2026-02-23 12:01 潮健康
天氣乾冷手就脫皮？揭密手指脫皮8大原因：專家傳授4招日常保養建議
圖說：解析手指脫皮8原因，簡單學會4招預防法
手脫皮怎麼辦？一到天氣乾冷，手指就容易出現脫皮、乾裂等不適狀況，讓人相當困擾。除了大家熟知的富貴手，過度清潔、日曬傷害，甚至營養攝取不均衡，也都可能是導致手脫皮的關鍵原因。
《FJ豐傑生醫》研發師朱靜慧將帶你深入解析手脫皮的8大原因，並整理4簡單又有效的預防方法，教你從日常保養著手，避免反覆脫皮。
解析手脫皮的8種原因
手部肌膚一旦過於乾燥，皮脂保護膜就容易受損，水分迅速流失，進而出現乾裂、脫皮等狀況。以下將為大家說明手部脫皮的8種常見原因：
- 寒冷、乾燥環境引起冬天氣溫乾冷，皮膚中的水分更容易流失；再加上室內開暖氣，空氣濕度降低，會讓皮膚變得更加乾燥，進而出現脫皮情況。
- 頻繁洗手或長時間碰水長時間碰水（尤其是熱水）或頻繁使用肥皂、消毒劑，會洗掉皮膚天然油脂，破壞保護屏障，造成乾燥和脫皮。
- 使用刺激性清潔劑含強力去油成分的清潔劑或肥皂會破壞皮膚油脂，使皮膚失去保護，變乾並容易脫皮。
- 過度曝曬陽光長時間曝曬在陽光下，紫外線會破壞皮膚天然油脂，使水分流失，導致乾燥和脫皮。
- 皮膚屏障功能受損頻繁接觸洗劑或刺激物可能損害皮膚屏障，容易引發皮膚類型的疾病，造成嚴重脫皮。
- 接觸性皮膚炎引起接觸金屬或化學藥劑等過敏原，可能引發皮膚發炎，導致脫皮、紅腫等問題。
- 黴菌、真菌類感染在特定情況下，若手部長期處於潮濕環境，也可能出現皮膚不適。若伴隨持續紅腫或搔癢，建議諮詢醫師評估。
- 缺乏充足維生素在少數情況下，若整體營養攝取不均衡，可能影響皮膚健康狀態。建議維持多元均衡飲食，以支持正常皮膚機能。
預防手部脫皮的4大實用技巧
營養師建議的7種改善方法如下：
預防方法1.擦含有「神經醯胺」成分的護手霜含神經醯胺成分的護手產品，有助維持皮膚保濕與屏障功能，使肌膚維持穩定狀態。
預防方法2.白天塗防曬乳防紫外線外出時可依需求使用適當防曬產品，減少紫外線對肌膚的影響。
預防方法3.晚上戴棉質手套睡覺睡前塗抹護手霜並戴上棉質手套，有助鎖住保濕成分，提升修護效果。
預防方法4.做家事戴手套防護清潔或使用化學物品時，戴手套避免刺激物接觸皮膚，可減少乾燥和脫皮。
手部乾燥脫皮的常見Q&A
Q1：為什會有富貴手？「富貴手」是手指、手掌反覆脫皮、乾燥的常見問題，有時還會紅腫或刺癢。主要原因是皮膚保護力不足，遇到水、清潔劑或乾燥環境就容易脫皮。
Q2：富貴手會遺傳嗎？
富貴手本身並不是一種遺傳性疾病，所以不會直接遺傳。
Q3：富貴手可以擦凡士林嗎？可以。凡士林可作為保濕屏障使用，有助減少水分流失，但塗抹請勿過厚，以免手部悶熱不適。
Q4：手指脫皮可以把皮撕掉嗎？不可以。專家提醒脫皮處不要撕皮，避免傷口感染。
Q5：護手霜多久擦一次？建議每次洗手後、感到乾燥或睡前塗抹，每日約2~3次；若手部特別乾燥，增加塗抹次數也可以。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
