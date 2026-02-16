劉金標辭世！73歲單車環島，他卻騎進了無數人的人生！最狂的成就：讓平凡人也敢挑戰不可能

2026-02-16 16:34 失敗要趁早 - 張念慈

巨大集團創辦人劉金標今天辭世，享壽 93 歲。

也許你對產業不感興趣，但劉金標是台灣單車環島挑戰的先驅者，這件事改變了很多人的人生，包括我。 

2008年，失戀、工作低潮的我，和3個放無薪假的竹科朋友一起單車環島。

我沒車、沒訓練、沒設備，朋友幫我借來了一輛捷安特，告訴我「捷安特董事長劉金標73歲才開始單車環島，他可以，你也可以！」

我們出發的時候，遇到鳳凰颱風風雨交加，但因為想到劉金標，我一直奮力向前騎，甚至跑到台中捷安特公司拍照、在有他照片的看板上簽名。

我花了9天，手騎出厚繭、胯下紅腫破皮，但終究完成了單車環島，騎回新竹的時候，我也是到捷安特新竹據點拍照。

那是一種宣告，這麼苦的事情，我都可以完成了，以後的人生磨難，我也無所畏懼！

七十三歲的練習曲：腦袋與腳的距離

劉金標為什麼影響那麼多人？

因為他對騎行的熱情，並非只是企業家的公關秀，而是源於自己深刻的生命覺悟。 

2007年5月，他受到電影《練習曲》中那句經典台詞「有些事現在不做，一輩子都不會做了」的感召，決定在 73 歲高齡挑戰環島。

這在當時被視為玩命，因為劉金標長年受睡眠呼吸中止症，與坐骨神經痛所苦，家人與高層主管更是強力阻撓。

但他卻只回應：「腦袋跟腳的距離太遠了。」意思是說，人常「想得多、做得到的少」，空有想法卻未實踐。 

劉金標認為自己過去幾十年「只賣車、不騎車」，警惕自己不能「光說不練」。

他決定要縮短那個距離，用行動證明只要下定決心，老年也能活出新自我。

73歲耶，要騎新竹十七公里海岸線都有點累吧？

劉金標沒給自己理由退卻，他花了 15 天騎完 973 公里，在險峻的壽卡路段甚至需要休息 5 次才能登頂。 

好吧，73歲可能還可以，人生單車環島一次，已經可以寫書歌頌很久了。 

人家可是劉金標。他竟然自己創了更狂的歷史。

80歲的時候，劉金標二度環島，不僅只用 12 天就完成 966 公里，更在壽卡路段「大躍進」，一口氣踩踏上去，全程零休息。

旅程中，他展現如同「單車界金城武」般的巨星風範，在伯朗大道上帥氣地坐在石頭上任人拍照，面對熱情群眾的簽名要求更是照單全收。

即便發生打滑摔車的意外，他也能一派輕鬆地安慰旁人：「只是皮肉傷，沒什麼。」這種將年齡限制踩在腳下的生命張力，重新定義了銀髮族的各種可能。 

從代工廠到全球王國：把台灣帶進全世界 

劉金標在高齡挑戰單車環島，這份執著，也和他在企業界的拚搏精神一脈相承。

回看劉金標的創業史，他 1972 年創立巨大機械、1981 年建立捷安特品牌。 

他深知「沒有唯一，哪來第一」，這種對品質的病態執著，讓他早在創業初期就親自背誦日本工業標準。 

劉金標甚至買了油標尺送給零件供應商，強迫整個產業鏈必須共用同一把精確的尺。

1987 年，他更是帶領巨大突破材料限制，推出全球第一台量產碳纖公路車 Cadex，開啟了複合材料的新紀元。 

單車市場競爭激烈，業界互相防範都來不及了，無不希望對手消滅，自己才有活命的機會。

劉金標不是這樣。 

他最大器的經營決策，莫過於 2003 年產業面臨空洞化危機時，他主動邀約競爭對手美利達合組「A-Team」。

這是一場史無前例的「競合模式」，和對手彼此開放工廠觀摩，只為了共同升級技術，守住台灣這座單車島。

還有，現在全民公認最成功的公共建設 YouBike，更是他堅持「送給台灣人的禮物」 

在初始虧損數千萬元、質疑聲不斷時，劉金標依然堅持：「只有獲利的事業才能持續擴展，真正服務社會。」

他將 YouBike 從一項政府補助項目，轉化為世界級的微移動典範，也因此在 2022 年獲得聯合國世界自行車日頒發的「特別成就獎」。

有些事現在不做，一輩子都不會做了

劉金標說「人生不一定要拿第一，但一定要做自己的唯一。」 

他的一生，也的確留下三項後人無法超越的遺產：

他為台灣建立了一個與世界平起平坐的品牌，更開啟了全民單車環島的勇氣文化，並重塑了現代城市的綠色移動網絡。

