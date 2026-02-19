過年後診間湧現「看病潮」？ 爽吃一週驚見脂肪肝上身，醫示警「身材不胖也有危險」

潮健康／林昱彣

農曆春節將至，家家戶戶的餐桌上總少不了可口的年菜。不少民眾因此擔心，吃太油、太鹹會導致過年後的體重數字「突破天際」；事實上，視覺上四肢纖細的瘦子，也可能因為過年期間的大魚大肉，深陷罹患「脂肪肝」的危機。初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍醫師受訪指出，台灣其實有不少民眾「外表瘦、體脂偏高」，若輕忽飲食與生活型態的調整，恐讓肝臟在不知不覺中走向發炎、甚至肝纖維化的不可逆後果。

▲ 脂肪肝光聽名稱，會容易令人誤解與「吃太油」有關。事實上，陳威龍醫師澄清，現代人習以為常的手搖飲、含糖飲料與各類甜食，才是形成脂肪肝的主要原因。

脂肪肝不是胖子專利！ 醫點名台人「4大生活地雷」

雖然大眾對脂肪肝的警覺性比過去提高許多，但仍存在一定誤解。陳威龍醫師表示，聽到「脂肪」二字，民眾往往直覺認為是「吃太油」所造成；然而，脂肪肝的形成絕大部分並非來自油脂，而是「吃太甜」。現代人習以為常的手搖飲、含糖飲料與各類甜食，攝取後在體內形成三酸甘油脂，堆積在肝臟的速度比油脂更快、更容易形成脂肪肝。

另外，「瘦子不會得脂肪肝」亦為常見誤解。陳威龍醫師指出，門診中常有病患體重正常、BMI（身體質量指數）也在標準範圍內（18.5 ≦ BMI < 24），甚至外觀看起來偏瘦，但超音波一照卻發現有脂肪肝，此類族群即是俗稱的「瘦胖子」（Skinny Fat），其特徵為肌肉量少、體脂率高，且脂肪多堆積在內臟卻渾然不知。

陳威龍醫師分享，曾有一位移民泰國的台灣男性，身高約170多公分、體重不到70公斤，外觀看似標準，僅有些微小腹。沒想到經超音波與身體組成分析檢測，竟發現他是典型的「內臟脂肪型肥胖」，且已罹患脂肪肝。

造成現代人脂肪肝與「瘦胖子」體質的主因，陳威龍醫師認為可歸納為生活與飲食兩大層面，具體來說包含「飲食、運動、睡眠、壓力」四大地雷：

．飲食精緻：攝取過多精緻糖與酒精。

．活動量低：現代生活充斥捷運、電梯、外送服務，連一層樓梯都不願意爬，運動量遠低於過去農業社會。

．睡眠不足：熬夜或睡眠品質差會影響代謝。

．慢性壓力：壓力會導致皮質醇（壓力荷爾蒙）異常，進而引起血糖波動，並誘發渴望高糖食物的「情緒性進食」，導致內臟脂肪堆積。

▲ 陳威龍醫師指出，過年後確實有一批就醫高峰期，一方面是因為民眾在年節期間放縱飲食、作息不正常；另一方面則是子女返鄉後，才發現父母身體微恙。

過年後診間驚現「看病潮」！ 暴飲暴食一週就會傷害肝臟？

農曆春節期間免不了大魚大肉，在此期間若無節制地大啖美食，是否會損害肝臟健康？陳威龍醫師表示，此前有國外臨床研究發現，健康受試者若短期內（如一至兩週）攝取高熱量飲食（類似過年暴飲暴食的情境），三酸甘油脂、血糖與尿酸數值就可能迅速飆升。而在臨床治療上，陳威龍醫師也觀察到，減重患者只要經過約一個月的飲食控制，上述代謝指標就能明顯下降。

陳威龍醫師補充，過年後確實有一批就醫高峰期，一方面是因為民眾在年節期間放縱飲食、作息不正常（如熬夜打麻將）；另一方面則是子女返鄉團圓，才發現父母身體微恙，或長輩在子女提醒下意識到健康警訊，因此年後急診與門診的中老年病患通常會顯著增加。另外，脂肪肝患者通常合併有「代謝症候群」，即俗稱的「胰島素阻抗症候群」。此類患者常伴隨高血壓、高血糖、高三酸甘油脂等共病，長此以往會大幅增加中風、心肌梗塞與糖尿病的風險。

「更危險的是，脂肪肝因為沒有症狀，不少患者乾脆置之不理，結果釀成大禍！」陳威龍醫師警告，肝臟俗稱「沉默的器官」，脂肪肝若未及時控制，會依循「肝炎、肝纖維化（硬化）、肝癌」的「肝癌三部曲」惡化。在脂肪肝與肝發炎的早期階段，是「可逆轉」的黃金治療期，一旦進展到肝硬化、出現黃疸等症狀時，病情往往已難以逆轉。

