這樣的做法不只效果有限，還可能讓你越動越胖。
魏士航醫師指出，對於平常運動量低的人，一口氣把運動時間拉長、強度壓到高，很容易觸發身體的「能量補償機制」簡單說，就是身體用另一種方式把你剛消耗掉的熱量「吃回來」。
1.久坐者最容易「動得多、吃更多」
研究顯示，平時少運動的人，運動後大腦反而會釋放更強烈的飢餓訊號，身體自動想補回能量，食慾變旺、飽足感變弱，導致運動消耗的熱量，有可能平均高達50%直接被補吃回去。 這也是許多人喊出「明明每天運動，體重卻紋風不動」的主因。
2.運動太久，NEPA下降，身體還會偷懶
國際期刊《Frontiers in Physiology》曾針對20位久坐族做實驗：正常BMI的人，一週後飲食與日常活動變化不大<，但超重者在跑 80 分鐘長跑後，接下來一週的 NEPA（非運動性活動）大幅下降：走路更少、站更少、做家事更少。
換句話說，當你運動時間過長，身體會自行進入「省電模式」，透過降低日常活動量來抵銷熱量消耗，看似認真健身，結果總消耗量卻下降，減脂效率反而變更差。
年後真正會瘦的方法：不是拼「量」，而是拼「策略」
魏士航醫師強調，減脂不是做得越多越好，而是要讓身體願意「穩定配合」，以下四個策略，比爆量運動更有效：
1.從可持續的運動開始：30～40 分鐘中等強度即可
比起一次練超久、更重要的是能否規律做。 運動時心率抓最大心率的 64%～76%，能提升脂肪利用率，也不容易誘發補償性飢餓。
2.提高蛋白質比例，飽足感更高、脂肪掉更快
高蛋白飲食（總熱量 25%）搭配運動，12 週內體脂率比一般蛋白（15%）平均多降 2%，同時維持肌肉量不掉、代謝不崩。
3.身體適應後再加入 HIIT，效果比一般有氧更快
2023 年研究指出，HIIT 可讓體脂下降 1.5%～2.8%，其中戶外跑步型成效最佳。 肥胖族群參與 8 週 HIIT，體脂率甚至能下降 23%～27%。
4.別靠節食單打獨鬥：肌肉掉比脂肪快
急速節食雖然體重掉得快，但流失多半是肌肉，反而讓基礎代謝下降，復胖機率飆高。
「八分靠飲食、兩分靠運動」才是真正可持續的減脂法
魏士航醫師提醒，運動對代謝很重要，但沒有必要把自己逼到極限。比起爆量訓練，更重要的是：吃夠蛋白質、保持規律運動、讓身體不進入省電或補償模式，如果你已經調整飲食、規律運動，卻仍然瘦不下來、經常疲倦睡不好，或體重一直在反覆震盪，那就不是「你不夠努力」，而可能是代謝狀態本身就需要專業評估。
