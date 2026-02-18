A-Lin 也曾中標！ 明明很瘦卻有脂肪肝？ 醫警告：「瘦型代謝異常」者肝癌風險更高

潮健康／李湘芝

歌手 A-Lin 曾在媒體公開分享，自己曾患有脂肪肝的經驗，讓不少 A-Lin 的鐵粉感到相當意外。良安診所院長何國榮醫師受訪表示，臨床上類似於 A-Lin 的狀況並不少見，「有些人外表雖然纖瘦，BMI 也在正常範圍，但體內早已出現代謝異常，脂肪悄悄堆積在肝臟，自己卻毫無警覺！」

A-Lin 明明很瘦卻有脂肪肝？ 代謝性相關脂肪肝病的診斷標準

A-Lin 明明很瘦卻有脂肪肝？ 代謝性相關脂肪肝病的診斷標準

何國榮醫師說明，此類「身材瘦卻代謝出問題」者，被稱為「Lean Metabolic（瘦型代謝異常）」，也就是俗稱的「泡芙人」或「瘦胖子」。當脂肪肝與代謝異常同時存在時，便被歸類為「代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD）」。值得一提的是，台灣成人代謝相關性脂肪肝病盛行率高達38.8%，幾乎每3個成人就有一人有MASLD。

隨著身體質量指數（BMI）的上升，有 MASLD 的比例越高。在過重（亞洲人BMI > 23）以上者身上，MASLD 的盛行率至少有40%以上。然而，在瘦或正常（BMI < 23）的族群，也有12.3%罹患 MASLD。

代謝相關性脂肪肝病判斷標準在於：肝臟脂肪變性 （影像檢查顯示肝脂肪大於5% 或 具備血液生物指標異常證據） 並加上以下三項診斷標準的其中之一：２第一，過重或肥胖；第二，第2型糖尿病；第三，合併腰圍、血壓、血糖、血脂、胰島素阻抗、C反應蛋白等代謝異常，「7項中符合至少2項」即符合診斷。

代謝性相關脂肪肝病的成因？ 「這類人」不菸不酒也有危險

至於代謝相關性脂肪肝病的嚴重性，何國榮醫師解釋，除了會造成脂肪肝炎，進一步導致肝纖維化、肝硬化、肝癌外，還是代謝障礙引起的多系統疾病在肝臟的一種表現。因此常會伴隨有其他跟代謝相關的疾病，包括肥胖症、第二型糖尿病、心血管疾病、癌症、阻塞性睡眠呼吸中止症、慢性腎病、多囊卵巢症候群和骨質疏鬆症等。

代謝相關性脂肪肝病可大致分為3類，何國榮醫師提醒民眾，脂肪肝的「成因不同，風險也不盡相同」：

糖癮型（肝臟脂質新生）：因肝臟「製造脂肪」能力太強，將過多糖分轉化為三酸甘油酯，易造成高血脂與脂肪肝，此類人胰島素阻抗嚴重，罹患糖尿病的風險極高。尤其是嗜吃下午茶點心、愛喝手搖杯的「甜點控」族群風險更大。

內臟型（脂肪組織失調）：主因是脂肪長錯地方，堆積在內臟。雖然肝臟相對不易硬化，但卻有較高的糖尿病風險。此類人的特徵是四肢纖細細、腹部腰圍數字卻超標的「泡芙人」！

基因型（肝臟遺傳主導）：主要受基因遺傳影響，即便不菸不酒、作息正常也會中標。此類人反而最容易惡化為肝纖維化或肝癌，肝臟相關的死亡風險最高。

「內臟脂肪分布是判斷健康的關鍵。在有代謝性相關脂肪性肝病的人中，瘦的人雖然代謝指標普遍比過重或肥胖的人好，但因為兩類人內臟脂肪相當，其心血管、癌症與全死因死亡風險都相似。而瘦的MASLD病人其肝臟相關死亡風險甚至更高！因此，絕不可因為瘦而掉以輕心！」

代謝性脂肪肝可以逆轉嗎？ 介入「1藥物」對患者具3大效益

近年來「瘦瘦筆」（含GLP-1類腸泌素藥物如 semaglutide 週纖達、tirzepatide 猛健樂）風潮席捲全球，其中 semaglutide除了減重、控糖等作用，目前也是唯一被台灣政府核准可用於脂肪肝炎的治療，對患者而言無疑是一大福音。根據國際臨床研究與觀察，semaglutide 除了能改善肝臟發炎和纖維化，更具備以下多重機制：