劉金標用大半輩子的時間證明，自行車不只是一項產業，更是一種健康、環保且充滿尊嚴的生活方式。

他曾開玩笑地說，只要一直騎下去，那個「騎不動的那一天」就會一直往後延。

雖然劉金標已騎向了生命的終點，但我相信，劉金標不是離開了舞台，只是如他一生習慣的那樣，領先大家到更遠的地方去領騎。

 「有些事現在不做，一輩子都不會做了。」劉金標為我們留下勇氣的典範，也提醒我們：想做的事，別再等更好的時機，現在開始，就是最好的時機。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#單車 #人生 #生命 #人物故事

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
往下滑看更多精彩文章
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

2026-02-15 10:24 女子漾／編輯許智捷
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

明天就是除夕夜，圍爐年菜與紅包早已準備就緒，不少人此刻最糾結的，反而是站在衣櫃前反覆思考「到底要穿什麼」。過年穿新衣帶有迎接新一年、轉換氣場的象徵意義。尤其在火馬年即將展開之際，如何透過穿搭替新年開個好頭，也成為年節前的熱門話題。

圖片來源：アメーバブログ
圖片來源：アメーバブログ

民俗專家王老師近日分享，2026 年為火馬年，只要在走春時選對「幸運色」，不僅能替新年開好運，也象徵為自己開啟新的財運循環。他指出，過年添購新衣本就有「除舊布新」的寓意，若能搭配個人生肖適合的顏色，更能在新的一年為運勢加分。

2026 火馬年 12 生肖走春幸運色一次看

依據生肖五行屬性，王老師整理出適合 2026 火馬年的走春開運色，提供民眾在選購新衣時參考：

2026 火馬年【鼠、豬】走春開運色

藍色、白色、淺灰

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【牛、龍、羊、狗】走春開運色

咖啡色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【蛇、馬】走春開運色

綠色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【猴、雞】走春開運色

棕色、白色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【虎、兔】走春開運色

藍色、綠色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

不必勉強穿搭　心情才是關鍵

王老師也特別提醒，開運穿搭不必過度拘泥於特定顏色，如果衣櫃裡沒有相關款式，或個人風格、喜好不相符，也無須刻意勉強。只要穿得自在、看了心情愉快，就是最好的新年穿搭

他強調，過年期間維持輕鬆、正向的心態，才是真正能帶來好運與財氣的關鍵。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#走春 #生肖 #紅色 #新年穿搭

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審
往下滑看更多精彩文章
❤心靈修復❤每個當下都是真的

❤心靈修復❤每個當下都是真的

2026-02-11 22:17 Belinda的玩美甜蜜窩

#每個當下都是真的❤

不管喜歡或討厭你的時候

相信每個互動都是真心的

喜歡的時候很真心

傷害的時候也一樣。

人心本來就很複雜

無法僅用單一事件

就表示喜歡或討厭

即便造謠這檔事~

也可能只是當下自以為的幽默

但結果就是傷害已造成!!

但自以為幽默的背後

會公開拿此人來揶揄

表示造謠者已不在意傷害此人

所以即便只是話多、嘴碎

自以為風趣等都已非善意

曾經好過不代表會好一輩子

從沒交集也可能帶著善意來

人與人的互動向來沒有絕對

沒利害關係才可能有純真心

不然都是繞著利益調整距離

以上回應某娃近期煩惱

就那群看似閨蜜又常龜裂的小圈

某娃近期感傷曾很好的某閨

最近都在背後說些無謂的話

覺得自己看錯她、覺得她太虛偽

我只強調某閨現在就算壞掉

不代表之前對妳的好全假的

沒必要全盤否定~不然人生也太悲傷!!

