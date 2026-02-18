寒假作業裡的時光機：穿越，是想改變世界，還是改變自己？

圖/pixabay

孫女的寒假作業有篇文題：《如果我有一台時光機》。這些年，以穿越與重生為題材的戲劇層出不窮。它們共同的最核心情感動力，應該是：對遺憾的回望、對未竟之事的補償、對錯失之人的牽掛……

時光機、穿越、重生，幾乎都是不可能存在的構想；我常想，為什麼穿越與重生的故事，總是歷久不衰？就連老師也常以「如果……」為作文題目。或許不是因為奇幻，而是因為我們都曾在深夜裡問過自己一句話：「如果能重來一次，我會不會做得更好？」又或許，穿越從來不是對時間的渴望，而是對自己的追問。

從小說到銀幕，從社畜到公主，主角總能在命運最灰暗的那一刻重新醒來；或者回到萬年前，就好像當時他們也有時光機般，在某個特定的驛站下車，帶著前世的記憶，改寫人生的軌跡。有人戲稱此為不燒腦的爽劇，有人則批評與現實過於脫軌，等於是在逃避！然而，創作者仍不斷書寫，觀眾仍願意沉浸其中。彷彿許多人心底，都藏著某種失落已久、卻又非尋回不可的曾經。

然而，我們真的渴望回到過去嗎？

或許不是。

我們真正渴望的，其實是一次重新『選擇』的機會。

現實中的錯過，往往發生在毫無預警的瞬間。填志願時的猶豫；沒有說出口的道歉；因驕傲而失去的情誼……都要在時間流逝後，我們才看清當時真正的選擇。偏偏人最殘酷的能力，不是預知未來，而是事後才明白，當初應該怎麼做才是最好的選擇。於是，『如果能重來』便成為一種反覆低語的假設。編劇筆下的穿越與重生劇，正是將這『假設』具象化。

當主角帶著記憶回到從前，他看見自己的盲點，懂得善用優勢，不再無知、不再怯懦、不再任人擺布……因此在重生與穿越的機會裡，憑藉著「早知道」的優勢，滿足了對公平的渴望：讓自己活得比上輩子好！於是，穿越劇改寫的，其實不是命運，而是當年那個孤單、失敗的自己。當年的自己，未必做錯了什麼，只是還不夠成熟、不夠勇敢，也不夠被理解；重生、穿越，成為了一種補償機會。

編劇未必真的相信時間可以倒流，但他們理解人心的悔意。他們知道觀眾並非沉迷奇幻，而是需要一種情緒的修復。當故事中的人物得以改寫命運，我們也在想像中替自己完成某種和解。那不是逃避，而是一種練習：練習如何在下一次選擇時，更誠實、更勇敢。

然而，真的能回到過去的人，就一定能活得更好嗎？

也許未必！當年的我們之所以那樣選擇，是因為我們只能那樣理解世界。若抹去所有錯誤，等於也抹去了成長的軌跡。又怎能確保，在另一條重生的軌道上，我們就不再跌跌撞撞？或許編劇創造時光機，是因為現實沒有；而我們閱讀這些故事，是為了在無法重來的世界裡，學會不再那麼遺憾。可見穿越劇改變的，從來不是歷史，而是心境。

穿越劇看似改變世界，其實只是想改變那個當年孤單的自己。真正的重生，不在於回到過去，而在於此刻終於懂得——如何溫柔地對待自己。