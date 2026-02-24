2026-02-24 13:01 潮健康
吃燕麥片好處不只減重？ 研究：2物質助腸道菌「重開機」，壞膽固醇竟降低10%
潮健康／林昱彣 外電編譯
燕麥被公認為是健康的「超級食物」之一，不僅有助於調節血脂與血糖，還能提供長時間飽足感，有控制食慾、管控體重之效。近期更有研究表明，「燕麥飲食」對於降低「壞膽固醇」（LDL）而言具有顯著效益。《Nature Communications》刊載研究表明，對於代謝症候群患者而言，進行為期僅 2 天的「燕麥飲食介入」，就能顯著降低「壞膽固醇」，且該效益在恢復正常飲食後，竟還能維持數週之久。
吃燕麥片好處不只減重？ 研究：連吃兩天這數值降10%
該研究由德國波昂大學團隊發起。研究團隊招募了患有「代謝症候群」的受試者——即同時具備肥胖（高體重）、高血壓，以及血糖或血脂異常等風險因子的族群。研究旨在探討不同形式的燕麥飲食介入，對於腸道微生物群與人體代謝健康的具體影響。
研究設計分為兩組平行的飲食介入實驗：第一組為短期高劑量組，受試者進行為期 2 天的嚴格飲食控制，期間幾乎只食用透過大燕麥片製成的「燕麥粥」，每日食用三餐，取代原本的日常飲食，且僅限添加特定的水果（蘋果、梨子、漿果）與蔬菜（菠菜、韭菜），且不添加鹽、糖或甜味劑。
第二組則是長期適量組，受試者在 6 週內，每日將其中一餐替換為燕麥餐，且研究提供了一系列食譜供參與者參考，包含傳統燕麥粥（classic porridges）、隔夜燕麥（overnight oats）、奶昔（smoothies）以及烘焙食品（baked goods），每日僅取代一餐日常飲食 。
研究結果顯示，採取「短期高劑量」燕麥飲食的受試者，體內代謝指標確實出現顯著改善。與長期組相比，進行 2 天燕麥飲食的短期組受試者，其低密度脂蛋白膽固醇平均降低約10%。更令人驚訝的是，即便受試者在 2 天後恢復正常飲食，該種降膽固醇的效益在介入後的 6 週追蹤期內，依然維持穩定。相較之下，另一組進行為期 6 週、每天僅替換一餐長期組，雖然攝取了燕麥，但在膽固醇降低的幅度上，並未觀察到類似的顯著成效。
燕麥飲食含這「2關鍵物質」 專家：幫助腸道菌「重開機」
為何短短兩天的飲食改變，有望帶來長達數週的「健康紅利」？研究團隊深入分析了受試者的糞便與血液樣本，發現關鍵在於「腸道微生物群」（Gut Microbiome）的改變。研究指出，燕麥中富含一種名為β-葡聚醣（Beta-glucan）的水溶性膳食纖維。當大量燕麥進入腸道後，會促進特定益生菌的生長，並改變腸道細菌的代謝模式。
研究主要作者、波昂大學營養與食品科學研究所教授 Marie-Christine Simon 博士解釋，燕麥飲食促使腸道細菌產生特定的代謝產物，其中一種關鍵分子為「二氫阿魏酸」（Dihydroferulic acid）。這種化合物被認為具有抗發炎與調節代謝的特性，可能為調節膽固醇水平的重要推手。簡而言之，為期 2 天的燕麥飲食，如同為腸道菌群進行一次「重開機」，透過改變腸道環境與微生物組成，進而對人體的膽固醇代謝產生了長期且深遠的影響。
燕麥飲食一般人也能吃嗎？ 三餐多吃高纖食物更重要
儘管研究結果令人振奮，但專家也提醒民眾應理性看待。Simon博士指出，燕麥確實能透過提供 β-葡聚醣來支持腸道健康，每天攝取約3 克 β-葡聚醣（約等於 2-3 份燕麥或燕麥麩皮）已被證實有助於降低 LDL。然而，此次項研究中的「2 天燕麥飲食」屬於極低熱量的飲食模式（Calorie-reduced diet），且受試者均為代謝症候群患者。對於一般民眾而言，該種飲食法不應被視為唯一解方。
Simon博士表示，想要維持心血管健康，最根本的策略仍是將燕麥這類高纖食物融入日常飲食中，取代部分精緻澱粉。長期穩定地攝取 β-葡聚醣，搭配均衡營養與規律運動，才是控制血脂、遠離代謝疾病的長久之道。