畢竟從頭到尾都在算計

毫無善意的極惡之人是少數

況且還只是個小學生餒

有時未必討厭妳

也許只是莫名的嫉妒

總之做出了這些行為

其實就拉開距離就好

走一輩子的朋友本來就不多

沿途順勢過濾都很合理囉~!!

#女人的友情向來微妙

#越大這矛盾只會越多

#人心難測&真不用都懂

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #朋友 #人生 #育兒教養 #工作職場

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審
往下滑看更多精彩文章
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了

2026-02-09 16:59 女子漾／編輯許智捷
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了。圖片來源：photoAC
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了。圖片來源：photoAC

台北市北投區一家溫泉餐廳昨日發生一起憾事，一名46歲女子被發現於湯屋泡湯池內已明顯死亡，另一名46歲男子則倒臥池外，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，男子為餐廳員工，疑似在目睹女友身亡後情緒劇烈波動，最終也未能挽回性命。

冷熱瞬間切換最危險

針對寒流期間泡湯風險，烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科醫師李榮基指出，天氣寒冷時，血管本就處於收縮狀態，若短時間內遭遇劇烈冷熱變化，可能導致血管內不穩定斑塊剝落，進而阻塞冠狀動脈，引發急性心肌梗塞，嚴重者甚至可能猝死。

李榮基說明，泡湯本身並非壞事，但在低溫環境下，人體血管管徑縮小、阻力上升，血壓容易飆高。此時若直接進入高溫溫泉池，或從溫泉池迅速起身、未保暖就回到低溫空氣中，都會讓心血管承受極大壓力，增加突發心血管事件的風險。

「這些症狀」不要再泡了

李榮基提醒，泡湯時若出現以下症狀，代表身體正在發出警訊：

視線模糊、眼前發黑

噁心、嘔吐或頭暈不適

胸口悶脹、壓迫感或疼痛

呼吸急促、感覺喘不過氣

離池、進池都要慢

李榮基強調，一旦出現上述情況，應立刻停止泡湯、慢慢離開池水，並尋求協助。即使感到不適，也切忌急著起身或衝到室外，而是要循序漸進，讓身體慢慢適應溫度變化。他也提醒，慢性病患者、飲酒後泡湯，確實屬於高風險族群，但真正致命的關鍵，往往是「動作太快」。包括一脫衣服就下水、泡完湯未擦乾身體就直接走到戶外，都是常見卻危險的行為。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#低溫 #血管 #溫泉 #急性心肌梗塞

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審
往下滑看更多精彩文章
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11 12:16 女子漾／編輯許智捷
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#財神 #新鈔 #錢母 #2026馬年

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審
往下滑看更多精彩文章
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

2026-02-09 16:36 女子漾／編輯許智捷
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照

台灣長年處在高溫又潮濕的環境，許多看似無害的粉末食品，其實一旦保存不當，反而可能成為肝腎的隱形負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，粉末類產品只要受潮，微生物就容易趁虛而入，進而產生黃麴毒素、赭麴毒素等黴菌代謝物，長期低劑量攝取，恐對肝臟與腎臟造成慢性傷害。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

他也特別提醒，粉末若出現結塊、顏色變深，或聞起來有油耗味、霉味，就代表結構已經改變，無論是否過期，都不該再食用。以下是他點名的「五大受潮最傷肝腎粉末」，家中若有，務必多加留意。

編輯推薦

第五名｜乳清蛋白、膠原蛋白粉

健身族、熟齡族群常補充的高蛋白粉末，若長期放在流理台、飲水機旁或潮濕空間，頻繁開關容器容易讓水氣滲入。蛋白質含量高的環境，正是黴菌最容易繁殖的溫床，一旦水分活性升高，就可能產生真菌代謝物。醫師指出，這類物質可能誘發肝腎氧化壓力，長期食用反而讓腎臟承受更多負擔。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

第四名｜即溶咖啡包、咖啡粉

咖啡原豆在潮濕條件下，本就容易生成赭麴毒素A，磨成粉後若密封不良，風險更高。研究顯示，赭麴毒素A屬於強效腎毒素，會破壞腎小管結構，且在體內代謝時間長，長期少量累積，可能成為慢性腎病的隱形因子。醫師提醒，咖啡粉一旦受潮結塊，就不該再沖泡飲用。

