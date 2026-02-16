劉金標辭世！73歲單車環島，他卻騎進了無數人的人生！最狂的成就：讓平凡人也敢挑戰不可能

巨大集團創辦人劉金標今天辭世，享壽 93 歲。

也許你對產業不感興趣，但劉金標是台灣單車環島挑戰的先驅者，這件事改變了很多人的人生，包括我。

2008年，失戀、工作低潮的我，和3個放無薪假的竹科朋友一起單車環島。

我沒車、沒訓練、沒設備，朋友幫我借來了一輛捷安特，告訴我「捷安特董事長劉金標73歲才開始單車環島，他可以，你也可以！」

我們出發的時候，遇到鳳凰颱風風雨交加，但因為想到劉金標，我一直奮力向前騎，甚至跑到台中捷安特公司拍照、在有他照片的看板上簽名。

我花了9天，手騎出厚繭、胯下紅腫破皮，但終究完成了單車環島，騎回新竹的時候，我也是到捷安特新竹據點拍照。

那是一種宣告，這麼苦的事情，我都可以完成了，以後的人生磨難，我也無所畏懼！

七十三歲的練習曲：腦袋與腳的距離

劉金標為什麼影響那麼多人？

因為他對騎行的熱情，並非只是企業家的公關秀，而是源於自己深刻的生命覺悟。

2007年5月，他受到電影《練習曲》中那句經典台詞「有些事現在不做，一輩子都不會做了」的感召，決定在 73 歲高齡挑戰環島。

這在當時被視為玩命，因為劉金標長年受睡眠呼吸中止症，與坐骨神經痛所苦，家人與高層主管更是強力阻撓。

但他卻只回應：「腦袋跟腳的距離太遠了。」意思是說，人常「想得多、做得到的少」，空有想法卻未實踐。

劉金標認為自己過去幾十年「只賣車、不騎車」，警惕自己不能「光說不練」。

他決定要縮短那個距離，用行動證明只要下定決心，老年也能活出新自我。

73歲耶，要騎新竹十七公里海岸線都有點累吧？

劉金標沒給自己理由退卻，他花了 15 天騎完 973 公里，在險峻的壽卡路段甚至需要休息 5 次才能登頂。

好吧，73歲可能還可以，人生單車環島一次，已經可以寫書歌頌很久了。

人家可是劉金標。他竟然自己創了更狂的歷史。

80歲的時候，劉金標二度環島，不僅只用 12 天就完成 966 公里，更在壽卡路段「大躍進」，一口氣踩踏上去，全程零休息。

旅程中，他展現如同「單車界金城武」般的巨星風範，在伯朗大道上帥氣地坐在石頭上任人拍照，面對熱情群眾的簽名要求更是照單全收。

即便發生打滑摔車的意外，他也能一派輕鬆地安慰旁人：「只是皮肉傷，沒什麼。」這種將年齡限制踩在腳下的生命張力，重新定義了銀髮族的各種可能。

從代工廠到全球王國：把台灣帶進全世界

劉金標在高齡挑戰單車環島，這份執著，也和他在企業界的拚搏精神一脈相承。

回看劉金標的創業史，他 1972 年創立巨大機械、1981 年建立捷安特品牌。

他深知「沒有唯一，哪來第一」，這種對品質的病態執著，讓他早在創業初期就親自背誦日本工業標準。

劉金標甚至買了油標尺送給零件供應商，強迫整個產業鏈必須共用同一把精確的尺。

1987 年，他更是帶領巨大突破材料限制，推出全球第一台量產碳纖公路車 Cadex，開啟了複合材料的新紀元。

單車市場競爭激烈，業界互相防範都來不及了，無不希望對手消滅，自己才有活命的機會。

劉金標不是這樣。

他最大器的經營決策，莫過於 2003 年產業面臨空洞化危機時，他主動邀約競爭對手美利達合組「A-Team」。

這是一場史無前例的「競合模式」，和對手彼此開放工廠觀摩，只為了共同升級技術，守住台灣這座單車島。

還有，現在全民公認最成功的公共建設 YouBike，更是他堅持「送給台灣人的禮物」

在初始虧損數千萬元、質疑聲不斷時，劉金標依然堅持：「只有獲利的事業才能持續擴展，真正服務社會。」

他將 YouBike 從一項政府補助項目，轉化為世界級的微移動典範，也因此在 2022 年獲得聯合國世界自行車日頒發的「特別成就獎」。

有些事現在不做，一輩子都不會做了

劉金標說「人生不一定要拿第一，但一定要做自己的唯一。」

他的一生，也的確留下三項後人無法超越的遺產：

他為台灣建立了一個與世界平起平坐的品牌，更開啟了全民單車環島的勇氣文化，並重塑了現代城市的綠色移動網絡。

劉金標用大半輩子的時間證明，自行車不只是一項產業，更是一種健康、環保且充滿尊嚴的生活方式。

他曾開玩笑地說，只要一直騎下去，那個「騎不動的那一天」就會一直往後延。

雖然劉金標已騎向了生命的終點，但我相信，劉金標不是離開了舞台，只是如他一生習慣的那樣，領先大家到更遠的地方去領騎。

「有些事現在不做，一輩子都不會做了。」劉金標為我們留下勇氣的典範，也提醒我們：想做的事，別再等更好的時機，現在開始，就是最好的時機。