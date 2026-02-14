2026-02-14 11:05 潮健康
大掃除後腰痠背痛？年前勞動增加可能影響春節生活品質
農曆新年將近，許多家庭開始進行年前大掃除，期盼透過整理環境迎接新的一年。然而，清潔工作往往集中在短時間內完成，從刷洗地板、搬動家具到清理高處收納，長時間重複勞動，容易讓身體累積疲勞。不少民眾在打掃後出現腰背痠痛、肩頸緊繃等狀況，若未適度調整，可能在春節期間影響日常活動與休息品質。
打掃變成高強度活動 身體負荷容易被低估
居家清潔看似日常，但當掃除時間拉長、動作密集，在長時間進行的情況下，體力負荷可能接近較高強度活動的程度。長時間彎腰、蹲地或扭轉身體，會讓腰部與背部肌群持續出力；反覆抬手清潔高處，也讓肩膀長時間處於緊繃狀態。這些負擔未必立即出現明顯感受，有些人會在隔天感到肌肉緊繃或活動較不順暢。
三種常見清潔情境 最容易造成身體不適
在大掃除過程中，有幾個情境特別需要留意。第一，是長時間低頭或彎腰清理地面與低處收納，頸部與下背承受的壓力隨時間增加，容易感到僵硬。第二，是搬動家具或大型物品時，若直接彎腰用力，腰部負擔明顯提升。第三，則是清潔窗戶、天花板等高處時，手臂長時間上舉，肩膀與上背肌群容易疲勞；這些動作若集中在同一天完成，又缺乏中途休息，身體更容易出現不適反應。
年前整理不求快 調整節奏更安心
為了在迎新同時顧及身體狀態，清潔前先進行簡單活動關節的動作，有助於讓身體逐步進入勞動狀態。打掃過程中，也可安排固定間隔暫停，起身走動或伸展，避免同一姿勢維持過久。善用長柄清潔工具、穩固梯子或推車，能有效減少彎腰與過度抬舉的次數；抒沁SPA也提醒，年前忙於整理環境之餘，可適度安排休息時間，避免過度勞累。
從生活調整開始 讓春節回歸放鬆本意
春節象徵團圓與休息，若因年前過度勞動導致身體不適，反而影響假期品質。居家整理不必一次完成，分天進行、視身體狀況調整進度，都是較為穩妥的方式。當出現持續性的痠痛或活動受限時，應暫緩清潔計畫，並視情況諮詢專業醫療人員評估。
透過留意清潔姿勢、適度休息與放慢節奏，民眾不僅能完成除舊佈新的準備，也能以更輕鬆的身體狀態迎接春節，讓假期真正回到放鬆與陪伴的初衷。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
