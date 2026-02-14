2026-02-14 11:07 潮健康
市售補鈣保健大評比！別只看廣告：營養師提醒補鈣選購前應注意3項重點
國健署指出國人普遍鈣攝取量不足，使得「補鈣」成為國民運動。然而走進藥局藥妝店，從錠劑、膠囊到粉末、液態，價格與規格差異極大，消費者往往陷入「劑量越高越好？」或「便宜就好？」的迷思。
資深營養師余朱青指出，市售補鈣產品良莠不齊，不同劑型在溶解速度與使用感受上可能有所差異。她提出三大「內行選購指標」，幫助民眾把錢花在刀口上。
指標一：鈣源（單一 vs. 複合）
「許多廉價鈣片標榜高劑量，常見鈣源包括碳酸鈣、檸檬酸鈣、海藻鈣等，各有其特性與適用情境。」余朱青營養師強調，沒有一種鈣質是完美的，因此近年市面上也出現複合式鈣源產品；她建議優先選擇同時含有「牛奶鈣＋海藻鈣＋檸檬酸鈣」的三鈣合一配方。牛奶鈣貼近人體結構，海藻鈣提供鎂、鋅等70種以上礦物質、檸檬酸鈣則不依賴胃酸吸收。
指標二：輔助配方（單打獨鬥 vs. 協同作用）
「維生素D參與鈣質正常吸收與利用」根據國健署建議，鈣質吸收需要維生素D協助，而骨骼結構穩定則需要鎂。營養師余朱青提醒，選購時務必檢查成分表是否含有足量的維生素D3與鎂。 此外，高階產品甚至會添加「專利胜肽」（如魚膠原蛋白胜肽），這就像是鋼筋水泥中的「鋼筋」，能提供結構性的支撐，作為配方設計上的搭配考量。
指標三：口感與技術（難吞嚥 vs. 液態化）
「再好的營養，吞不下去也是枉然。」傳統大顆鈣片容易卡喉嚨，粉末又常有腥味或口感沙沙的，導致老人小孩抗拒。 余朱青營養師建議：液態劑型在食用便利性與口感上可能較容易接受，可選擇採用 Double Nutri小分子技術的「液態劑型」，市面上亦有產品如「潔薇塔Jvita液態鈣」，該技術將營養分子極小化，且口感調製成酸甜風味，大幅提升了全家人的易食用性以及持續性。
聰明消費 重質不重量
余朱青最後總結，優質的補鈣產品雖然單價可能稍高，消費者可依自身需求與預算評估選擇。掌握以上三大指標，就能在茫茫鈣海中，精準選擇適合自身需求的產品。
免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