圖片來源：八根精品咖啡
圖片來源：八根精品咖啡

第三名｜五穀粉、堅果粉

芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉、堅果粉常被視為養生食品，但這類粉末本身油脂含量高，遇到濕氣後，除了可能滋生黴菌，還容易發生油脂酸敗，產生大量自由基。相關研究指出，保存不良的穀物粉狀食品，進入體內後，可能同時增加肝臟解毒與腎臟排除的負擔，長期下來對器官健康並不友善。

圖片來源：池上鄉農會
圖片來源：池上鄉農會

第二名｜科學中藥粉

不少科學中藥會添加玉米澱粉等賦形劑來改善口感與穩定性，但這類成分吸水力極強。一旦藥粉結塊，內部往往已形成適合黴菌生長的環境，卻不一定能用肉眼辨識。研究發現，儲存條件不佳的中藥粉，可能檢出具累積性的赭麴毒素A，對腎功能原本就較弱的人風險更高。

圖片來源：港香蘭中藥廠
圖片來源：港香蘭中藥廠

第一名｜花生粉

花生本身就是黃麴黴菌最偏好的寄主之一，而花生粉又常以碎裂或品質較差的花生加工而成，在台灣飲食中使用頻率極高。黃麴毒素不僅被列為一級致癌物，也會直接傷害肝腎細胞功能，且具有高度耐熱性，就算經過烘烤、油炸也難以破壞，因此被醫師視為風險最高的粉末類食品。

圖片來源：iOPEN Mall
圖片來源：iOPEN Mall

粉末類食品保存原則很簡單，就是「小包購買、確實密封、盡快吃完」。只要發現結塊、異味或外觀異常，就應果斷丟棄，別因捨不得而讓肝腎承受長期健康風險。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#黴菌 #肝腎 #濕氣 #腎臟 #粉末類

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

最新文章

劉金標辭世！73歲單車環島，他卻騎進了無數人的人生！最狂的成就：讓平凡人也敢挑戰不可能

劉金標辭世！73歲單車環島，他卻騎進了無數人的人生！最狂的成就：讓平凡人也敢挑戰不可能

#人物故事 #單車 #人生 #生命

張念慈 2026.02.16 30
成績之外，父母更焦慮的是這件事？4本繪本一次培養孩子的情緒、品格與人際力

成績之外，父母更焦慮的是這件事？4本繪本一次培養孩子的情緒、品格與人際力

#繪本 #故事 #互動 #勇氣

女子漾／編輯許智捷 2026.02.16 13
年菜怎麼越吃越「重口味」？專家示警：味覺變鈍恐是糖尿病前期的早期訊號

年菜怎麼越吃越「重口味」？專家示警：味覺變鈍恐是糖尿病前期的早期訊號

#長輩 #血壓 #飲食 #糖尿病 #年齡 #過年 #年菜

女子漾／編輯ANDREA 2026.02.16 26
鍋燒意麵 熱呼呼的一鍋，是飽足感也是安心感

鍋燒意麵 熱呼呼的一鍋，是飽足感也是安心感

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #雞蛋 #甜不辣

isa小眼睛 2026.02.16 11
心理師選書｜《我們怎麼了》：關係的解藥，永遠在自己身上

心理師選書｜《我們怎麼了》：關係的解藥，永遠在自己身上

#好書推薦 #親密關係 #婚姻 #愛情 #心理學

胡瑋婷諮商心理師 2026.02.16 12
頭髮是否柔順有光澤：與「毛鱗片狀態」密切相關

頭髮是否柔順有光澤：與「毛鱗片狀態」密切相關

#光澤 #日常 #白髮

潮健康 2026.02.16 20
臉色暗沉、保養沒吸收？許多人容易忽略的保養關鍵

臉色暗沉、保養沒吸收？許多人容易忽略的保養關鍵

#肌膚 #保養品 #防曬

潮健康 2026.02.16 13
出國旅遊與作息改變的健康影響：認識時差帶來的身體調適挑戰

出國旅遊與作息改變的健康影響：認識時差帶來的身體調適挑戰

#睡眠品質 #身體 #飲食控制

潮健康 2026.02.15 16
筍乾排骨湯 鹹香老味道

筍乾排骨湯 鹹香老味道

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2026.02.15 13
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

#新年穿搭 #走春 #生肖 #紅色

女子漾／編輯許智捷 2026.02.15 7483
18+