▲ GLP-1類腸泌素藥物「semaglutide」甫獲得台灣FDA核可脂肪肝治療適應症（週纖達），除了幫助減重與控糖，甚有改善糖癮、酒精成癮的潛力。

瘦瘦筆成脂肪肝治療新利器？ 抑制食慾還能減少酒精渴望

近年來，GLP-1類腸泌素藥物（如週纖達 semaglutide、猛健樂 tirzepatide ）成為減重與代謝治療的熱門選擇，其中semaglutide (週纖達) 甫通過台灣FDA的脂肪肝炎治療適應症核可，有望作為脂肪肝的有效治療選項之一。陳威龍醫師解釋，semaglutide的藥物機轉，主要係透過減輕體重、減少全身脂肪（包含內臟脂肪），以及逆轉肝纖維化、減緩肝發炎等效益，幫助改善脂肪肝炎。

陳威龍醫師進一步指出，此類藥物對於合併高血糖的肥胖患者效果尤佳，能穩定血糖並降低食慾。值得一提的是，臨床觀察發現，許多原本愛吃甜食或有飲酒習慣的患者，在使用藥物後，對於甜食與酒精的渴望顯著降低，對於改善酒精性脂肪肝或糖癮造成的代謝問題，提供了額外的助益。

陳威龍醫師列舉診間一名工程師男性患者為例：「這位工程師當時身高175公分、體重高達110公斤。初診時超音波顯示重度脂肪肝，肝臟一片霧茫茫，甚至『連橫膈膜都看不見』！」由於該患者體重過重、膝蓋負擔大，不適合激烈運動，陳威龍醫師建議先透過飲食調整，配合semaglutide藥物治療輔助；經過4個多月的努力，該患者體重降至88公斤，減去約20公斤，脂肪肝也從重度逆轉至輕中度，改善狀況良好。

另外，前述所提之移民泰國的台灣男性，在介入semaglutide藥物後，其脂肪肝狀況亦明顯改善，由此可知，無論是針對體重超標的肥胖者，亦或外觀看不出來肥胖的「內臟脂肪型肥胖」者，semaglutide的適時介入，對於預防與改善脂肪肝炎而言，皆具有一定效益。

不過，陳威龍醫師也提醒，semaglutide並非人人適用。若本身有甲狀腺髓樣癌（MTC）病史或家族史、第二型多發性內分泌腫瘤症候群（MEN2）患者，不建議使用；孕婦、哺乳中的女性或計畫近期懷孕者亦應避免使用。此外，曾有嚴重胰臟炎病史、膽囊疾病反覆發作、嚴重腸胃蠕動異常（如胃排空延遲）的患者，也需經醫師審慎評估。

▲ 陳威龍醫師表示，對於工作型態難以改變的高科技業、輪班族群而言，是脂肪肝的高風險族群。這類族群從「可控制」的因素下手，循序漸進改善飲食與運動。

輪班族、科技業是高風險群！ 醫教遠離脂肪肝3大心法

對於高科技業或需輪班的高壓族群，是脂肪肝的高風險群。陳威龍醫師建議，既然工作型態難以改變，就應從「可控制」的因素下手，例如飲食與運動，「循序漸進」至關重要，不要試圖一步登天。例如一天抽一包菸的人，可以先試著「每天少抽一根」；每天喝全糖飲料的人，先改喝半糖。

「不要想著一次就要完全戒掉，人的味覺與大腦多巴胺是可以慢慢訓練的。」陳威龍醫師建議，若沒時間運動，可從每天散步10分鐘開始。對於高風險族群，則應定期進行腹部超音波檢查、量測腰圍（男生<90公分、女生<80公分），並追蹤各項代謝指標。

最後，陳威龍醫師給予民眾，在過年期間三個最重要的健康提醒：第一，「脂肪肝不是胖子的專利」，瘦子也可能會有內臟脂肪過高的問題；第二，「脂肪肝越早發現，越容易逆轉」，把握脂肪肝與肝發炎的可逆階段；第三，「過年開心吃，別讓肝受傷」，享受美食之餘，仍應保持對身體狀況的覺察。

「早期脂肪肝雖無症狀，卻是逆轉關鍵期；若忽視恐惡化為肝硬化甚至肝癌。除了飲食控制與運動，經醫師專業評估後，適時搭配GLP-1藥物輔助，可讓治療策略更完整。過年享用美食之餘，務必留意腰圍警訊，別讓肝臟默默受傷！」

＊讀者可進一步參考醫師針對醫學實證之相關衛教說明：脂肪肝真的沒事嗎？20年後的代價可能是「換肝」｜ft. 鄭以勤 醫師

▲ 鄭以勤醫師表示，目前醫學研究顯示脂肪肝可透過特定的代謝機轉成分輔助，幫助肝臟進行發炎管理並減輕負擔。 （圖／翻攝自魏士航醫師、鄭以勤醫師對談影片）

延伸閱讀：

過年是心臟病好發期？ 醫：有脂肪肝風險更高，中風、心肌梗塞恐不請自來

A-Lin 也曾中標！ 明明很瘦卻有脂肪肝？ 醫警告：「瘦型代謝異常」者肝癌風險更高

原文出處：過年後診間湧現「看病潮」？ 爽吃一週驚見脂肪肝上身，醫示警「身材不胖也有危險」