抑制脂肪合成： 抑制肝臟製造脂肪的酵素，從源頭減少白色脂肪堆積。

改善代謝環境： 改善胰島素阻抗問題，降低全身慢性發炎與纖維化風險。

多重器官保護： 針對肥胖族群，能降低約 20% 的心血管事件風險，且對腎臟也具備保護效益。

何國榮醫師表示，在臨床上觀察到部分有飲酒習慣的患者，在接受瘦瘦針治療後，大腦對酒精的「獎勵感」似乎有所降低，讓原本需要靠意志力戒酒的過程，變成一種自然的「無感」狀態。甚至有患者回饋，以往的交際應酬變得不再必要，幫助患者從行為源頭上減少肝臟負擔。

藥物能不能打一輩子？ 瘦胖子如何從脂肪肝畢業？

「雖然現今藥物進步飛快，但針劑不會陪你一輩子，正確的生活作息、飲食習慣才是長久之道！」何國榮醫師呼籲，無論何種瘦瘦針藥物，實際效果仍需依個人代謝狀況與醫師評估而定，且臨床研究施打多以1-3年為限。若停藥後立刻回到暴飲暴食、睡眠不足的舊生活，復胖風險將接踵而至。因此，藥物更像是啟動健康轉型的「引信」，而非終極解方。

為了幫助患者成功「畢業」，何國榮醫師提醒，根據臨床實證，減肥後復胖風險極高，因此體重維持才是治療後必須面對的真正挑戰。在達到體重目標後，患者不應依賴藥物作為唯一手段，而必須將重心轉移至建立穩固的生活型態。

何國榮醫師建議，此階段更應強化運動，尤其是阻力訓練；當肌肉量上升時，基礎代謝率會隨之提升，幫助身體更有效率地消耗熱量。至於飲食，則需嚴格落實避免高熱量、高油、高糖，並堅持攝取原型食物。唯有透過肌肉量的建立與飲食習慣的內化，才能在未來停止藥物治療後，依然穩住健康體態，降低復胖機率。

不復胖最核心關鍵是運動！ 醫建議「主動做3件事」攔截病兆

要達成不復胖的長遠目標，最核心的因素首推「運動」，建議每週運動應達到 250 -300 分鐘以上，才是維持體重的成功關鍵。並養成「每週固定量體重」的儀式感，能幫助隨時偵測體重波動。針對身處脂肪肝邊緣或年輕族群，何國榮醫師建議善用現有資源，提早攔截病兆：

善用健檢資源： 30歲起政府就有提供免費成人健檢，民眾應積極利用。

簡易居家監測： 每日監測血壓，建議在睡前和剛睡醒時分別紀錄兩次，兩次間隔一分鐘，並謹記腰圍標準（男 < 90cm、女 < 80cm）。

主動影像檢查： 透過腹部超音波、或可量測內臟脂肪的體重計，掌握肝臟健康狀況。

最後，何國榮醫師呼籲民眾，隨著藥物迭代更新，治療脂肪肝與代謝問題已比過往進步許多。若本身為BMI超過24、且合併有代謝紅字的「泡芙人」或過重族群，建議及早諮詢專業醫師，並適度運用藥物輔助，搭配健康的生活型態，更容易揮別脂肪肝的威脅，從瘦胖子蛻變成真瘦子的同時，徹底擺脫泡芙人稱號。

參考資料:

1. Journal of the Formosan Medical Association 123 (2024) 36-44

2.《台灣醫學會雜誌》：〈台灣瘦型代謝相關脂肪肝 （MAFLD） 之盛行率與臨床特徵〉

3.《台灣醫界》：代謝相關性脂肪肝病的診斷與治療

4. Lancet Diabetes Endocrinol 2025; 13: 134–48

5. Pak J Med Sci June 2025 Vol. 41 No. 6

6. Nature Medicine volume 31, pages3128–3140 (2025)

7. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2025; 40:2163–2175

8. Scientific Reports volume 13, Article number: 20998 (2023)

9. N Engl J Med 2023;389:2221-2232

10.Nature Medicine | Volume 30 | July 2024 | 2058–2066

延伸閱讀：

過年是心臟病好發期？ 醫：有脂肪肝風險更高，中風、心肌梗塞恐不請自來

體重、BMI都正常，健檢卻驗出「脂肪肝」？ 醫：「泡芙人｣快做1件事改善紅字

原文出處：A-Lin 也曾中標！ 明明很瘦卻有脂肪肝？ 醫警告：「瘦型代謝異常」者肝癌風險更高