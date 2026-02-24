2026-02-24 12:01 潮健康
忘記怎麼關機的身體？當壓力影響自律神經調節：現代人常見的身心反應
不是玻璃心，是硬體跟不上軟體
「自律神經失調」這個詞，近年來在診間出現的頻率高到幾乎成為一種流行語，許多人將其歸咎於抗壓性差或心理素質不夠，但這其實是一場「演化與環境的錯置」。
正欣診所營養師江庭萱指出，人類的神經系統是為了應對原始社會的短暫危機而設計的；但現代生活卻充滿了無休止的微壓力（如:訊息通知、藍光、工作）。這導致我們的交感神經如同被卡死的油門，24 小時全速運轉；而負責修復與放鬆的副交感神經，則像失靈的煞車，這種長期的「油門煞車失衡」，最終導致系統過熱崩潰，這類身心不適往往同時涉及心理與生理調節因素，並非單一原因所致。
HPA 軸的過勞：從內分泌看神經失控
深入探究原理，自律神經的失控往往源於「HPA 軸（下視丘-腦垂體-腎上腺軸）」的長期過載。
當大腦感知壓力，腎上腺會分泌皮質醇（Cortisol）來調度能量，江庭萱營養師分析，在正常情況下，危機解除後皮質醇應下降，神經系統回歸平靜，然而，現代人的壓力源從未消失，導致皮質醇長期居高不下。
長期壓力可能影響皮質醇分泌節律，進而對睡眠、免疫與情緒調節產生影響。長期壓力可能讓身體調節機制失衡，使人更難適應壓力變化，神經系統便失去了調節壓力的緩衝能力，表現出來的症狀就是心悸、失眠、胃食道逆流與莫名的恐慌。
重啟神經系統：營養調理
既然問題出在生理機制，解方就不該只是「多休息」這麼籠統，江庭萱建議我們必須透過精準的營養介入來修復神經傳導路徑：
- 鎂與 B 群的補給： 鎂參與神經與肌肉正常功能的維持，能放鬆過度緊繃的神經肌肉；B 群參與多項能量代謝與神經相關生理機能，維持正常生理運作。
- 抗發炎飲食： 腸道是第二個大腦（腸腦軸線），均衡飲食有助維持腸道健康與整體生理穩定。
- 主動的物理介入： 對於嚴重失調者，若症狀持續或影響生活，建議尋求醫師專業評估與治療建議。
身體的不適感可能是提醒我們需要調整生活節奏，警告你生活方式已偏離了生物學的軌道。正視它，用科學的方法找回身體的控制權，別讓文明病成為你健康的終點。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
