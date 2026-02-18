國內每年安眠藥的使用量約為3億2千7百萬粒安眠藥，總長度如果排起來的話長達327公里，幾乎相當於中山高速公路的總長。

無可否認地，大多數的人一旦出現了睡眠障礙，那麼，首選的手段就是鎮靜安眠藥物。雖然短期可以藉助鎮靜安眠藥物用於治療失眠和焦慮，但長期使用可能帶來依賴性及健康風險。

2015年的「睡眠醫學」期刊上的一篇研究值得重視的有關安眠藥物與呼吸系統癌症的關聯性，結論指出，由於安眠藥物會導致疲倦、食慾不振等現象影響到生活品質外，亦會導致呼吸系統相關疾病及癌症（https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389945715007686）。

扣除空氣中PM2.5會誘發癌症，尤其是肺癌之外，這一篇的研究或許也可以提供另一層次的思考。

一項針對國內50萬名受試者的研究指出，服用安眠藥超過5.3年以上的人，平均壽命也比不吃安眠藥物的人還要短（https://www.neurologylive.com/view/increased-mortality-risk-shorter-life-expectancy-associated-sleeping-pills）。

細心地觀察大自然就能夠了解為什麼一個人會有睡眠障礙！除了貓頭鷹，所有的「動物」在夜間都在休息、睡覺。黃帝內經在上古天真論中提到「其知道者，法於『陰陽』，和於術數，食飲有節，起居有常，不妄作勞，故能形與神俱」的看法，這一提示基本上就是與西醫所討論的「生理時鐘」是一致的。

中醫一向講求「天人合一」。人體是一個小宇宙，隨時隨地都與地球這一個大宇宙進行交互作用。在大惑論篇更是告誡世人「陽氣滿則陽蹻盛，不得入於陰則『陰氣虛』，故『目不瞑』矣」。簡單地講，當為了名及利使得晚上不在10.:55前躺平，那麼體內的「陰」，也就是諸如組織液、荷爾蒙必然耗損，進而導致體內發炎。

腫瘤學理論告訴我們，體內長期發炎必然會造成某一類的細胞癌變！

10.:55前躺平前的30分鐘前就不要再看3C產品，並養成面向東方，閉上雙眼深呼吸。請注意，不面向東方，深呼吸時聽到呼吸聲等現象就無法達到預定的目標哦！